No habrá paro de transportistas este 7 de octubre, tras reunión de los principales gremios con el PCM

Gremios de transportistas no realizarán paro este 7 de octubre. | PCM.

Gremios de transportistas no realizarán paro este 7 de octubre. | PCM.

El Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó en conferencia de prensa que la continuación del paro de transportistas programado para este martes 7 de octubre se levanta, debido a la reunión de tres horas que se tuvo con los dirigentes del sector. Como parte de los cinco principales acuerdos, se acordó instalar una mesa de trabajo para ofrecer soluciones concretas ante la ola de delincuencia.

''Hemos llegado a acuerdos'', indicó Arana. ''Le expresamos a todos los conductores y gremios nuestra solidaridad''. También indicó que todas las extorsiones deben ser denunciadas, ya que eso agilizaría que se resuelvan los casos. El dirigente Miguel Palomino señaló que mañana martes habrá una reunión adicional, y que se ha solicitado que se libere a todos los choferes detenidos.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los gremios iban a extender el paro por 48 horas.

¿Cuáles fueron los acuerdos en la reunión?

Entre los acuerdos de la reunión están: