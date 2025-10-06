No habrá paro de transportistas este 7 de octubre, tras reunión de los principales gremios con el PCM
Durante la conferencia de prensa, Arana destacó que se lograron cinco acuerdos clave, incluyendo la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades.
- Paro de transportistas EN VIVO este lunes 6 de octubre: caos en los paraderos y enfrentamientos con la Policía Nacional
- Paro de transportistas del 6 de octubre: estas líneas no saldrán a trabajar este lunes
El Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó en conferencia de prensa que la continuación del paro de transportistas programado para este martes 7 de octubre se levanta, debido a la reunión de tres horas que se tuvo con los dirigentes del sector. Como parte de los cinco principales acuerdos, se acordó instalar una mesa de trabajo para ofrecer soluciones concretas ante la ola de delincuencia.
''Hemos llegado a acuerdos'', indicó Arana. ''Le expresamos a todos los conductores y gremios nuestra solidaridad''. También indicó que todas las extorsiones deben ser denunciadas, ya que eso agilizaría que se resuelvan los casos. El dirigente Miguel Palomino señaló que mañana martes habrá una reunión adicional, y que se ha solicitado que se libere a todos los choferes detenidos.
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Los gremios iban a extender el paro por 48 horas.
PUEDES VER: Ministro Malaver minimiza paro de transportistas, pese a bloqueos y asesinatos de conductores: "Hay presencia policial"
¿Cuáles fueron los acuerdos en la reunión?
Entre los acuerdos de la reunión están:
- Instalación de una mesa de trabajo con participación de la presidencia del Consejo de Ministros y empresas de transporte.
- Compromiso del Poder Ejecutivo a brindar apoyo necesario a conductores, cobradores y deudos de los actos delictivos.
- Compromiso del Poder Ejecutivo a coordinar con el Ministerio Público y Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia y fortalecimiento de bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios.
- No se continuará con la medida de paralización llevada a cabo el lunes 6 octubre. Se restaurará el servicio de transporte urbano el martes 7 de octubre.