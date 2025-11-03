El ingeniero desaparecido salió en la madrugada del 1 de mayo de 2022 para verse con su amante, Cindy Hinojosa. | Foto: composición LR/Evidencia Oculta

El ingeniero desaparecido salió en la madrugada del 1 de mayo de 2022 para verse con su amante, Cindy Hinojosa. | Foto: composición LR/Evidencia Oculta

El ingeniero Felipe Gómez estaba comprometido con Elizabeth Céspedes cuando asistió a una supuesta reunión de amigos la noche del 1 de mayo de 2022, con motivo del Día del Trabajador. No obstante, en realidad, el ciudadano natural de Cañete se dirigió a La Molina con la intención de encontrarse con una mujer que había conocido a través de la aplicación Tinder.

Se trataba de una mujer identificada como Cindy Hinojosa, quien entonces tenía 36 años y seguía casada con Jaime Rodríguez, aunque ya vivían separados. Ese hecho no impidió que Felipe Gómez se reuniera con ella en varias ocasiones de manera secreta.

La noche que desapareció Felipe Gómez

La noche que desapareció Felipe Gómez todavía sigue siendo materia de investigación por la policía, ya que, según las últimas indagaciones, se observa en las cámaras de seguridad los últimos movimientos del ingeniero cuando se dirigía a la casa de Cindy Hinojosa, a quien la conoció en una aplicación de citas llamada Tinder. En las imágenes, se observa cómo Felipe entraba al departamento de su amante ubicado en La Molina, específicamente en las Las Viñas.

Gracias a la geolocalización del celular de Felipe Gómez, se comprobó que él estuvo en la zona mencionada. Además, se descubrió que Jaime Rodríguez, esposo de Cindy Hinojosa, vivía en el primer piso del mismo edificio y había instalado cámaras de seguridad internas y externas, las cuales podía monitorear directamente desde su teléfono con el fin de vigilar los movimientos de su esposa. Ante esta información, la Policía realizó un allanamiento y halló manchas de sangre en la cocina, aunque estas habían sido limpiadas con productos químicos. El uso de luminol permitió detectar rastros biológicos de Felipe Gómez; sin embargo, no se logró identificar al responsable.

Las sospechas hacia Jaime Rodríguez como el principal responsable de la desaparición de Felipe Gómez

El día de la desaparición de Felipe Gómez, las cámaras de seguridad del inmueble no estaban operativas, por lo que no se obtuvo material audiovisual que pudiera servir como prueba del hecho. En ese contexto, se especuló que Jaime Rodríguez, aún esposo de Cindy Hinojosa, habría desactivado las cámaras del departamento para evitar quedar vinculado al presunto crimen.

El principal sospechoso registraba más de diez denuncias por violencia familiar. Según las investigaciones, mantenía una relación posesiva y conflictiva con Cindy Hinojosa, con quien tenía dos hijos. Tras conocerse la desaparición del ingeniero Felipe Gómez, la Policía lo señaló como el responsable del hecho, luego de que viajara a Paracas con un portamaletas en su vehículo. En diciembre de 2022, fue arrestado para que rindiera su declaración sobre el caso.

Aunque se realizaron diversos esfuerzos para encontrar el cuerpo de la víctima, Jaime Rodríguez fue liberado por falta de pruebas, a pesar de las hipótesis que apuntaban a que habría tenido motivos suficientes para quitarle la vida al ingeniero. Sin embargo, el sospechoso continúa en libertad, mientras que la familia de Felipe Gómez sostiene que él habría utilizado sus influencias familiares en el sector salud para manipular las evidencias del caso.

El misterioso paradero de Cindy Hinojosa

Tras el suceso y el interrogatorio realizado por la Policía, Cindy Hinojosa también desapareció, y hasta la fecha se desconoce su paradero. Según las autoridades, podría estar implicada en el caso, ya sea como cómplice o como persona clave dentro de la investigación.

Durante el interrogatorio, Cindy Hinojosa aseguró que Felipe Gómez abandonó el departamento alrededor de las 2.30 a. m.; sin embargo, las indagaciones revelaron que su teléfono permaneció activo en la zona durante las 24 horas posteriores al hecho.

Un hecho que llamó la atención en la investigación fue que la propia Cindy Hinojosa eliminó las conversaciones que mantenía con Felipe Gómez y con su esposo el mismo día en que presuntamente ocurrió el hecho contra el ingeniero. Luego del interrogatorio relacionado con el caso, la mujer desapareció sin dejar rastro, y desde entonces no volvió a participar en el caso.

El paso del tiempo sin encontrar respuestas sobre el cuerpo de Felipe Gómez

Han pasado más de tres años desde la desaparición de Felipe Gómez, y hasta ahora su familia no pierde la esperanza de encontrar su cuerpo. El expediente sigue abierto con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en el departamento de La Molina.

Actualmente, la Fiscalía a cargo de la investigación solicita una pena de 35 años de prisión para los implicados. En este caso, Jaime Rodríguez figura como imputado por los delitos de secuestro y homicidio en agravio de Felipe Gómez. En tanto, Cindy Hinojosa continúa con paradero desconocido.