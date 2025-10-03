Señor de los Milagros en vivo hoy, 4 de octubre vía Nazarenas tv: hora de inicio, recorrido y desvíos por la primera procesión
Este sábado 4 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros iniciará su primera salida de las seis que tendrá este mes. Conoce el cronograma, trayectos y puntos clave que recorrerá la imagen del Cristo Moreno.
Con cientos de devotos a la espera, este fin de semana la imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima. La Hermandad anunció los seis recorridos que la procesión realizará en octubre y noviembre de 2025. Además, tras 22 años, la imagen del Cristo Moreno llegará nuevamente al Callao. A continuación, conoce la hora de inicio del evento, el desvío de rutas y el recorrido de la procesión.
Señor de los Milagros en vivo hoy, 4 de octubre vía Nazarenas tv
Misas en la iglesia de Las Nazarenas y visitas al museo
Durante la celebración del mes morado, las misas en la iglesia de Las Nazarenas se darán de lunes a viernes desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm, con intervalos de una hora.
En tanto, el museo del Señor de los Milagros abrirá sus puertas desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm.
¿Cuál será el recorrido de este sábado 4 de octubre?
El recorrido comenzará en la Iglesia de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y seguirá por la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda. Al mediodía se llevará a cabo la “levantada mundial”, momento en que la campana sonará y el anda será alzada simultáneamente en Lima, en 41 hermandades del extranjero y en 11 del país.
¿A qué hora inicia la procesión este sábado 4 de octubre?
Esta jornada contará con la participación de 52 hermandades, tanto nacionales como internacionales. El evento comenzará a las 12:00 p. m. con la denominada “levantada mundial”, que marcará el inicio de las actividades.
Primera salida del Señor de los Milagros 2025: Sábado 4 de octubre
Este sábado 4 de octubre, el primer recorrido iniciará en Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y pasará por la av. Emancipación, así como los jirones Chancay y Conde de Superunda.
¿Qué días del mes de octubre y noviembre saldrá la procesión del Señor de los Milagros?
- Sábado 4 de octubre
- Sábado 18 de octubre
- Domingo 19 de octubre
- Domingo 26 de octubre
- Martes 28 de octubre
- Sábado 1 de noviembre
