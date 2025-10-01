Durante la noche del miércoles 1 de octubre, un nuevo ataque a mano armada se reportó en el distrito de San Juan de Miraflores. Un bus de la empresa Vipusa recibió impactos de bala cuando se encontraba lleno de pasajeros cerca al Puente América.

Este atentado contra la empresa surge en medio de extorsiones y a horas del inicio del paro de transportistas este 2 de octubre. Por este motivo, los conductores han decidido no salir a trabajar, pues acatarán las movilizaciones próximas a fin de exigir medidas efectivas contra la criminalidad.

Bus de la empresa Vipusa fue atacado a balazos en SJM

De acuerdo con la información preliminar, fueron dos impactos de bala los que recibió el bus de la empresa Vipusa cuando se encontraba cubriendo su ruta habitual. En medio del ataque, los pasajeros se tiraron al suelo para mantenerse a salvo del ataque de presuntos sicarios.

Según contaron los pasajeros de la unidad, la bala habría rozado el cuerpo del conductor aún no identificado. En tanto, los criminales huyeron a bordo de una moto lineal. Las imágenes difundidas muestran los instantes de terror que vivieron los ocupantes del bus, lo cual refleja la creciente ola de inseguridad en la ciudad.

No es el primer ataque contra la empresa Vipusa

El pasado 23 de septiembre se reportó un ataque contra la misma empresa, en donde los criminales dispararon en varias ocasiones contra la cabina del conductor de la unidad. El hecho sucedió en la avenida Mateo Pumacahua, en el distrito de Villa El Salvador, dejando al chofer gravemente herido.

Tras lo sucedido, los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta. En tanto, la víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde permaneció con pronóstico reservado. Familiares del conductor aseguraron que apenas llevaba dos meses trabajando en la empresa y que el ataque está relacionado con extorsiones de bandas criminales.

