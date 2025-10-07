Santa Anita: incendian bus de transporte 'La 40' tras levantamiento del paro de transportistas

Durante la noche del lunes 6 de octubre, un bus de la empresa Cuarenta Integrada S.A. (Etrancisa), más conocida como ‘La 40’ fue incendiado en la avenida María Parado de Bellido, en el distrito de Santa Anita. El atentado ocurrió en medio del anuncio del levantamiento del paro de transportistas, tras el diálogo sostenido entre un sector del gremio y el Gobierno.

El hecho, que dejó la unidad completamente calcinada, viene siendo investigado por las autoridades. Según testigos, fueron ellos quienes alertaron al propietario del vehículo, quien se encontraba descansando en su vivienda al momento del incendio.

Incendian bus de la empresa 'La 40' en Santa Anita

La unidad forma parte de la flota de la empresa, que cubre la ruta La Molina – San Juan de Lurigancho. Según información preliminar, el bus habría sido consumido por las llamas luego de que sujetos arrojaran un artefacto explosivo. Tras lo ocurrido, agentes policiales llegaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar del atentado hay una cámara de seguridad de la Municipalidad de Santa Anita, cuyas imágenes serían clave para esclarecer este caso que continúa en investigación.

Conductor exige apoyo a las autoridades

El conductor, quien trabaja desde hace siete años en la empresa, comentó que el lunes no salió a laborar en solidaridad con sus colegas. Señaló desconocer si existían amenazas previas a la empresa; sin embargo, horas después, su unidad, que se encontraba estacionada frente a su vivienda, terminó en cenizas.

Ante lo sucedido, hizo un llamado a las autoridades para exigir mayor seguridad. Este nuevo hecho de violencia se suma a los recientes ataques que vienen generando temor entre transportistas.

