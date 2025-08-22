Barrios Altos: motociclista muere arrollada por auto mientras era remolcada por un taxi

Una joven perdió la vida luego de ser arrollada por un vehículo cuando era remolcada por un taxi en el Cercado de Lima. El caso, que dejó consternados a los vecinos, viene siendo investigado por las autoridades.

El hecho se registró durante la noche, en una zona de Barrios Altos. La víctima fue identificada como Cristina Trinidad Herrera Quispe (31), quien se desplazaba en su moto eléctrica que según ATV Noticias, presentó un desperfecto mecánico cuando se dirigía a su casa.

Mujer es arrollada por auto cuando era remolcada

Cámaras de seguridad instaladas en la zona mostraron a la mujer en su moto siendo jalada con una correa por un taxi. Al llegar a un rompemuelle, perdió el equilibrio y cayó de su vehículo. En ese instante, un auto rojo que venía a gran velocidad la impactó violentamente por detrás.

El cuerpo de la víctima quedó atrapado entre ambos vehículos. Su pareja, que iba en el asiento posterior del taxi, descendió junto al conductor al ver lo ocurrido. Vecinos de la zona corrieron a auxiliarla e incluso uno de ellos hizo retroceder el auto para liberarla.

Aunque Cristina logró ponerse de pie, estaba gravemente herida. “Estaba botando sangre por la boca. Luego vino su mamá y estaba llorando, dijo que había fallecido […] Le había dañado los pulmones, dicen”, relató un testigo.

Falleció camino al hospital

La motociclista fue trasladada de emergencia al Hospital Dos de Mayo, pero murió en el trayecto debido a la gravedad de sus lesiones. Según ATV, sus restos fueron enterrados el jueves 21 de agosto en medio del dolor de sus familiares.

Los conductores del taxi y del auto rojo fueron llevados a la comisaría de La Victoria para rendir declaraciones mientras continúan las investigaciones.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

