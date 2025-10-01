HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia
Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia     Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia     Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia     
Sociedad

Bus de VIPUSA fue atacado a balazos por segunda vez con pasajeros a bordo en SJM: bala rozó a chofer

A horas del inicio del paro de transportistas, el bus de la empresa Vipusa fue atacado a balazos cuando cubría su ruta cerca del Puente América, en San Juan de Miraflores.

Un nuevo ataque reportado contra la empresa Vipusa. Foto: Composición LR
Un nuevo ataque reportado contra la empresa Vipusa. Foto: Composición LR

Durante la noche del miércoles 1 de octubre, un nuevo ataque a mano armada se reportó en el distrito de San Juan de Miraflores. Un bus de la empresa Vipusa recibió impactos de bala cuando se encontraba lleno de pasajeros cerca al Puente América.

Este atentado contra la empresa surge en medio de extorsiones y a horas del inicio del paro de transportistas este 2 de octubre. Por este motivo, los conductores han decidido no salir a trabajar, pues acatarán las movilizaciones próximas a fin de exigir medidas efectivas contra la criminalidad.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

lr.pe

Bus de la empresa Vipusa fue atacado a balazos en SJM

De acuerdo con la información preliminar, fueron dos impactos de bala los que recibió el bus de la empresa Vipusa cuando se encontraba cubriendo su ruta habitual. En medio del ataque, los pasajeros se tiraron al suelo para mantenerse a salvo del ataque de presuntos sicarios.

Según contaron los pasajeros de la unidad, la bala habría rozado el cuerpo del conductor aún no identificado. En tanto, los criminales huyeron a bordo de una moto lineal. Las imágenes difundidas muestran los instantes de terror que vivieron los ocupantes del bus, lo cual refleja la creciente ola de inseguridad en la ciudad.

PUEDES VER: Paro de transportistas en Lima y Callao: estas rutas operarán con normalidad este 2 de octubre

lr.pe

No es el primer ataque contra la empresa Vipusa

El pasado 23 de septiembre se reportó un ataque contra la misma empresa, en donde los criminales dispararon en varias ocasiones contra la cabina del conductor de la unidad. El hecho sucedió en la avenida Mateo Pumacahua, en el distrito de Villa El Salvador, dejando al chofer gravemente herido.

Tras lo sucedido, los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta. En tanto, la víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde permaneció con pronóstico reservado. Familiares del conductor aseguraron que apenas llevaba dos meses trabajando en la empresa y que el ataque está relacionado con extorsiones de bandas criminales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Megabanda que integraban policías creó empresas de fachadas en La Libertad

Megabanda que integraban policías creó empresas de fachadas en La Libertad

LEER MÁS
Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: otros dos transportistas quedan heridos

Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: otros dos transportistas quedan heridos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

Bus de VIPUSA fue atacado a balazos por segunda vez con pasajeros a bordo en SJM: bala rozó a chofer

Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile, México y más en el top

Sociedad

Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

Congreso aprueba modificación de categorías en el pasaporte peruano: ¿qué cambiará y a quiénes impacta?

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso busca anular pensión vitalicia de Pedro Castillo: apelará fallo del Poder Judicial

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

Juan José Santiváñez renunció como ministro de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025