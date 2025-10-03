HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Datos LR

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

El turrón de Doña Pepa es más que un postre. Cada octubre, su aroma invade Lima como símbolo de fe y tradición, vinculado estrechamente con el Señor de los Milagros.

El turrón de Doña Pepa fue declarado en 2009 como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú. Foto: composiciónLR/Andina/@Magnobolivar
El turrón de Doña Pepa fue declarado en 2009 como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú. Foto: composiciónLR/Andina/@Magnobolivar

Octubre en Lima tiene un sabor especial. No se trata solo del fervor religioso que despierta la procesión del Señor de los Milagros, sino también de un dulce emblemático que adorna vitrinas y mesas en todos los rincones de la ciudad: el turrón de Doña Pepa. Este postre, con su característico aroma a anís y su superficie llena de coloridas grajeas, se ha convertido en un símbolo inseparable del llamado “mes morado”.

Pero detrás de su apariencia festiva hay una historia conmovedora que mezcla devoción, tradición e identidad cultural. El turrón no solo endulza el paladar, sino que rinde homenaje a la fe y a la resiliencia de una mujer afrodescendiente cuyo legado ha perdurado por más de tres siglos.

PUEDES VER: Ni el turrón ni la mazamorra morada: este es el mejor postre del Perú, según Taste Atlas 2025

lr.pe

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre?

La tradición de consumir turrón en octubre está íntimamente ligada a la festividad del Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas más grandes de América Latina. Esta costumbre nace como una forma de agradecimiento y devoción durante las procesiones que se realizan cada año en las calles de Lima.

El turrón de Doña Pepa comenzó a popularizarse en el siglo XIX, cuando se consolidó la tradición de venderlo durante las procesiones. Las calles del centro histórico se llenaban de fieles que acompañaban la imagen del Cristo Moreno, y junto a ellos, comerciantes ofrecían el turrón como una ofrenda dulce, cargada de simbolismo.

La conexión entre el turrón y la devoción no es coincidencia. El postre fue creado en honor al Señor de los Milagros tras un hecho considerado milagroso. Desde entonces, su consumo en octubre no solo tiene un valor gastronómico, sino también espiritual.

¿Quién fue Doña Pepa?

Josefa Marmanillo, conocida popularmente como Doña Pepa, fue una esclava afroperuana nacida en el valle de Cañete. Destacó por sus habilidades culinarias, pero su vida cambió cuando fue afectada por una enfermedad que le paralizó los brazos, impidiéndole continuar con su arte.

Desesperada por encontrar una cura, viajó a Lima durante las festividades del Señor de los Milagros. Se cuenta que tras orar con devoción frente a la imagen del Cristo Moreno, recuperó milagrosamente la movilidad de sus extremidades. Como muestra de gratitud, creó una receta especial y la ofreció como símbolo de fe: el turrón que hoy lleva su nombre.

Doña Pepa vendía su creación durante las procesiones, y con el paso de los años, su familia mantuvo la tradición. Así, el dulce se transformó en parte fundamental del patrimonio culinario peruano y en un ícono de la identidad limeña durante octubre.

¿Cómo se hace el turrón de Doña Pepa?

La receta del turrón de Doña Pepa es una combinación equilibrada de texturas, sabores y aromas. Su base se elabora con barras de masa suave y crujiente, compuesta de harina, manteca vegetal y anís tostado. Esta estructura se arma en forma de torre o rejilla.

La clave del sabor está en su cobertura: una miel espesa hecha a base de chancaca, azúcar, frutas, especias y cáscaras de naranja, que se vierte sobre el turrón una vez horneado. Finalmente, se decora con grajeas de colores, confites, y pequeños caramelos que le otorgan ese aspecto festivo y tradicional.

Este postre ha trascendido generaciones, y aunque muchas versiones modernas circulan en el mercado, las familias más tradicionales aún conservan la receta original, transmitida como un tesoro cultural.

Notas relacionadas
Señor de los Milagros en vivo hoy, 4 de octubre vía Nazarenas tv: hora de inicio, recorrido y desvíos por la primera procesión

Señor de los Milagros en vivo hoy, 4 de octubre vía Nazarenas tv: hora de inicio, recorrido y desvíos por la primera procesión

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Todo sobre el Señor de los Milagros en Trujillo 2025: cronograma de salidas, misas y actividades religiosas

Todo sobre el Señor de los Milagros en Trujillo 2025: cronograma de salidas, misas y actividades religiosas

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Datos LR

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025