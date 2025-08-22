HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Barrios Altos: motociclista muere arrollada por auto mientras era remolcada por un taxi

La víctima, que era remolcada por un taxi con una correa, cayó al pasar un rompemuelle y fue atropellada por un auto que venía a gran velocidad.

Motociclista muere arrollada por auto mientras era remolcada. Foto: Composición LR
Motociclista muere arrollada por auto mientras era remolcada. Foto: Composición LR

Una joven perdió la vida luego de ser arrollada por un vehículo cuando era remolcada por un taxi en el Cercado de Lima. El caso, que dejó consternados a los vecinos, viene siendo investigado por las autoridades.

El hecho se registró durante la noche, en una zona de Barrios Altos. La víctima fue identificada como Cristina Trinidad Herrera Quispe (31), quien se desplazaba en su moto eléctrica que según ATV Noticias, presentó un desperfecto mecánico cuando se dirigía a su casa.

PUEDES VER Taxista cierra el paso a delincuentes que robaron celulares y facilita su captura en el Cercado de Lima: se hacían pasar por deliverys

lr.pe

Mujer es arrollada por auto cuando era remolcada

Cámaras de seguridad instaladas en la zona mostraron a la mujer en su moto siendo jalada con una correa por un taxi. Al llegar a un rompemuelle, perdió el equilibrio y cayó de su vehículo. En ese instante, un auto rojo que venía a gran velocidad la impactó violentamente por detrás.

El cuerpo de la víctima quedó atrapado entre ambos vehículos. Su pareja, que iba en el asiento posterior del taxi, descendió junto al conductor al ver lo ocurrido. Vecinos de la zona corrieron a auxiliarla e incluso uno de ellos hizo retroceder el auto para liberarla.

PUEDES VER Caen los ‘Rápidos y Furiosos’ en Cercado de Lima: robaban mercadería de contenedores y la revendía en el mercado negro

lr.pe

Aunque Cristina logró ponerse de pie, estaba gravemente herida. “Estaba botando sangre por la boca. Luego vino su mamá y estaba llorando, dijo que había fallecido […] Le había dañado los pulmones, dicen”, relató un testigo.

Falleció camino al hospital

La motociclista fue trasladada de emergencia al Hospital Dos de Mayo, pero murió en el trayecto debido a la gravedad de sus lesiones. Según ATV, sus restos fueron enterrados el jueves 21 de agosto en medio del dolor de sus familiares.

Los conductores del taxi y del auto rojo fueron llevados a la comisaría de La Victoria para rendir declaraciones mientras continúan las investigaciones.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Taxista cierra el paso a delincuentes que robaron celulares y facilita su captura en el Cercado de Lima: se hacían pasar por deliverys

Taxista cierra el paso a delincuentes que robaron celulares y facilita su captura en el Cercado de Lima: se hacían pasar por deliverys

LEER MÁS
Caen los ‘Rápidos y Furiosos’ en Cercado de Lima: robaban mercadería de contenedores y la revendía en el mercado negro

Caen los ‘Rápidos y Furiosos’ en Cercado de Lima: robaban mercadería de contenedores y la revendía en el mercado negro

LEER MÁS
Cercado de Lima: sujetos en moto lanzan explosivo en condominio frente a la PUCP

Cercado de Lima: sujetos en moto lanzan explosivo en condominio frente a la PUCP

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
¿Qué pasó con 'Loco’ David' y ‘Cholo Payet', los barristas que asesinaron a Walter Oyarce en el partido entre Alianza Lima y Universitario?

¿Qué pasó con 'Loco’ David' y ‘Cholo Payet', los barristas que asesinaron a Walter Oyarce en el partido entre Alianza Lima y Universitario?

LEER MÁS
El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

LEER MÁS
Huánuco: asesinan a chofer de tráiler tras violento robo de 700 sacos de arroz

Huánuco: asesinan a chofer de tráiler tras violento robo de 700 sacos de arroz

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Sociedad

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Apuñalan a alumno tras salida de colegio en Piura

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota