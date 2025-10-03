HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Señor de los Milagros en vivo hoy, 4 de octubre vía Nazarenas tv: hora de inicio, recorrido y desvíos por la primera procesión

Este sábado 4 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros iniciará su primera salida de las seis que tendrá este mes. Conoce el cronograma, trayectos y puntos clave que recorrerá la imagen del Cristo Moreno.

La procesión inicia a las 12:00pm en el Centro Histórico de Lima. Foto: La República
La procesión inicia a las 12:00pm en el Centro Histórico de Lima. Foto: La República

Con cientos de devotos a la espera, este fin de semana la imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima. La Hermandad anunció los seis recorridos que la procesión realizará en octubre y noviembre de 2025. Además, tras 22 años, la imagen del Cristo Moreno llegará nuevamente al Callao. A continuación, conoce la hora de inicio del evento, el desvío de rutas y el recorrido de la procesión.

PUEDES VER: Campaña de DNI electrónico gratis de Reniec en octubre 2025: quiénes acceden y en dónde se puede tramitar

lr.pe

Señor de los Milagros en vivo hoy, 4 de octubre vía Nazarenas tv

12:16
3/10/2025

Misas en la iglesia de Las Nazarenas y visitas al museo

Durante la celebración del mes morado, las misas en la iglesia de Las Nazarenas se darán de lunes a viernes desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm, con intervalos de una hora. 

En tanto, el museo del Señor de los Milagros abrirá sus puertas desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm. 

11:34
3/10/2025

¿Cuál será el recorrido de este sábado 4 de octubre?

El recorrido comenzará en la Iglesia de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y seguirá por la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda. Al mediodía se llevará a cabo la “levantada mundial”, momento en que la campana sonará y el anda será alzada simultáneamente en Lima, en 41 hermandades del extranjero y en 11 del país.

11:31
3/10/2025

¿A qué hora inicia la procesión este sábado 4 de octubre?

Esta jornada contará con la participación de 52 hermandades, tanto nacionales como internacionales. El evento comenzará a las 12:00 p. m. con la denominada “levantada mundial”, que marcará el inicio de las actividades.

11:15
3/10/2025

Primera salida del Señor de los Milagros 2025: Sábado 4 de octubre

Este sábado 4 de octubre, el primer recorrido iniciará en Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y pasará por la av. Emancipación, así como los jirones Chancay y Conde de Superunda. En esa fecha también se realizará la denominada "levantada mundial", que consiste en que a mediodía, tras el sonido de la campana, 41 hermandades del mundo y 11 del Perú levantarán el anda del Señor de los Milagros al mismo tiempo. 

¿Qué días del mes de octubre y noviembre saldrá la procesión del Señor de los Milagros?

  • Sábado 4 de octubre
  • Sábado 18 de octubre
  • Domingo 19 de octubre
  • Domingo 26 de octubre
  • Martes 28 de octubre
  • Sábado 1 de noviembre

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD
Notas relacionadas
¿A qué hora inicia la primera procesión del Señor de los Milagros en Lima este 4 de octubre?

¿A qué hora inicia la primera procesión del Señor de los Milagros en Lima este 4 de octubre?

LEER MÁS
Señor de los Milagros en Arequipa 2025: fechas de recorridos, misas protocolares y programa completo

Señor de los Milagros en Arequipa 2025: fechas de recorridos, misas protocolares y programa completo

LEER MÁS
Salida del Señor de los Milagros: hermandades de Italia, Francia, Chile y más levantarán su anda este 4 de octubre

Salida del Señor de los Milagros: hermandades de Italia, Francia, Chile y más levantarán su anda este 4 de octubre

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
El 'Monstruo' buscaría quedarse con el dinero de la recompensa por su captura: "Tiene la intención de estafar a la Policía"

El 'Monstruo' buscaría quedarse con el dinero de la recompensa por su captura: "Tiene la intención de estafar a la Policía"

LEER MÁS
¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Sociedad

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025