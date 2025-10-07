Al menos siete empresas de transporte público decidieron suspender sus operaciones por segundo día consecutivo este 7 de octubre en San Juan de Lurigancho y Ventanilla, tras rechazar el levantamiento del paro acordado en la reunión entre los dirigentes del sector y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Este encuentro se realizó luego de que algunos dirigentes anunciaron su disposición a extender el paro del 6 de octubre a 48 horas si el Gobierno no atendía sus demandas.

Como parte de los cinco principales acuerdos, se pactó la instalación de una mesa de trabajo para el martes 14 de octubre. Esta decisión generó un fuerte desacuerdo entre los trabajadores, quienes la consideran tardía frente a la urgencia en materia de seguridad. "Celeridad significa priorizar lo que hoy estamos atravesando, nos están matando todos los días. Hoy en la madrugada hubo un atentado y en la noche de ayer", expresó Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores.

"Nosotros no hemos levantado el paro, vamos a continuar (...) En estos momentos hay varias empresas de los conos que no han salido a trabajar", agregó, refiriéndose a las unidades que decidieron no operar.

Transportistas mantienen paro en Lima y Callao: unidades no salen a trabajar

La unidad Las Flores S.A., también conocida como Línea 57, que cubre la ruta del Callao a San Juan de Lurigancho, decidió paralizar sus servicios en señal de protesta. Más de 60 unidades permanecen inmovilizadas en su terminal tras pernoctar en la avenida Próceres de la Independencia con la avenida Lima, bloqueando el paso en ambos sentidos.

"Nosotros no hemos sido representados por nadie; por nuestra parte hemos salido a manifestarnos. En la reunión (con el Ejecutivo) no estuvimos representados", expresó uno de los transportistas de la unidad. A esta empresa se suman otras líneas, como Huascar (Línea 12), que amaneció bloqueando el Óvalo Zárate en San Juan de Lurigancho, y Línea 10A, que conecta San Juan de Lurigancho con Miraflores.

Empresas de transporte público suspenden operaciones en Ventanilla. Foto: Mabel Alva/LR

Además, los buses de Línea 41, que cubre la ruta de Ventanilla a Villa El Salvador; Línea 87, conocida como 'El Nazareno', que va de Puente Piedra a Lima; La Roma y La Nueva Estrella tampoco acatan el levantamiento del paro. Estas unidades permanecen estacionadas en el cruce de las avenidas Santa Rosa con la 150 en Ventanilla, impidiendo la salida de otros vehículos desde los paraderos. Sus conductores señalaron que su representante legal, Miguel Palomino, no participó en la reunión con el Ejecutivo. "Nuestro representante legal no ha entrado a dialogar. Siete días más para recién iniciar una mesa de trabajo… ¿cuántos muertos cree que habrá de aquí a siete días?", declaró un chofer de la Línea 41 que prefirió mantener el anonimato

Por el momento, los transportistas esperan una respuesta de Palomino, quien se reunirá con la comisión de transporte en el Congreso de la República. Tras ello, evaluarán si la medida de fuerza se mantendrá de forma indefinida. Solicitan que se instale una mesa de diálogo inmediata y que se implemente geolocalización para ubicar a los extorsionadores. En total, 14 empresas y 80 unidades han apagado sus motores; mientras que algunas, como la Línea 41, han paralizado sus actividades por completo, otras lo han hecho de manera parcial.

Transportistas impiden la salida de otros vehículos en el cruce de las avenidas Santa Rosa con La 150. Foto: Mabel Alva/LR

Consejo de Ministros y gremios de transporte levantan paro: estos fueron los acuerdos

El Consejo de Ministros, encabezado por el premier Eduardo Arana, se reunió el último lunes 6 de octubre con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio del Interior (Mininter), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como con asociaciones y gremios de transporte público, tras el anuncio de algunos dirigentes de prolongar el paro por 48 horas. Durante el encuentro se concretaron los siguientes acuerdos: