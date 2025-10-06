En el marco del paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre en distintos puntos de Lima, varias vías de acceso amanecieron bloqueadas mientras grupos de conductores se desplazaban en caravana portando pancartas para exigir mayor seguridad.

Durante la jornada, un chofer conmovió a los presentes al romper en llanto mientras relataba la difícil situación que enfrenta a diario. “Me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”, expresó entre lágrimas, al denunciar los constantes atentados contra los transportistas y cobro de cupos que sufren los trabajadores del transporte.

Desde las primeras horas, un grupo de transportistas de la Empresa de Transportes Las Águilas 75 S.A., que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Ate, detuvo sus unidades en la avenida Canto Grande como muestra de protesta ante la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades frente a la ola de sicariatos y extorsiones que golpea al sector.

Paro de transportistas: choferes denuncian extorsiones y miedo constante en San Juan de Lurigancho

Alrededor de las 7 a.m., un conductor detalló que unas 60 unidades se congregaron y fueron detenidas en el paradero 17 Las Flores de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de ser intervenidas por la Policía Nacional del Perú cuando intentaban llegar al óvalo Zárate para manifestarse en caravana contra las extorsiones y el sicariato que afectan al sector transporte.

Consultado sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien recomendó a los conductores “no abrir mensajes ni responder llamadas” de los delincuentes, el chofer expresó su indignación: “Vayamos a los hechos, nosotros vivimos con miedo. Salgo de mi casa y no sé si voy a regresar vivo o no. Tengo familia, tengo hijos”, dijo con la voz entrecortada a Epicentro.

El transportista relató que sale a trabajar con temor, al igual que los miles de manifestantes que recorren hoy las calles de Lima. Además, denunció que su empresa también es víctima de extorsión y responsabilizó a la ineficacia policial. “¿Cómo es posible que, a las tres horas de denunciar, los extorsionadores nos llamen? Saben con qué ropa fuimos y quiénes estuvimos”, expresó.

Mientras tanto, los transportistas continúan bloqueando las principales rutas de Lima en señal de protesta. Las empresas Consorcio y Loritos mantienen cerrado el puente Control, en la Panamericana Norte, impidiendo el paso de vehículos de carga pesada y autos particulares. La congestión se extiende hasta el óvalo Habich, en San Martín de Porres, donde otro grupo de la empresa El Rápido permanece desde hace más de cinco horas. En tanto, los buses de las empresas Las Flores y la Línea 50 bloquean la intersección de las avenidas Malecón Checa y Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho.