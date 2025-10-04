HOYSuscripcion LR Focus

Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Sociedad

¿Cuándo es el segundo recorrido del Señor de los Milagros 2025 y por dónde pasará?

La procesión del Señor de los Milagros 2025 en Lima y Callao tendrá seis salidas programadas. Conoce el recorrido establecido para la próxima fecha.

Así será el próximo recorrido de la procesión del Señor de los Milagros. Foto: La República.

Este año, la procesión del Señor de los Milagros se desarrollará con un cronograma establecido para sus seis salidas, las cuales recorrerán diferentes zonas de Lima y el Callao. La próxima salida se desarrollará el día sábado 18 de octubre.

El itinerario oficial detalla los principales puntos por donde transitará la sagrada imagen del Cristo Moreno, lo que facilitará que los fieles organicen su participación y que las autoridades implementen las medidas de seguridad y prevención necesarias.

¿Cuál es el recorrido para la próxima salida 18 de octubre?

El trayecto iniciará en la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.

Recorrido procesional 2025 – sábado 18 de octubre de 2025

¿Qué otros días del mes de octubre y noviembre saldrá la procesión del Señor de los Milagros?

  • Sábado 4 de octubre
  • Sábado 18 de octubre
  • Domingo 19 de octubre
  • Domingo 26 de octubre
  • Martes 28 de octubre
  • Sábado 1 de noviembre

¿Qué otras regiones del Perú celebran al Señor de los Milagros?

  • Arequipa
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Lambayeque
  • Piura
  • Tacna
  • Junín
  • Huánuco

Minsa brinda recomendaciones para el recorrido de las procesiones

El Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que desplegará brigadas médicas y puestos de atención en los primeros cinco recorridos para garantizar la seguridad en casos de emergencia. Habrá equipos móviles con médicos y enfermeras y se priorizará la atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

  • 1. Conocer las rutas de acceso al Centro Histórico
  • 2. Usar gorro con ala ancha, lentes oscuros y bloqueador
  • 3. Viste ropa ligera, lleva agua y zapatillas cómodas
  • 4. Si tienes alguna emergencia, acércate a los brigadistas de salud 

