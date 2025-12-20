El Viaducto Las Américas, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), promete generar una conexión más rápida entre los distritos de La Victoria y Lince; sin embargo, recibe una fuerte resistencia por parte de los vecinos de la urbanización Balconcillo. Aunque la autoridad asegura que se trata de una infraestructura que ayudará a descongestionar el tránsito, los residentes señalan que generará un perjuicio ambiental y no aliviará la congestión vehicular.

El proyecto, cuyo costo asciende a S/51,3 millones, según la MML, y en más de 80 millones de acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones, contempla un viaducto de aproximadamente 2 kilómetros y mejoramientos de las avenidas colindantes. Esta iniciativa, que según Emape está prevista para ejecutarse en este mes de diciembre y culminaría en agosto de 2026, puso en alerta a los residentes, quienes denuncian no haber sido previamente consultados.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Invermet calificó al viaducto de inviable en 2020

René Rodríguez, presidente del Frente de Defensa de Balconcillo, agrupación de la Urbanización Balconcillo, en La Victoria, señaló para La República que el viaducto fue presentado cuando Luis Castañeda Lossio era alcalde de Lima y aprobado por Emape en 2018.

En 2020, durante la gestión de Jorge Muñoz, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), entidad técnica vinculada a la MML, emitió un análisis crítico del proyecto que concluyó que el Viaducto Las Américas “no tiene sustento que acredite técnicamente la solución indicada” y no resolvería los problemas de congestión vehicular que dice pretender mitigar.

El informe N° 013-2020-INVERMET/GP-UF señaló que la obra analizaba de manera parcial el flujo vehicular, centrado solo en el sentido noreste del tránsito, y que no presentaba alternativas de solución que justifiquen su ejecución. Estas limitaciones técnicas llevaron a recomendar el cierre definitivo de la iniciativa y la formulación de una propuesta diferente.

Invermet en 2020 consideró que viaducto no resolvía el problema del tráfico. Foto: Invermet.

El análisis también reconoció la existencia de oposición vecinal, un punto que niega Emape incluso en documentos oficiales, como en su actualización del perfil técnico de la "Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Paso Desnivel Las Américas y Mejoramiento de la avenida De las Américas".

Frente a estas conclusiones, Rodríguez enfatizó que la gestión de Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo ignoró las recomendaciones técnicas y propuso el mismo proyecto, pese a que el análisis anterior determinó que “no resuelve el problema de congestión vehicular en las avenidas principales”.

Los vecinos subrayan que la obra, tal como se ha planteado, no solo es técnicamente insuficiente, sino que además su reactivación posterior no ha sido acompañada de revisiones sustanciales que responda a las observaciones de 2020.

Proyecto del Viaducto de las Américas. Foto: MML.

Vecinos señalan que obra viola tres leyes

Además de criticar el aspecto técnico del proyecto, los residentes de Balconcillo cuestionan su legalidad e impacto en el entorno urbano y ambiental. “El viaducto pasa por encima de la berma central, que son 14 metros de ancho de áreas verdes. Implica la pérdida del arbolado de dos cuadras. Los vecinos de la cuadra 1 y 2 van a tener el viaducto a menos de 10 metros frente a sus casas, sumado al incremento del tráfico que va a generar y eso implica contaminación del aire y sonora”, sostuvo Rodríguez.

El presidente del Frente de Defensa de Balconcillo también afirmó que el viaducto vulnera al artículo 2, inciso 22 de la Constitución, que establece el derecho al bienestar y a un ambiente equilibrado, así como a la Ley 31199, que declara intangibles las áreas verdes y exige consulta previa para cambiar su uso.

Asimismo, sostiene que la aprobación sin diálogo con los vecinos contraviene el artículo 11 de la Ley 31313, sobre participación ciudadana.

“Ellos buscan la aprobación en urbanizaciones que no van a ser afectadas, no les consultan a los vecinos por donde va a pasar el viaducto, les preguntan a los que están; por ejemplo, en Matute, Manco Cápac, los que están lejos del radio de acción de la obra y es ahí donde ellos buscan la aprobación, pero no con los que se van a ver afectados”, expresó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.