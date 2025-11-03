HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

Felipe Gómez, ingeniero desaparecido desde mayo de 2022, dijo a su prometida que asistiría a una reunión de amigos; sin embargo, se dirigió a encontrarse con Cindy Hinojosa, con quien sostenía una relación en secreto.

El ingeniero desaparecido salió en la madrugada del 1 de mayo de 2022 para verse con su amante, Cindy Hinojosa.
El ingeniero desaparecido salió en la madrugada del 1 de mayo de 2022 para verse con su amante, Cindy Hinojosa. | Foto: composición LR/Evidencia Oculta

El ingeniero Felipe Gómez estaba comprometido con Elizabeth Céspedes cuando asistió a una supuesta reunión de amigos la noche del 1 de mayo de 2022, con motivo del Día del Trabajador. No obstante, en realidad, el ciudadano natural de Cañete se dirigió a La Molina con la intención de encontrarse con una mujer que había conocido a través de la aplicación Tinder.

Se trataba de una mujer identificada como Cindy Hinojosa, quien entonces tenía 36 años y seguía casada con Jaime Rodríguez, aunque ya vivían separados. Ese hecho no impidió que Felipe Gómez se reuniera con ella en varias ocasiones de manera secreta.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

lr.pe

La noche que desapareció Felipe Gómez

La noche que desapareció Felipe Gómez todavía sigue siendo materia de investigación por la policía, ya que, según las últimas indagaciones, se observa en las cámaras de seguridad los últimos movimientos del ingeniero cuando se dirigía a la casa de Cindy Hinojosa, a quien la conoció en una aplicación de citas llamada Tinder. En las imágenes, se observa cómo Felipe entraba al departamento de su amante ubicado en La Molina, específicamente en las Las Viñas.

Gracias a la geolocalización del celular de Felipe Gómez, se comprobó que él estuvo en la zona mencionada. Además, se descubrió que Jaime Rodríguez, esposo de Cindy Hinojosa, vivía en el primer piso del mismo edificio y había instalado cámaras de seguridad internas y externas, las cuales podía monitorear directamente desde su teléfono con el fin de vigilar los movimientos de su esposa. Ante esta información, la Policía realizó un allanamiento y halló manchas de sangre en la cocina, aunque estas habían sido limpiadas con productos químicos. El uso de luminol permitió detectar rastros biológicos de Felipe Gómez; sin embargo, no se logró identificar al responsable.

PUEDES VER: Ate: detienen a hombre que asesinó a su amigo en medio de una pelea

lr.pe

Las sospechas hacia Jaime Rodríguez como el principal responsable de la desaparición de Felipe Gómez

El día de la desaparición de Felipe Gómez, las cámaras de seguridad del inmueble no estaban operativas, por lo que no se obtuvo material audiovisual que pudiera servir como prueba del hecho. En ese contexto, se especuló que Jaime Rodríguez, aún esposo de Cindy Hinojosa, habría desactivado las cámaras del departamento para evitar quedar vinculado al presunto crimen.

El principal sospechoso registraba más de diez denuncias por violencia familiar. Según las investigaciones, mantenía una relación posesiva y conflictiva con Cindy Hinojosa, con quien tenía dos hijos. Tras conocerse la desaparición del ingeniero Felipe Gómez, la Policía lo señaló como el responsable del hecho, luego de que viajara a Paracas con un portamaletas en su vehículo. En diciembre de 2022, fue arrestado para que rindiera su declaración sobre el caso.

Aunque se realizaron diversos esfuerzos para encontrar el cuerpo de la víctima, Jaime Rodríguez fue liberado por falta de pruebas, a pesar de las hipótesis que apuntaban a que habría tenido motivos suficientes para quitarle la vida al ingeniero. Sin embargo, el sospechoso continúa en libertad, mientras que la familia de Felipe Gómez sostiene que él habría utilizado sus influencias familiares en el sector salud para manipular las evidencias del caso.

El misterioso paradero de Cindy Hinojosa

Tras el suceso y el interrogatorio realizado por la Policía, Cindy Hinojosa también desapareció, y hasta la fecha se desconoce su paradero. Según las autoridades, podría estar implicada en el caso, ya sea como cómplice o como persona clave dentro de la investigación.

Durante el interrogatorio, Cindy Hinojosa aseguró que Felipe Gómez abandonó el departamento alrededor de las 2.30 a. m.; sin embargo, las indagaciones revelaron que su teléfono permaneció activo en la zona durante las 24 horas posteriores al hecho.

Un hecho que llamó la atención en la investigación fue que la propia Cindy Hinojosa eliminó las conversaciones que mantenía con Felipe Gómez y con su esposo el mismo día en que presuntamente ocurrió el hecho contra el ingeniero. Luego del interrogatorio relacionado con el caso, la mujer desapareció sin dejar rastro, y desde entonces no volvió a participar en el caso.

El paso del tiempo sin encontrar respuestas sobre el cuerpo de Felipe Gómez

Han pasado más de tres años desde la desaparición de Felipe Gómez, y hasta ahora su familia no pierde la esperanza de encontrar su cuerpo. El expediente sigue abierto con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en el departamento de La Molina.

Actualmente, la Fiscalía a cargo de la investigación solicita una pena de 35 años de prisión para los implicados. En este caso, Jaime Rodríguez figura como imputado por los delitos de secuestro y homicidio en agravio de Felipe Gómez. En tanto, Cindy Hinojosa continúa con paradero desconocido.

Notas relacionadas
Cómplice de la ‘Asesina de Tinder’ rompe su silencio y se pronuncia desde la cárcel: “Sigo enamorada de ella”

Cómplice de la ‘Asesina de Tinder’ rompe su silencio y se pronuncia desde la cárcel: “Sigo enamorada de ella”

LEER MÁS
El raro caso médico de una mujer que veía a las personas como dragones por una condición cerebral

El raro caso médico de una mujer que veía a las personas como dragones por una condición cerebral

LEER MÁS
El caso del hombre que nació con anomalías cerebrales y aún así memorizó más de 12,000 libros

El caso del hombre que nació con anomalías cerebrales y aún así memorizó más de 12,000 libros

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

LEER MÁS
Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025