Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     
Santa Anita: incendian bus de transporte 'La 40' tras levantamiento del paro de transportistas

El bus de la empresa Etrancisa fue incendiado mientras su conductor dormía en su vivienda y la unidad permanecía estacionada afuera. El caso es investigado por la Policía, mientras el afectado exige mayor seguridad.

Incendian bus de la empresa 'La 40' en Santa Anita. Foto: Composición LR
Incendian bus de la empresa 'La 40' en Santa Anita. Foto: Composición LR

Durante la noche del lunes 6 de octubre, un bus de la empresa Cuarenta Integrada S.A. (Etrancisa), más conocida como ‘La 40’ fue incendiado en la avenida María Parado de Bellido, en el distrito de Santa Anita. El atentado ocurrió en medio del anuncio del levantamiento del paro de transportistas, tras el diálogo sostenido entre un sector del gremio y el Gobierno.

El hecho, que dejó la unidad completamente calcinada, viene siendo investigado por las autoridades. Según testigos, fueron ellos quienes alertaron al propietario del vehículo, quien se encontraba descansando en su vivienda al momento del incendio.

PUEDES VER Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Incendian bus de la empresa 'La 40' en Santa Anita

La unidad forma parte de la flota de la empresa, que cubre la ruta La Molina – San Juan de Lurigancho. Según información preliminar, el bus habría sido consumido por las llamas luego de que sujetos arrojaran un artefacto explosivo. Tras lo ocurrido, agentes policiales llegaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar del atentado hay una cámara de seguridad de la Municipalidad de Santa Anita, cuyas imágenes serían clave para esclarecer este caso que continúa en investigación.

PUEDES VER Sicario grabó asesinato del chofer del 505 frente a pasajeros en Santa Anita: "El que no copera, se lleva plomo"

Conductor exige apoyo a las autoridades

El conductor, quien trabaja desde hace siete años en la empresa, comentó que el lunes no salió a laborar en solidaridad con sus colegas. Señaló desconocer si existían amenazas previas a la empresa; sin embargo, horas después, su unidad, que se encontraba estacionada frente a su vivienda, terminó en cenizas.

Ante lo sucedido, hizo un llamado a las autoridades para exigir mayor seguridad. Este nuevo hecho de violencia se suma a los recientes ataques que vienen generando temor entre transportistas.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

