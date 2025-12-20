HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

A pesar de que Emape insiste en los beneficios del viaducto, cuyo costo asciende a S/51,3 millones, vecinos argumentan que afectará las áreas verdes y generará contaminación sonora.

Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria
Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria | Foto: Cortesía.

El Viaducto Las Américas, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), promete generar una conexión más rápida entre los distritos de La Victoria y Lince; sin embargo, recibe una fuerte resistencia por parte de los vecinos de la urbanización Balconcillo. Aunque la autoridad asegura que se trata de una infraestructura que ayudará a descongestionar el tránsito, los residentes señalan que generará un perjuicio ambiental y no aliviará la congestión vehicular.

El proyecto, cuyo costo asciende a S/51,3 millones, según la MML, y en más de 80 millones de acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones, contempla un viaducto de aproximadamente 2 kilómetros y mejoramientos de las avenidas colindantes. Esta iniciativa, que según Emape está prevista para ejecutarse en este mes de diciembre y culminaría en agosto de 2026, puso en alerta a los residentes, quienes denuncian no haber sido previamente consultados.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

lr.pe

Invermet calificó al viaducto de inviable en 2020

René Rodríguez, presidente del Frente de Defensa de Balconcillo, agrupación de la Urbanización Balconcillo, en La Victoria, señaló para La República que el viaducto fue presentado cuando Luis Castañeda Lossio era alcalde de Lima y aprobado por Emape en 2018.

En 2020, durante la gestión de Jorge Muñoz, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), entidad técnica vinculada a la MML, emitió un análisis crítico del proyecto que concluyó que el Viaducto Las Américas “no tiene sustento que acredite técnicamente la solución indicada” y no resolvería los problemas de congestión vehicular que dice pretender mitigar.

El informe N° 013-2020-INVERMET/GP-UF señaló que la obra analizaba de manera parcial el flujo vehicular, centrado solo en el sentido noreste del tránsito, y que no presentaba alternativas de solución que justifiquen su ejecución. Estas limitaciones técnicas llevaron a recomendar el cierre definitivo de la iniciativa y la formulación de una propuesta diferente.

Invermet en 2020 consideró que viaducto no resolvía el problema del tráfico. Foto: Invermet.

Invermet en 2020 consideró que viaducto no resolvía el problema del tráfico. Foto: Invermet.

El análisis también reconoció la existencia de oposición vecinal, un punto que niega Emape incluso en documentos oficiales, como en su actualización del perfil técnico de la "Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Paso Desnivel Las Américas y Mejoramiento de la avenida De las Américas".

Frente a estas conclusiones, Rodríguez enfatizó que la gestión de Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo ignoró las recomendaciones técnicas y propuso el mismo proyecto, pese a que el análisis anterior determinó que “no resuelve el problema de congestión vehicular en las avenidas principales”.

Los vecinos subrayan que la obra, tal como se ha planteado, no solo es técnicamente insuficiente, sino que además su reactivación posterior no ha sido acompañada de revisiones sustanciales que responda a las observaciones de 2020.

Proyecto del Viaducto de las Américas. Foto: MML.

Proyecto del Viaducto de las Américas. Foto: MML.

Vecinos señalan que obra viola tres leyes

Además de criticar el aspecto técnico del proyecto, los residentes de Balconcillo cuestionan su legalidad e impacto en el entorno urbano y ambiental. “El viaducto pasa por encima de la berma central, que son 14 metros de ancho de áreas verdes. Implica la pérdida del arbolado de dos cuadras. Los vecinos de la cuadra 1 y 2 van a tener el viaducto a menos de 10 metros frente a sus casas, sumado al incremento del tráfico que va a generar y eso implica contaminación del aire y sonora”, sostuvo Rodríguez.

El presidente del Frente de Defensa de Balconcillo también afirmó que el viaducto vulnera al artículo 2, inciso 22 de la Constitución, que establece el derecho al bienestar y a un ambiente equilibrado, así como a la Ley 31199, que declara intangibles las áreas verdes y exige consulta previa para cambiar su uso.

Asimismo, sostiene que la aprobación sin diálogo con los vecinos contraviene el artículo 11 de la Ley 31313, sobre participación ciudadana.

“Ellos buscan la aprobación en urbanizaciones que no van a ser afectadas, no les consultan a los vecinos por donde va a pasar el viaducto, les preguntan a los que están; por ejemplo, en Matute, Manco Cápac, los que están lejos del radio de acción de la obra y es ahí donde ellos buscan la aprobación, pero no con los que se van a ver afectados”, expresó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Poder Judicial ordena a la Municipalidad de Lima cancelar el uso de caballos en calesas que pasean en el Centro de Lima

Poder Judicial ordena a la Municipalidad de Lima cancelar el uso de caballos en calesas que pasean en el Centro de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Peruano señala no poder acceder a un DNI tras volver de Estados Unidos

Peruano señala no poder acceder a un DNI tras volver de Estados Unidos

LEER MÁS
Balean local donde anunciaron partido de fútbol entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, en Trujillo: extorsionadores exigen S/50.000

Balean local donde anunciaron partido de fútbol entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, en Trujillo: extorsionadores exigen S/50.000

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025