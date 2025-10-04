HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Sociedad

Salidas del Señor de los Milagros 2025: fechas y hora de los próximos recorridos del Cristo Moreno

Uno de los momentos destacados será el regreso del Cristo Moreno al Callao, tras 22 años sin procesionarlo. Las próximas fechas se extienden desde el 4 de octubre, hasta el 1 de noviembre.

La procesión del Señor de los Milagros 2025 comenzó tiene planificado 6 recorridos en Lima y Callao
La procesión del Señor de los Milagros 2025 comenzó tiene planificado 6 recorridos en Lima y Callao | Foto: LR

La sagrada imagen del Señor de los Milagros inició su primera procesión del 2025 este sábado 4 de octubre, reencontrándose con miles de fieles devotos en el Cercado de Lima. Para este mes morado, se han programado seis recorridos en distintos puntos de la capital. Una de las principales novedades es que, después de 22 años, el Cristo Moreno volverá a visitar el Callao, donde no procesionaba desde el año 2003.

La Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que las próximas salidas se realizarán los días 18, 19, 26 y 28 de octubre, mientras que la última procesión será el 1 de noviembre. Además, el Santuario de Las Nazarenas ofrecerá misas diarias durante todo el mes y mantendrá sus puertas abiertas de lunes a domingo, desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 p.m., para que los fieles puedan participar en todas las actividades religiosas.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Todo sobre el Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

lr.pe

El primer recorrido del Señor de los Milagros 2025

El sábado 4 de octubre, el Cristo Moreno iniciará su primer recorrido procesional desde el Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. La imagen recorrerá calles como la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda, para luego retornar al templo por la avenida Tacna.

Esta fecha será especial, ya que a las 12:00 p. m. (hora de Lima) se llevará a cabo la “levantada mundial” del Señor de los Milagros. En este evento, 52 hermandades del Perú y del extranjero levantarán de manera simultánea el anda de la imagen, acto que se iniciará con el toque de campana del Cardenal Pedro Barreto.

Asimismo, se transmitirá de manera virtual este momento para que pueda ser visto en todo el mundo. Hermandades de ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas se unirán en este gesto simbólico.

Primer recorrido del Señor de los Milagros iniciará al medio día del 4 de octubre. Foto: HSMN

Primer recorrido del Señor de los Milagros iniciará al medio día del 4 de octubre. Foto: HSMN

PUEDES VER: Procesiones del Señor de los Milagros en Trujillo 2025: guía con fechas, horarios y actividades religiosas

lr.pe

Segundo recorrido, sábado 18 de octubre

En esta ocasión, la imagen del Señor de los Milagros saldrá nuevamente en procesión y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, para ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Posteriormente, continuará por el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde será homenajeado por el Congreso de la República. La procesión seguirá por el jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y avanzará por los jirones Ancash y Maynas, para luego retornar por el jirón Junín y llegar finalmente a la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

Segundo recorrido del Cristo Moreno llega a la Plaza Mayor de Lima. Foto: HSMN

Segundo recorrido del Cristo Moreno llega a la Plaza Mayor de Lima. Foto: HSMN

Tercer recorrido, domingo 19 de octubre

La imagen partirá desde la Iglesia del Carmen y recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.

El Señor de los Milagros también pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional, antes de retornar a la Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido completo del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Recorrido completo del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Recorrido extraordinario al Callao, domingo 26 de octubre

Por segunda vez en la historia, la imagen del Cristo de Pachacamillas llegará al Callao a través del Nazareno Móvil, dando inicio al cuarto recorrido procesional.

El anda recorrerá las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. También circulará por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, donde se celebrará la Santa Misa. Al concluir la ceremonia litúrgica, la imagen regresará al Cercado de Lima por la misma ruta.

La imagen sagrada llega por segunda vez al Callao. Foto: HSMN

La imagen sagrada llega por segunda vez al Callao. Foto: HSMN

Quinto recorrido, martes 28 de octubre

La imagen sagrada partirá del Santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos.

Después, retomará la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La procesión seguirá por la misma avenida Venezuela, el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

El Señor de los Milagros llega al Hospital Arzobispo Loayza. Foto: HSMN

El Señor de los Milagros llega al Hospital Arzobispo Loayza. Foto: HSMN

Último recorrido, 1 de noviembre

El Cristo Moreno realizará su último recorrido del año por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Convento de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el 2026.

Último recorrido del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Último recorrido del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Misas en el Santuario del Señor de los Milagros - Horarios

Con el obejtivo de que los fieles puedan vivir plenamente la tradición del Señor de los Milagros, durante el mes de octubre el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros brindará una amplia programación de misas diarias. Estas serán: 6:00 a. m., 7:00 a. m., 9:00 a. m., 10:30 a. m., 12:00 p. m., 13:30 p. m., 16:30 p. m., 17:30 p. m., 19:00 p. m., 20:00 p. m. y 21:00 p.m. El templo abrirá sus puertas de lunes a domingo, de 5:45 a. m. a las 10:00 p. m. 

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: horario, ruta y desvíos por la procesión este 4 de octubre

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: horario, ruta y desvíos por la procesión este 4 de octubre

LEER MÁS
¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: horario, ruta y desvíos por la procesión este 4 de octubre

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: horario, ruta y desvíos por la procesión este 4 de octubre

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Todo sobre el Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

Todo sobre el Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Obras en Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

Obras en Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025