Recorridos del Señor de los Milagros culminarán el 28 de octubre. | Carlos Contreras/La República/Perú Travel | Composición de Jazmin Ceras/La República

Mes morado se vive con fervor. Las celebraciones religiosas del Señor de Los Milagros iniciaron este primero de octubre en diversas regiones del Perú, entre ellas, Arequipa. La Hermandad del Cristo Moreno ha anunciado el programa completo para las próximas semanas, de manera que los miles de fieles que acompañan al santo puedan participar y acompañar el anda.

Si bien los recorridos iniciaron este miércoles 1 de octubre, las fechas se extenderán hasta finales del mismo mes con la participación de diversas instituciones pública y privadas que realizarán ofrendas en el marco del mes morado. Universidades, dependencias policiales, colegios profesionales y municipalidades se hacen presente en la procesión del Cristo de Pachacamilla.

Señor de los Milagros en Arequipa: fechas de recorridos

De acuerdo al programa anunciado por la Hermandad del Señor de los Milagros, sede Arequipa, los recorridos del anda del Cristo Morado empezó este 1 de octubre y la última salida será el martes 28 de octubre, distribuidos en seis jornadas.

Primer recorrido:1 de octubre (6 a. m.)

Salida: Templo de San Agustín

Templo de San Agustín Lugares: Calle San Agustín, Portal de San Agustín, Portal de la Municipalidad, Portal de la Catedral, Calle San Agustín

Calle San Agustín, Portal de San Agustín, Portal de la Municipalidad, Portal de la Catedral, Calle San Agustín Ingreso: Templo de San Agustín

Segundo recorrido: 18 de octubre (12 p. m.)

Salida: Templo de San Agustín

Templo de San Agustín Lugares: Primera cuadra de la Calle San Agustín, Calle Bolívar, Calle Ugarte, Calle Santa Catalina, Calle Zela, Calle San Francisco, Portal de Flores, Portal de la Municipalidad, Calle La Merced, Av. Salaverry (Instituto del Sur), Av. Salaverry, Calle Quiroz, Calle Benito Bonifaz, Calle Micaela Bastidas, Calle Flora Tristán, Calle Barreto, Percy Gibson, Vía Rápida Venezuela (Mercado de Productores El Palomar), Av. Virgen del Pilar, Calle Zarumilla, Av. Independencia, Estado Sur, Daniel Alcides Carrión, Av. Jorge Chávez

Primera cuadra de la Calle San Agustín, Calle Bolívar, Calle Ugarte, Calle Santa Catalina, Calle Zela, Calle San Francisco, Portal de Flores, Portal de la Municipalidad, Calle La Merced, Av. Salaverry (Instituto del Sur), Av. Salaverry, Calle Quiroz, Calle Benito Bonifaz, Calle Micaela Bastidas, Calle Flora Tristán, Calle Barreto, Percy Gibson, Vía Rápida Venezuela (Mercado de Productores El Palomar), Av. Virgen del Pilar, Calle Zarumilla, Av. Independencia, Estado Sur, Daniel Alcides Carrión, Av. Jorge Chávez Ingreso: Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Tercer recorrido: 19 de octubre (12 p. m.)

Salida: Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Parroquia Nuestra Señora del Pilar Lugares: Av. Jorge Chávez, Malecón Socabaya, Av. Mariscal Cáceres, Av. Daniel Alcides Carrión, Vía Rápida Venezuela, Calle Alberto Gutiérrez, Calle Los Topacios, Calle San Fernando, Calle Los Zafríos, Av. Los Incas, Av. Daniel Alcides Carrión, ingreso puerta de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza, salida puerta superior del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Av. de la Salud, ingreso Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR), salida superior del IREN, Av. de la Salud, Calle Los Rosales, Calle Francisco Mostajo, Óvalo de la Vía Rápida Venezuela, Calle Trabada, Av. Independencia, (Frente del Colegio Independencia Americana), Calle 15 de Agosto, Av. Jorge Chávez, Av. Goyeneche, Calle Siglo XX, Calle Colón, Calle Santa Martha, Calle Peral, Calle Melgar

Av. Jorge Chávez, Malecón Socabaya, Av. Mariscal Cáceres, Av. Daniel Alcides Carrión, Vía Rápida Venezuela, Calle Alberto Gutiérrez, Calle Los Topacios, Calle San Fernando, Calle Los Zafríos, Av. Los Incas, Av. Daniel Alcides Carrión, ingreso puerta de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza, salida puerta superior del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Av. de la Salud, ingreso Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR), salida superior del IREN, Av. de la Salud, Calle Los Rosales, Calle Francisco Mostajo, Óvalo de la Vía Rápida Venezuela, Calle Trabada, Av. Independencia, (Frente del Colegio Independencia Americana), Calle 15 de Agosto, Av. Jorge Chávez, Av. Goyeneche, Calle Siglo XX, Calle Colón, Calle Santa Martha, Calle Peral, Calle Melgar Ingreso: Monasterio de Santa Teresa

Cuarto recorrido: 20 de octubre (12 p. m.)

Salida: Monasterio de Santa Teresa

Monasterio de Santa Teresa Lugares: Calle Melgar, Calle Peral, ingreso Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo (EsSalud), salida Puerta de Emergencia de (EsSalud), Calle Peral, Calle El Filtro, Calle Juan Velasco Alvarado, Calle Lucas Poblete, Calle Peral, Calle Ayacucho, Calle Puente Grau, Calle Santa Catalina, Av. Juan de la Torre, Calle Grau, Puente Grau, Av. Ejército, cambio de carril en la Intersección de la Av. Ejército con Calle Misti, Av. Ejercito, Av. Lima, Calle Cuesta del Ángel, Calle Mirador de Yanahuara, Calle Miguel Grau, Calle Jerusalén, Av. Ejército, Av. Cayma, Plaza de Cayma, Fronte de la Municipalidad Distrital de Cayma, Frontis de la casa Cacique Alpaca, Calle Arropsíde

Calle Melgar, Calle Peral, ingreso Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo (EsSalud), salida Puerta de Emergencia de (EsSalud), Calle Peral, Calle El Filtro, Calle Juan Velasco Alvarado, Calle Lucas Poblete, Calle Peral, Calle Ayacucho, Calle Puente Grau, Calle Santa Catalina, Av. Juan de la Torre, Calle Grau, Puente Grau, Av. Ejército, cambio de carril en la Intersección de la Av. Ejército con Calle Misti, Av. Ejercito, Av. Lima, Calle Cuesta del Ángel, Calle Mirador de Yanahuara, Calle Miguel Grau, Calle Jerusalén, Av. Ejército, Av. Cayma, Plaza de Cayma, Fronte de la Municipalidad Distrital de Cayma, Frontis de la casa Cacique Alpaca, Calle Arropsíde Ingreso: Parroquia San Miguel Arcángel Cayma

Quinto recorrido: 21 de octubre (12 p. m.)

Salida: Parroquia San Miguel Arcángel Cayma

Parroquia San Miguel Arcángel Cayma Lugares: Calle Arropsíde, Plaza de Cayma, Av. Cayma, Calle Melgar, Calle Los Arces, Av. Ejército, ingreso Clínica San Juan de Dios, salida Clínica San Juan de Dios, Av. Ejército, Calle los Arces, Av. Trinidad Morán, Av. José Abelardo Quiñones, Calle Chullo, Av. Zamácola, Hospital III Yanahuara, Av. Enmel, Calle Ricardo Palma, Calle María Nieves Bustamante, Calle Puente San Martin, Puente San Martin, Calle Salaverry, Óvalo de Vallecito, Av. San Martin, Calle Tristán, Calle la Puente de San Agustín, Calle San Agustín

Calle Arropsíde, Plaza de Cayma, Av. Cayma, Calle Melgar, Calle Los Arces, Av. Ejército, ingreso Clínica San Juan de Dios, salida Clínica San Juan de Dios, Av. Ejército, Calle los Arces, Av. Trinidad Morán, Av. José Abelardo Quiñones, Calle Chullo, Av. Zamácola, Hospital III Yanahuara, Av. Enmel, Calle Ricardo Palma, Calle María Nieves Bustamante, Calle Puente San Martin, Puente San Martin, Calle Salaverry, Óvalo de Vallecito, Av. San Martin, Calle Tristán, Calle la Puente de San Agustín, Calle San Agustín Ingreso: Templo de San Agustín

Sexto recorrido: 28 de octubre (1 p. m.)

Salida: Templo de San Agustín

Templo de San Agustín Lugares: Primera cuadra de la Calle San Agustín, Portal de San Agustín, Calle Puente Bolognesi, Calle Cruz Verde, Calle Consuelo, Calle San Camilo, Calle Perú, Calle Santo Domingo, Calle Piérola, Calle Rivero, Calle San José, Calle Moral, Calle Villabla, Calle San Agustín

Primera cuadra de la Calle San Agustín, Portal de San Agustín, Calle Puente Bolognesi, Calle Cruz Verde, Calle Consuelo, Calle San Camilo, Calle Perú, Calle Santo Domingo, Calle Piérola, Calle Rivero, Calle San José, Calle Moral, Calle Villabla, Calle San Agustín Ingreso: Templo de San Agustín

Misas protocolares por el Señor de los Milagros en Arequipa

El cronograma de misas protocolares, ofrecidas por diversas entidades públicas y privadas, han sido programadas durante el mes de octubre.

Misas protocolares por el Señor de los Milagros. Foto: HSM Arequipa

Diversas hermandades en el mundo veneran al Señor de los Milagros. Foto: HSM Arequipa/Facebook

