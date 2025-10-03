¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

El turrón de Doña Pepa fue declarado en 2009 como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú. Foto: composiciónLR/Andina/@Magnobolivar

Octubre en Lima tiene un sabor especial. No se trata solo del fervor religioso que despierta la procesión del Señor de los Milagros, sino también de un dulce emblemático que adorna vitrinas y mesas en todos los rincones de la ciudad: el turrón de Doña Pepa. Este postre, con su característico aroma a anís y su superficie llena de coloridas grajeas, se ha convertido en un símbolo inseparable del llamado “mes morado”.

Pero detrás de su apariencia festiva hay una historia conmovedora que mezcla devoción, tradición e identidad cultural. El turrón no solo endulza el paladar, sino que rinde homenaje a la fe y a la resiliencia de una mujer afrodescendiente cuyo legado ha perdurado por más de tres siglos.

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre?

La tradición de consumir turrón en octubre está íntimamente ligada a la festividad del Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas más grandes de América Latina. Esta costumbre nace como una forma de agradecimiento y devoción durante las procesiones que se realizan cada año en las calles de Lima.

El turrón de Doña Pepa comenzó a popularizarse en el siglo XIX, cuando se consolidó la tradición de venderlo durante las procesiones. Las calles del centro histórico se llenaban de fieles que acompañaban la imagen del Cristo Moreno, y junto a ellos, comerciantes ofrecían el turrón como una ofrenda dulce, cargada de simbolismo.

La conexión entre el turrón y la devoción no es coincidencia. El postre fue creado en honor al Señor de los Milagros tras un hecho considerado milagroso. Desde entonces, su consumo en octubre no solo tiene un valor gastronómico, sino también espiritual.

¿Quién fue Doña Pepa?

Josefa Marmanillo, conocida popularmente como Doña Pepa, fue una esclava afroperuana nacida en el valle de Cañete. Destacó por sus habilidades culinarias, pero su vida cambió cuando fue afectada por una enfermedad que le paralizó los brazos, impidiéndole continuar con su arte.

Desesperada por encontrar una cura, viajó a Lima durante las festividades del Señor de los Milagros. Se cuenta que tras orar con devoción frente a la imagen del Cristo Moreno, recuperó milagrosamente la movilidad de sus extremidades. Como muestra de gratitud, creó una receta especial y la ofreció como símbolo de fe: el turrón que hoy lleva su nombre.

Doña Pepa vendía su creación durante las procesiones, y con el paso de los años, su familia mantuvo la tradición. Así, el dulce se transformó en parte fundamental del patrimonio culinario peruano y en un ícono de la identidad limeña durante octubre.

¿Cómo se hace el turrón de Doña Pepa?

La receta del turrón de Doña Pepa es una combinación equilibrada de texturas, sabores y aromas. Su base se elabora con barras de masa suave y crujiente, compuesta de harina, manteca vegetal y anís tostado. Esta estructura se arma en forma de torre o rejilla.

La clave del sabor está en su cobertura: una miel espesa hecha a base de chancaca, azúcar, frutas, especias y cáscaras de naranja, que se vierte sobre el turrón una vez horneado. Finalmente, se decora con grajeas de colores, confites, y pequeños caramelos que le otorgan ese aspecto festivo y tradicional.

Este postre ha trascendido generaciones, y aunque muchas versiones modernas circulan en el mercado, las familias más tradicionales aún conservan la receta original, transmitida como un tesoro cultural.