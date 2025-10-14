El presidente José Jeri, tras asumir el cargo luego de la vacancia de Dina Boluarte, convocó a los alcaldes distritales de Lima Metropolitana a una reunión en Palacio de Gobierno para coordinar acciones frente al incremento de la delincuencia. Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados a la seguridad ciudadana, la participación de las Fuerzas Armadas, la asignación de mayores recursos y la aplicación de medidas excepcionales para recuperar el orden en la capital.

Entre las propuestas de corto y mediano plazo, volvió a ponerse sobre la mesa la restricción al traslado de dos personas en motocicleta. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, planteó que, de manera temporal, se podría prohibir este tipo de desplazamiento en el marco de una emergencia. “Al principio, dos personas en motocicleta se dedicaban a robar celulares; ahora hemos visto que se dedican a disparar a distintos objetivos. Temporalmente, como emergencia, prohibir este tipo de traslado”, expresó.

Proponen restringir circulación de dos personas en moto ante aumento de la delincuencia

El alcalde de Los Olivos, Luis Castillo, propuso implementar nuevamente la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta como medida de corto plazo para reducir la criminalidad. Según explicó, “el 50% de los delitos se cometen en moto lineal” en su distrito, por lo que consideró urgente aplicar esta restricción en toda Lima Metropolitana.

En tanto, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, recordó que ya había presentado previamente al Congreso una propuesta de ley para restringir el transporte de dos personas en motocicleta, con el objetivo de reducir los delitos cometidos bajo esta modalidad. De la Rosa sostuvo que la medida “estaba funcionando” cuando se aplicó durante el estado de emergencia en Lima y Callao, aunque reconoció algunas dificultades: “Lo que pasa es que la Policía no está informada de que está prohibido circular dos personas en una moto lineal”. En ese sentido, exhortó al próximo ministro de Transportes a retomar la iniciativa. “Sé que habrá algunas reacciones, pero creo que la vida es primero”, afirmó.

Cabe recordar que en junio de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) derogó la exigencia del uso obligatorio de chalecos reflectivos con número de placa y cascos especiales para motociclistas a nivel nacional. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, publicada en el diario El Peruano.

Esta disposición fue resultado de reuniones entre asociaciones de motociclistas, funcionarios del Ejecutivo y legisladores, quienes argumentaron vacíos legales que permitían sanciones arbitrarias por parte de la Policía. Sin embargo, ante la creciente ola de criminalidad, los alcaldes limeños buscan que el Congreso y el Ejecutivo evalúen nuevamente la aplicación de medidas más restrictivas.

Alcaldes proponen estado de emergencia y restricciones a motos lineales

El nuevo alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien asumió el cargo tras la renuncia de Rafael López Aliaga, respaldó las propuestas planteadas por los alcaldes distritales durante la reunión con el presidente José Jeri. Entre las medidas acordadas figuran el uso obligatorio de chalecos naranjas en el transporte lineal y la circulación de una sola persona por motocicleta, iniciativas que contaron con la firma y respaldo de los 35 alcaldes asistentes al encuentro en Palacio de Gobierno.

Asimismo, los burgomaestres propusieron la declaratoria de estado de emergencia con medidas efectivas, la evaluación de un eventual toque de queda, la municipalización de determinadas funciones policiales y la promoción de la entrega de armas dentro del marco del estado de emergencia, como parte de un plan integral para hacer frente a la delincuencia en Lima Metropolitana.