Salidas del Señor de los Milagros 2025: fechas y hora de los próximos recorridos del Cristo Moreno

La procesión del Señor de los Milagros 2025 comenzó tiene planificado 6 recorridos en Lima y Callao | Foto: LR

La sagrada imagen del Señor de los Milagros inició su primera procesión del 2025 este sábado 4 de octubre, reencontrándose con miles de fieles devotos en el Cercado de Lima. Para este mes morado, se han programado seis recorridos en distintos puntos de la capital. Una de las principales novedades es que, después de 22 años, el Cristo Moreno volverá a visitar el Callao, donde no procesionaba desde el año 2003.

La Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que las próximas salidas se realizarán los días 18, 19, 26 y 28 de octubre, mientras que la última procesión será el 1 de noviembre. Además, el Santuario de Las Nazarenas ofrecerá misas diarias durante todo el mes y mantendrá sus puertas abiertas de lunes a domingo, desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 p.m., para que los fieles puedan participar en todas las actividades religiosas.

El primer recorrido del Señor de los Milagros 2025

El sábado 4 de octubre, el Cristo Moreno iniciará su primer recorrido procesional desde el Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. La imagen recorrerá calles como la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda, para luego retornar al templo por la avenida Tacna.

Esta fecha será especial, ya que a las 12:00 p. m. (hora de Lima) se llevará a cabo la “levantada mundial” del Señor de los Milagros. En este evento, 52 hermandades del Perú y del extranjero levantarán de manera simultánea el anda de la imagen, acto que se iniciará con el toque de campana del Cardenal Pedro Barreto.

Asimismo, se transmitirá de manera virtual este momento para que pueda ser visto en todo el mundo. Hermandades de ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas se unirán en este gesto simbólico.

Primer recorrido del Señor de los Milagros iniciará al medio día del 4 de octubre. Foto: HSMN

Segundo recorrido, sábado 18 de octubre

En esta ocasión, la imagen del Señor de los Milagros saldrá nuevamente en procesión y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, para ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Posteriormente, continuará por el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde será homenajeado por el Congreso de la República. La procesión seguirá por el jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y avanzará por los jirones Ancash y Maynas, para luego retornar por el jirón Junín y llegar finalmente a la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

Segundo recorrido del Cristo Moreno llega a la Plaza Mayor de Lima. Foto: HSMN

Tercer recorrido, domingo 19 de octubre

La imagen partirá desde la Iglesia del Carmen y recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.

El Señor de los Milagros también pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional, antes de retornar a la Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido completo del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Recorrido extraordinario al Callao, domingo 26 de octubre

Por segunda vez en la historia, la imagen del Cristo de Pachacamillas llegará al Callao a través del Nazareno Móvil, dando inicio al cuarto recorrido procesional.

El anda recorrerá las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. También circulará por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, donde se celebrará la Santa Misa. Al concluir la ceremonia litúrgica, la imagen regresará al Cercado de Lima por la misma ruta.

La imagen sagrada llega por segunda vez al Callao. Foto: HSMN

Quinto recorrido, martes 28 de octubre

La imagen sagrada partirá del Santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos.

Después, retomará la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La procesión seguirá por la misma avenida Venezuela, el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

El Señor de los Milagros llega al Hospital Arzobispo Loayza. Foto: HSMN

Último recorrido, 1 de noviembre

El Cristo Moreno realizará su último recorrido del año por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Convento de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el 2026.

Último recorrido del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Misas en el Santuario del Señor de los Milagros - Horarios

Con el obejtivo de que los fieles puedan vivir plenamente la tradición del Señor de los Milagros, durante el mes de octubre el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros brindará una amplia programación de misas diarias. Estas serán: 6:00 a. m., 7:00 a. m., 9:00 a. m., 10:30 a. m., 12:00 p. m., 13:30 p. m., 16:30 p. m., 17:30 p. m., 19:00 p. m., 20:00 p. m. y 21:00 p.m. El templo abrirá sus puertas de lunes a domingo, de 5:45 a. m. a las 10:00 p. m.

