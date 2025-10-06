HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
No habrá paro de transportistas este 7 de octubre
No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     
Sociedad

No habrá paro de transportistas este 7 de octubre, tras reunión de los principales gremios con el PCM

Durante la conferencia de prensa, Arana destacó que se lograron cinco acuerdos clave, incluyendo la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades.

Gremios de transportistas no realizarán paro este 7 de octubre.
Gremios de transportistas no realizarán paro este 7 de octubre. | PCM.

El Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó en conferencia de prensa que la continuación del paro de transportistas programado para este martes 7 de octubre se levanta, debido a la reunión de tres horas que se tuvo con los dirigentes del sector. Como parte de los cinco principales acuerdos, se acordó instalar una mesa de trabajo para ofrecer soluciones concretas ante la ola de delincuencia.

''Hemos llegado a acuerdos'', indicó Arana. ''Le expresamos a todos los conductores y gremios nuestra solidaridad''. También indicó que todas las extorsiones deben ser denunciadas, ya que eso agilizaría que se resuelvan los casos. El dirigente Miguel Palomino señaló que mañana martes habrá una reunión adicional, y que se ha solicitado que se libere a todos los choferes detenidos.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Los gremios iban a extender el paro por 48 horas.

Los gremios iban a extender el paro por 48 horas.

PUEDES VER: Ministro Malaver minimiza paro de transportistas, pese a bloqueos y asesinatos de conductores: "Hay presencia policial"

lr.pe

¿Cuáles fueron los acuerdos en la reunión?

Entre los acuerdos de la reunión están:

  • Instalación de una mesa de trabajo con participación de la presidencia del Consejo de Ministros y empresas de transporte.
  • Compromiso del Poder Ejecutivo a brindar apoyo necesario a conductores, cobradores y deudos de los actos delictivos.
  • Compromiso del Poder Ejecutivo a coordinar con el Ministerio Público y Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia y fortalecimiento de bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios.
  • No se continuará con la medida de paralización llevada a cabo el lunes 6 octubre. Se restaurará el servicio de transporte urbano el martes 7 de octubre.
Notas relacionadas
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: PCM anuncia reunión con transportistas tras convocatoria para extender paro a 48 horas

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: PCM anuncia reunión con transportistas tras convocatoria para extender paro a 48 horas

LEER MÁS
¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos

Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos

Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos

LEER MÁS
Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: PCM anuncia reunión con transportistas tras convocatoria para extender paro a 48 horas

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: PCM anuncia reunión con transportistas tras convocatoria para extender paro a 48 horas

LEER MÁS
¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

LEER MÁS
¿Paro de transportistas continúa este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

¿Paro de transportistas continúa este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025