Este lunes 6 de octubre, los gremios de transporte convocaron a una nueva jornada de movilizaciones que terminó por desplegarse en toda la capital en horas de la mañana y tarde. La medida fue adoptada por diversas líneas, como Los Loritos, La 50, El Rápido, entre otros. En este contexto, La República conversó con Martín Ojeda, quien no descartó que las protestas continúen este martes. Señaló que ello ocurriría si se registra un nuevo atentado contra la vida de un conductor.

Ahora, ante esta posibilidad y debido a la magnitud de la convocatoria, padres de familia y alumnos se cuestionan cómo serán las clases este martes 7 de octubre. ¿Se dispondrá la virtualidad nuevamente o regresarán los alumnos a las aulas? A continuación, se expondrá a detalle lo señalado por el Minedu en cuanto a las clases en Lima y Callao.

¿Habrá clases este martes 7 de octubre por paro de transportistas?

De acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), hasta el momento, se planea que este martes 7 de octubre, las clases se desarrollen con normalidad de manera presencial en las instituciones educativas estatales de Lima y Callao.

Es necesario señalar que, en movilizaciones anteriores, como la de este 6 de octubre, la cartera ministerial dispuso la suspensión de las clases presenciales en colegios públicos y el paso a la modalidad virtual con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes.

¿Habrá paro de transportes este 7 de octubre?

En diálogo con La República, Martín Ojeda afirmó que los gremios de transporte de los conos Norte, Este y Sur mantienen una postura firme frente a la violencia: "Un muerto, un paro". Según explicó, los ataques y asesinatos contra conductores se han vuelto recurrentes en Lima, por lo que advirtió que, si no hay un cambio en la situación, se convocará una nueva protesta en caso ocurra otro atentado contra un chofer.

De acuerdo a Ojeda, fueron los conductores quienes lo convocaron como representante ante la ola de asesinatos que aqueja el sector. "Soy director de un grupo internacional, pero ellos (los transportistas) me llamaron", precisó. Esto luego de mencionar que los conductores buscan a alguien que interceda por ellos para que los proteja.

En conclusión, aún no existe un pronunciamiento definitivo sobre si habrá o o paro este 7 de octubre; sin embargo los transportistas tampoco han descartado continuar con la medida.

