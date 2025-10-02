¿A qué hora inicia la primera procesión del Señor de los Milagros en Lima este 4 de octubre?

Cinco procesiones del Señor de los Milagros se realizará este 2025 en Lima, informó la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. | Foto: composición LR | difusión

Cinco procesiones del Señor de los Milagros se realizará este 2025 en Lima, informó la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. | Foto: composición LR | difusión

La primera procesión del Señor de los Milagros en Lima se realizará este sábado 4 de octubre en el mediodía. Ante esta manifestación religiosa, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que garantizarán el orden y la seguridad de los asistentes. Por su parte, la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas convocó a los ciudadanos en general a participar de esta celebración.

"Estimados hermanos, hermanas y feligresía en general, con inmensa alegría y profundo fervor anunciamos la primera salida procesional del año 2025 de nuestro fervor anunciamos la primera salida procesional del año 2025 de nuestro Divino Patrón, el Señor de los Milagros de Nazarenas, la cual se llevará a cabo el día sábado 04 de octubre", indicó la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

¿A qué hora inicia la primera procesión del Señor de los Milagros?

La procesión del Señor de Los Milagros iniciará a partir de las 12.00 p. m. este sábado 4 de octubre. La imagen del Cristo Moreno recorrerá la avenida Emancipación, luego se dirigirá hacia el Jr. Chancay, el Jr. C. Superunda y, por último, irá por la avenida Tacna para llegar hasta la iglesia Las Nazarenas.

Fechas de procesión del Señor de los Milagros 2025: recorridos

Las fechas y recorridos de la procesión del Señor de Los Milagros serán los siguientes:

18 de octubre: Durante este día se realizará la segunda salida del Señor de los Milagros. La imagen del Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, luego irá por la Plaza Mayor de lima para recibir homenajes de la Municipalidad de Lima, el Palacio Arzobispal y el Poder Ejecutivo. Tras ello, se dirigirá por Barrios Altos, por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Ancash y Maynas. Después, irá por los jirones Áncash y Maynas, y acudirá a Virgen del Carmen por el jirón Junín.

19 de octubre: Este día se llevará a cabo la tercera procesión del Señor de los Milagros. En esta ocasión, el Cristo Moreno irá desde la Iglesia Virgen del Carmen por el Jr. Huánuco, luego ingresará al Hospital Dos de Mayo, seguirá su recorrido por la av. Grau, el Jr. Huánuco, el Jr. Tarata, el Jr. Cangallo. Tras ello, irá al Hospital Almenara, continuará por la av. Miguel Grau, la Av. Nicolás de Piérola, la av. Abancay, Jr. Leticia, Jr. Zavala Loayza y se dirigirá por el Jr. Miguel Aljovin. Luego, recorrerá los alrededores del Palacio de Justicia, seguirá por la av. Paseo de la República, el Jr. Carabaya, la av. Nicolás de Piérola, la av. Tacna e ingresará a la iglesia Las Nazarenas.

26 de octubre: La imagen del Señor de los Milagros iniciará su recorrido por el Jr. Huancavelica, continuará por la avenida Tacna, la av. Nicolás de Piérola, los alrededores de la Plaza Dos de Mayo, la av. Óscar R. Benavides, la av. Tingo María, continuará por la Plaza de La Bandera, la av. Mariano H. Cornejo, la av. Universitaria, la av. La Marina, el óvalo de La Perla, la Av. Guardia Chalaca, av. Saenz Peña y retornará hacia la iglesia Las Nazarenas por las mismas vías.

28 de octubre: La imagen del Cristo Moreno irá por la av. Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, luego seguirá por la avenida Alfonso Ugarte para ingresar al Hospital Arzobispo Loayza. Retornará a la iglesia Las Nazarenas por la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Venezuela, donde visitará la iglesia Nuestra Señora de los Desamparados. Tras ello, se dirigirá por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, finalmente irá por la avenida Tacna para ingresar al Santuario de las Nazarenas.

1 de noviembre: La imagen del Cristo de Pachacamilla se dirigirá por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación para continuar por la avenida Tacna e ingresar al Monasterio de las Nazarenas.

