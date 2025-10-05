Transportistas en Lima y Callao suspenden labores el 6 de octubre como protesta ante el aumento de delincuencia, tras el asesinato de un chofer de Lipetsa. | Andina

Transportistas en Lima y Callao suspenden labores el 6 de octubre como protesta ante el aumento de delincuencia, tras el asesinato de un chofer de Lipetsa. | Andina

Este lunes 6 de octubre, los transportistas suspenderán sus labores en Lima y Callao, según informó el director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda. La nueva medida fue acordada luego del asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa, conocida como 'El Triángulo', el último sábado. Según explicó Ojeda, el paro busca presionar a las autoridades para que ofrezcan soluciones tangibles frente al incremento de la delincuencia y la inseguridad que golpean al sector transporte. Además, se puntualizó que los buses no estarán operativos, pero que no se incluye una manifestación.

"En los últimos paro consideramos que hubo otro tinte y no todos los empresarios y los conductores estaban de acuerdo. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior; no es algo personal, es una forma de demostrarle a la nación que estamos juntos en medio de una desgracia y que debemos guardar un día de silencio, no un minuto. Estamos en una guerra", manifestó el director a La República.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

¿Qué empresas de transporte acatarán el paro del 6 de octubre?

Según Ojeda, estas son algunas de las líneas de buses que se sumarán a la medida:

Consorcio Vía

Zeta

Los Loritos

Vipusa

Vipetsa

Nueva América

Urbanito

Edilberto Ramos

Huáscar

Santa Catalina

Los Chinos

En el último paro del 2 de octubre, algunas empresas de Lima Norte no acataron la medida, por lo que se habría tratado de una paralización parcial. En varias zonas de Lima, la situación fue de escasas unidades, con colectivos que cubrieron la demanda con costos más elevados. Además, en los paraderos, pasajeros reportaron esperar más de dos horas para tomar los buses.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.