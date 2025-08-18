El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la Resolución Directoral N.º 0018-2025-MTC/18, publicado en 'El Peruano' el 16 de agosto. Esta resolución establece que el plazo para cumplir con el uso obligatorio de cascos certificados de seguridad y chalecos reflectantes con placa para conductores y acompañantes de motocicletas en el Perú se extiende de 60 a 120 días, contados desde la publicación de la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, ocurrida el 20 de junio de 2025. Como resultado, la fiscalización y sanción por incumplimiento comenzarán el 18 de octubre de 2025.

Recordemos que a través de la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, estableció un nuevo marco regulatorio sobre elementos de seguridad para conductores y acompañantes de motociclistas. Según lo establecido en el documento, uno de los aspectos más destacados es que el uso del chaleco con número de placa será obligatorio únicamente en Lima y Callao, mientras que el uso de cascos será exigido en todo el territorio del Perú.

¿Qué características deben cumplir el casco y el chaleco reflectante con placa obligatorios, según el MTC?

De acuerdo con el Anexo I de la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, el caso de seguridad de los motociclistas en el Perú deben cumplir con las siguientes características:

El caso debe contar con un certificado que se encuentra bajo las normativas internacionales de ECE R22 (22.05 o 22.06 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa), UNIT 650 de Uruguay, INEN 2669 de Ecuador, NTP 399.032 en Perú, Snell M2025R/M2025D de Snell Memorial Foundation, JIS T 8133:15 de Japón, DOY FMVSS 218 de Estados Unidos. Tener una coraza exterior dura Poseer una almohadilla protectora para absorción de impactos Contar con un sistema de retención que asegure la sujeción a la cabeza del motociclista o pasajero. Ser de la talla adecuada del usuario Usar correas de seguridad. La correa de mentón debe estar abrochada en todo momento mientras se circula en la vía pública. El visor debe estar completamente cerrado durante el manejo de la motocicleta. El casco no debe presentar huecos, deformaciones o encontrarse en mal estado.

Además, la norma establece que el casco puede incluir elementos adicionales, como cubiertas faciales, viseras, orificios de ventilación y otros componentes opcionales, siempre que cumplan con la normativa técnica. Asimismo, se indica que la vida útil de los cascos de policarbonato es de 5 años, mientras que los de fibra de vidrio o tricomposite tienen una vigencia de entre 8 y 10 años, dependiendo del material.

Respecto a los chalecos reflectantes con placa, el MTC señala que esta prenda distintiva, de uso obligatorio en Lima y Callao, tiene el objetivo de aumentar la visibilidad de los motociclistas. El chaleco debe cumplir las siguientes características:

Los chalecos deben ser fabricados con material retrorreflectante, que garantice su visibilidad tanto durante el día como en la noche.

Deben contar con bandas retrorreflectantes, tanto horizontales como verticales, en la parte frontal y posterior. Estas bandas deben tener un ancho mínimo de 5 cm, y si hay dos bandas horizontales, deben estar separadas por al menos 14 cm entre ellas.

Cada chaleco debe llevar el número de matrícula de la Placa Única Nacional de Rodaje de la motocicleta que utiliza el conductor. Este número debe ser visible y cumplir con las especificaciones de tamaño y formato indicadas en el reglamento.

