Nazarenas TV EN VIVO: dónde ver la primera procesión del Señor de los Milagros este 4 de octubre

Este 2025 la procesión del Señor de los Milagros tendrá seis salidas, en donde recorrerá diferentes sectores de Lima y Callao. El cronograma oficial de esta actividad detalla la hora de inicio, trayectos y puntos clave que visitará la sagrada imagen del Cristo Moreno. Además, todo el evento será transmitido en vivo por la plataforma Nazarenas TV.

La publicación del itinerario en las redes sociales oficiales permite a los fieles planificar su asistencia. Sin embargo, en caso no puedan asistir, podrán presenciar todo el evento en vivo y en directo sin perder los detalles de los recorridos de Señor de los Milagros.

¿Dónde ver la primera procesión del Señor de los Milagros?

Este sábado 4 de octubre, la primera procesión del Señor de los Milagros podrá ser vista a través de la plataforma Nazarenas TV visitando el siguiente ENLACE. Cabe precisar que la transmisión abarcará todo el evento, el cual empezará a las 12:00 p. m. con la llamada "levantada mundial", en donde se alzará el anda de la sagrada imagen.

En la plataforma de Nazarenas TV no solo habrá una transmisión en vivo, sino también se podrá escuchar a través de la radio de la iglesia. Estas funciones cumplen con el objetivo de dar una cobertura completa a los seis recorridos del Señor de los Milagros. Asimismo, también hay otras opciones para visualizar la procesión, las cuales son: canal HN y el Arzobispado de Lima.

Conoce los recorridos del Señor de los Milagros en octubre

El Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros, señor José Luis Toledo Zapata, informó sobre todos los recorridos y rutas que realizará la procesión en este octubre.

Primera salida: sábado 4 de octubre

Inicio en la Iglesia Las Nazarenas (Av. Tacna).

Pasará por la Av. Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.

A mediodía se realizará la ''levantada mundial'', simultáneamente con 41 hermandades en el mundo y 11 en el Perú.

Segunda salida: sábado 18 de octubre

Recorrido por Av. Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión.

Llegará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Poder Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el Arzobispado.

Continuará hacia el Congreso de la República y finalizará en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera salida: domingo 19 de octubre

Comenzará en la Iglesia del Carmen.

Pasará por el Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara y el Palacio de Justicia.

Recorrerá jirones de La Victoria y retornará a Las Nazarenas.

Cuarta salida: domingo 26 de octubre (histórica visita al Callao)

El Nazareno Móvil llegará al primer puerto después de 22 años.

Recorrido por avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria, La Marina y puntos emblemáticos como la Guardia Chalaca y Sáenz Peña.

Quinta salida: martes 28 de octubre

Visita al Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.

Recorrido por Av. Tacna, Av. Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega y jirones céntricos de Lima.

Sexta y última salida: sábado 1 de noviembre

Tránsito por la Av. Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y Av. Emancipación.

