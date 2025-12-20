HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Desde Villa El Salvador, Alianza Lima y Universitario disputarán un partidazo por el primer lugar de la tabla en la Liga Peruana de Vóley. El duelo corresponde a la jornada 9.

Alianza Lima solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos ante Universitario. Foto: composición de Betsabeth de Los Santos/GLR
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO juegan este domingo 21 de diciembre, desde las 5.00 p. m., por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador), con transmisión vía Latina (canal 2) por señal abierta. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE punto a punto, infórmate a través de La República Deportes y su página web.

Luego de su histórica participación en el Mundial de Clubes de Vóley, Alianza está listo para reaparecer en el torneo local. Su regreso se dará nada menos que ante la 'U', equipos que apunta a ser su principal rival por el título esta temporada y que actualmente le pisa los talones en la tabla de posiciones.

PUEDES VER: Perú vs Bolivia: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el último amistoso del año?

Las íntimas llegan a este cruce con puntaje perfecto tras ocho juegos disputados, en los cuales ganó 24 sets y perdió apenas dos. Las Pumas, por su parte, suman siete triunfos y una sola derrota (23 sets ganados y 6 perdidos), cifras que lo convierten un adversario de cuidado.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario vóley?

El partidazo entre blanquiazules y cremas se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario vóley?

La transmisión de los encuentros de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2 de señal abierta) en exclusiva por TV, pero también a través de su aplicativo y página web. Además, la cuenta en Facebook de la Liga Peruana de Vóley también transmitirá el encuentro, así como el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (www.fpvorg.pe) por internet.

Pronóstico de Alianza Lima vs Universitario vóley

Las apuestas para este compromiso están a favor de Alianza Lima. La victoria de Universitario paga en promedio 2,3 veces lo invertido.

  • Betsson: gana Alianza (1,48), gana Universitario (2,35)
  • 1XBet: gana Alianza (1,49), gana Universitario (2,37).

PUEDES VER: Galván y su respuesta a Fossati tras desmentir su información sobre su salida de la 'U': 'Que se te caiga no es mi culpa'

Historial de Alianza Lima vs Universitario vóley

Así quedaron todos los cruces previos entre Alianza y la 'U' por la Liga Peruana de Vóley. El balance es claramente favorable para las íntimas.

  • Universitario 0-3 Alianza Lima | 06.04.25
  • Alianza Lima 2-3 Universitario | 02.02.25
  • Universitario 1-3 Alianza Lima | 07.04.24
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 31.03.24
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 24.02.24
  • Universitario 1-3 Alianza Lima | 17.12.23.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Universitario vóley?

El escenario de este enfrentamiento será el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Este recinto tiene capacidad para 6.000 espectadores en promedio.

