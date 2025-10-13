El último examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reunió a miles de postulantes, quienes compitieron para alcanzar una vacante entre sus 78 carreras. En esta oportunidad, el Colegio Juventud Científica, en el distrito de El Agustino, alcanzó un récord nacional al lograr, por cuarto año consecutivo, que una promoción completa ingrese a la Decana de América.

En conversación con La República, la docente Lila detalló el novedoso método que les ha funcionado todos estos años, pues el colegio opta por separar a sus alumnos con base en la universidad a la que apunten postular. Además, la preparación parte desde 3.º de secundaria y optan por acostumbrarse al tipo de preguntas de la prueba: DECO, en el caso de San Marcos.

Promoción de alumnos que ingresó a San Marcos. Foto Difusión

Más de 30 escolares logran ingresar a San Marcos

"Es una preparación con enfoque preuniversitario", precisó la docente. Ella explicó que el colegio lleva a cabo un sistema intensivo de reforzamientos para los estudiantes desde temprana edad a fin de que se adapten a la evaluación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que sus evaluaciones contienen preguntas DECO.

"Adecuamos el silabus del colegio a la currícula de San Marcos", comentó la profesora. La escuela tiene la finalidad de que su enseñanza impartida cumpla con los cursos y temas que brinde la universidad. Del mismo modo, toman en consideración la decisión del alumno sobre la casa de estudios que elegirá. Con base en ello, los separan para enfocarlo a un objetivo determinado. "Esto se consulta al alumno y lo que se hace es dividir las aulas", acotó.

Tras alcanzar los resultados esperados, la docente contó que tanto alumnos como padres de familia se mostraron emocionados por el logro. "Toda la comunidad educativa está orgullosa de que estos niños hayan ingresado tan temprano", sostuvo.

Cinco primeros puestos nacionales

Los estudiantes postularon en la modalidad de Examen Ordinario, destacando en carreras altamente competitivas como Ingeniería Nuclear, Ciencia Política, Contabilidad, Ingeniería Metalúrgica, Matemática y Derecho. En total, más de 30 alumnos obtuvieron vacante, entre ellos cinco primeros puestos nacionales:

• David César Morales Basurto – Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital

• Guillermo Julián Romero Melo – Ingeniería Metalúrgica

• Joaquín Alonzo Tito Sánchez – Computación Científica

• Carlos Fabiano Effio Pérez – Contabilidad

• Johan Adriano Huamán Chávez – Ciencia Política

