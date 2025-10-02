¿Cómo va el paro de transportistas? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

El paro de transportistas de este 2 de octubre fue convocado por el sector de transporte con el fin de exigir a las autoridades respuestas a sus demandas ante delincuencia. | Foto: composición LR | Marco Cotrina LR

El paro de transportistas de este 2 de octubre se lleva a cabo en Lima y Callao. La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano informó que tras dicha medida de protesta, los transportistas buscan proponer a los congresistas la creación de un grupo compuesto por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Poder Judicial que tenga como objetivo principal implementar medidas para enfrentar la delincuencia y criminalidad en el Perú. Además, indicó que plantearán otras iniciativas a favor de la población.

Por su parte, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), gremio que participa de la movilización, señaló que los trabajadores del sector de transporte aún no han recibido respuestas a sus demandas. "Los transportistas manifestamos nuestra incomodidad, porque cada día ocurren muertes. Deja mucho que desear este Gobierno ante la inacción", declaró el presidente de Anitra, Martín Valeriano.

Ante esta situación, los transportistas anunciaron los lugares en donde realizarán las concentraciones previo a la manifestación y las rutas de la protesta. A continuación, se detallará al respecto y acerca de las principales vías afectadas.

Paro de transportistas: rutas de la manifestación

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte, Héctor Vargas, y el titular de Anitra, Martín Valeriano, informaron que la manifestación iniciará desde las 7.00 a. m. en diferentes puntos de la capital. Sin embargo, la concentración principal de manifestantes se realizará en Puente Nuevo, en El Agustino. Luego de ese lugar se dirigirán hacia el Congreso de la República.

Asimismo, indicaron que un grupo de transportistas se reunirán con sus vehículos a partir de las 11.00 a. m. en el Parque de la Reserva, cerca al Campo de Marte. Ellos paralizarán sus operaciones para protestar en contra de la delincuencia y criminalidad.

Estas son las calles afectadas por el paro de transportistas

Es probable que las calles que se verán afectadas por el paro de transportistas este 2 de octubre sean las siguientes:

Avenida 1ro de Mayo y Las Retamas: Se prevé que los manifestantes se dirijan por dichas calles para llegar al Congreso de la República.

Auxiliar Av. Evitamiento, Vía Expresa Línea Amarilla: Es posible que los manifestantes protesten por dichas vías.

Cjón. del Rio Rímac, Jirón Amazonas y Av. Abancay: Los transportistas buscarán llegar al Parlamento para exponer sus reclamos.

Jirón Hipólito Unanue y Avenida Manco Cápac: Los ciudadanos que se reúnan en el Parque de la Reserva es probable que se dirijan por esas calles para llegar al Parlamento.

Empresas de transporte que participarán del paro de este 2 de octubre

Según la información a la que accedió La República, estas son algunas de las empresas de transporte que participarán del paro de transportistas:

Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C

Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.

Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.

Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.

Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.

E.T.S. Marova Tours S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.

Empresa de Transportes 102 S.A.

Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.

Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.

Levaro S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.

Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.

Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.

Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.

Empresa de Transportes José Gálvez S.A.

Translíma S.A.

Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.

Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.

Inversiones Riimárz

Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.

Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.

Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.

Turismo Huaycán

Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.

Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.

Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.

Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.

Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.

Vargasant S.A.C.

Empresa de Transporte De Luxe

Consorcio de Transporte Aries S.A.

Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.

Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.

Empresa de Transporte y Turismo San Juanito

Preferencial San Juanito S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.

Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.

Cilap

Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.

Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima

Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.

Transportes Pesqueros S.A.

Varant S.A.C.

Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.

Kid Galahad S.A.

Consorcio de Transporte Adonai

Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.

Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.

Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.

Empresa Becami S.A.C.

Empresa Cielo Mar y Tierra

Empresa de Transporte Unión San Juanito

Empresa Independiente de Transportes S.A.

Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.

Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Empresa de Transporte Huándoy

