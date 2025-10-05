HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Sociedad

Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

La medida busca presionar a las autoridades para que ofrezcan soluciones ante la inseguridad en el sector, aunque no habrá manifestaciones, según informó Martín Ojeda, el director de la Cámara Internacional de Transportes

Transportistas en Lima y Callao suspenden labores el 6 de octubre como protesta ante el aumento de delincuencia, tras el asesinato de un chofer de Lipetsa.
Transportistas en Lima y Callao suspenden labores el 6 de octubre como protesta ante el aumento de delincuencia, tras el asesinato de un chofer de Lipetsa. | Andina

Este lunes 6 de octubre, los transportistas suspenderán sus labores en Lima y Callao, según informó el director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda. La nueva medida fue acordada luego del asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa, conocida como 'El Triángulo', el último sábado. Según explicó Ojeda, el paro busca presionar a las autoridades para que ofrezcan soluciones tangibles frente al incremento de la delincuencia y la inseguridad que golpean al sector transporte. Además, se puntualizó que los buses no estarán operativos, pero que no se incluye una manifestación.

"En los últimos paro consideramos que hubo otro tinte y no todos los empresarios y los conductores estaban de acuerdo. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior; no es algo personal, es una forma de demostrarle a la nación que estamos juntos en medio de una desgracia y que debemos guardar un día de silencio, no un minuto. Estamos en una guerra", manifestó el director a La República.

¿Qué empresas de transporte acatarán el paro del 6 de octubre?

Según Ojeda, estas son algunas de las líneas de buses que se sumarán a la medida:

  • Consorcio Vía
  • Zeta
  • Los Loritos
  • Vipusa
  • Vipetsa
  • Nueva América
  • Urbanito
  • Edilberto Ramos
  • Huáscar
  • Santa Catalina
  • Los Chinos

En el último paro del 2 de octubre, algunas empresas de Lima Norte no acataron la medida, por lo que se habría tratado de una paralización parcial. En varias zonas de Lima, la situación fue de escasas unidades, con colectivos que cubrieron la demanda con costos más elevados. Además, en los paraderos, pasajeros reportaron esperar más de dos horas para tomar los buses.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

