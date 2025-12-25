HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hasta seis incendios se registraron en plena Nochebuena en SJL: vecinos piden reubicar fábricas de plástico clandestinas

El brigadier Freddy Rivera reportó que se luchó más de 8 horas para apagar el fuego, que podría haberse originado por fuegos pirotécnicos. La onda expansiva afectó viviendas cercanas.

Bomberos tuvieron que luchar por más de 8 horas para apagar el incendio en SJL.
Bomberos tuvieron que luchar por más de 8 horas para apagar el incendio en SJL. | Composición LR | Kevinn García

Las celebraciones navideñas fueron opacadas por hasta seis siniestros reportados durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según el Cuerpo de Bomberos del Perú, el incendio más fuerte se produjo en una fábrica de plásticos, ubicada en la calle Los Amancaes, donde participaron 18 unidades debido a la magnitud de las llamas y la densa humareda visible desde varias cuadras de distancia.

Ante este panorama, los residentes de la zona han exigido la reubicación de la fábrica donde se originó la emergencia, pues consideran que representa un riesgo. Aunque no se han registrado heridos, los daños materiales son incalculables. Freddy Rivera, brigadier mayor de la cuarta jefatura departamental de Lima Centro, informó que el equipo de bomberos luchó más de 8 horas para sofocar el fuego.

Incendio en fábrica de plásticos. Foto: Kevinn García

Incendio en fábrica de plásticos. Foto: Kevinn García

Vecinos piden la reubicación de fábrica clandestina

Según los residentes de los alrededores de la fábrica siniestrada, ellos celebraban la Navidad en familia cuando comenzaron a percibir un olor a quemado. Al salir de sus viviendas, se dieron cuenta de que el fuego ya se había propagado en los exteriores. "Los bomberos y la gente vino, fue desesperante", afirmó una vecina a este medio.

Pese a que no hubo heridos, los daños materiales son incalculables. Foto: Kevinn García

Pese a que no hubo heridos, los daños materiales son incalculables. Foto: Kevinn García

Además, una de las afectadas relató que tuvo que escapar de su vivienda debido a la magnitud del siniestro. En ese sentido, un adulto mayor, quien vive frente a la zona, indicó que la fábrica no contaría con licencia para operar. "Yo los he denunciado. Lo clausuraron por dos o tres horas, pero lo volvieron a abrir. Los responsabilizo", precisó el afectado. Cabe resaltar que la onda expansiva afectó los vidrios y las paredes de las viviendas cercanas.

Los propietarios solicitaron a las autoridades que las fábricas sean reubicadas, ya que aseguran que afectan sus actividades diarias. "Son años que vivimos así, que se vayan a otro lugar porque contaminan", manifestaron.

Labores de emergencia de los bomberos

Rivera explicó que el equipo de bomberos tuvo que hacer agujeros en las paredes de la zona afectada para que puedan combatir las llamas del incendio. "Por las características de este material, que es suelto y volátil, es que se ha compactado como una especie de costra flexible, estamos batallando para poder inyectar el agua al interior para poderlo extinguir", sostuvo. De acuerdo con el brigadier, el siniestro habría sido provocado por el uso de fuegos pirotécnicos.

