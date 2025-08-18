MTC brinda un nueva fecha para exigir el uso obligatorio de cascos, chalecos y otros elementos de seguridad para motociclistas: ¿desde cuándo?
El MTC estableció que el uso obligatorio de chalecos con placa y cascos certificados para motociclistas en Perú entraría en vigencia el 21 de agosto, pero una nueva resolución ha postergado esta fecha.
- Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar
- Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la Resolución Directoral N.º 0018-2025-MTC/18, publicado en 'El Peruano' el 16 de agosto. Esta resolución establece que el plazo para cumplir con el uso obligatorio de cascos certificados de seguridad y chalecos reflectantes con placa para conductores y acompañantes de motocicletas en el Perú se extiende de 60 a 120 días, contados desde la publicación de la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, ocurrida el 20 de junio de 2025. Como resultado, la fiscalización y sanción por incumplimiento comenzarán el 18 de octubre de 2025.
Recordemos que a través de la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, estableció un nuevo marco regulatorio sobre elementos de seguridad para conductores y acompañantes de motociclistas. Según lo establecido en el documento, uno de los aspectos más destacados es que el uso del chaleco con número de placa será obligatorio únicamente en Lima y Callao, mientras que el uso de cascos será exigido en todo el territorio del Perú.
PUEDES VER: Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC
¿Qué características deben cumplir el casco y el chaleco reflectante con placa obligatorios, según el MTC?
De acuerdo con el Anexo I de la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, el caso de seguridad de los motociclistas en el Perú deben cumplir con las siguientes características:
- El caso debe contar con un certificado que se encuentra bajo las normativas internacionales de ECE R22 (22.05 o 22.06 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa), UNIT 650 de Uruguay, INEN 2669 de Ecuador, NTP 399.032 en Perú, Snell M2025R/M2025D de Snell Memorial Foundation, JIS T 8133:15 de Japón, DOY FMVSS 218 de Estados Unidos.
- Tener una coraza exterior dura
- Poseer una almohadilla protectora para absorción de impactos
- Contar con un sistema de retención que asegure la sujeción a la cabeza del motociclista o pasajero.
- Ser de la talla adecuada del usuario
- Usar correas de seguridad. La correa de mentón debe estar abrochada en todo momento mientras se circula en la vía pública.
- El visor debe estar completamente cerrado durante el manejo de la motocicleta.
- El casco no debe presentar huecos, deformaciones o encontrarse en mal estado.
Además, la norma establece que el casco puede incluir elementos adicionales, como cubiertas faciales, viseras, orificios de ventilación y otros componentes opcionales, siempre que cumplan con la normativa técnica. Asimismo, se indica que la vida útil de los cascos de policarbonato es de 5 años, mientras que los de fibra de vidrio o tricomposite tienen una vigencia de entre 8 y 10 años, dependiendo del material.
Respecto a los chalecos reflectantes con placa, el MTC señala que esta prenda distintiva, de uso obligatorio en Lima y Callao, tiene el objetivo de aumentar la visibilidad de los motociclistas. El chaleco debe cumplir las siguientes características:
- Los chalecos deben ser fabricados con material retrorreflectante, que garantice su visibilidad tanto durante el día como en la noche.
- Deben contar con bandas retrorreflectantes, tanto horizontales como verticales, en la parte frontal y posterior. Estas bandas deben tener un ancho mínimo de 5 cm, y si hay dos bandas horizontales, deben estar separadas por al menos 14 cm entre ellas.
- Cada chaleco debe llevar el número de matrícula de la Placa Única Nacional de Rodaje de la motocicleta que utiliza el conductor. Este número debe ser visible y cumplir con las especificaciones de tamaño y formato indicadas en el reglamento.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.