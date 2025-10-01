HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

Señor de los Milagros en Arequipa 2025: fechas de recorridos, misas protocolares y programa completo

La Hermandad del Señor de Los Milagros confirmó el cronograma de las celebraciones por el mes morado en Arequipa. El primer recorrido se lleva a cabo este 1 de octubre desde el Templo de San Agustín.

Recorridos del Señor de los Milagros culminarán el 28 de octubre.
Recorridos del Señor de los Milagros culminarán el 28 de octubre. | Carlos Contreras/La República/Perú Travel | Composición de Jazmin Ceras/La República

Mes morado se vive con fervor. Las celebraciones religiosas del Señor de Los Milagros iniciaron este primero de octubre en diversas regiones del Perú, entre ellas, Arequipa. La Hermandad del Cristo Moreno ha anunciado el programa completo para las próximas semanas, de manera que los miles de fieles que acompañan al santo puedan participar y acompañar el anda.

Si bien los recorridos iniciaron este miércoles 1 de octubre, las fechas se extenderán hasta finales del mismo mes con la participación de diversas instituciones pública y privadas que realizarán ofrendas en el marco del mes morado. Universidades, dependencias policiales, colegios profesionales y municipalidades se hacen presente en la procesión del Cristo de Pachacamilla.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Recorrido del Señor de los Milagros: desvíos del Metropolitano y Corredores Morado y Azul este 4 de octubre, según ATU

lr.pe

Señor de los Milagros en Arequipa: fechas de recorridos

De acuerdo al programa anunciado por la Hermandad del Señor de los Milagros, sede Arequipa, los recorridos del anda del Cristo Morado empezó este 1 de octubre y la última salida será el martes 28 de octubre, distribuidos en seis jornadas.

Primer recorrido:1 de octubre (6 a. m.)

  • Salida: Templo de San Agustín
  • Lugares: Calle San Agustín, Portal de San Agustín, Portal de la Municipalidad, Portal de la Catedral, Calle San Agustín
  • Ingreso: Templo de San Agustín

Segundo recorrido: 18 de octubre (12 p. m.)

  • Salida: Templo de San Agustín
  • Lugares: Primera cuadra de la Calle San Agustín, Calle Bolívar, Calle Ugarte, Calle Santa Catalina, Calle Zela, Calle San Francisco, Portal de Flores, Portal de la Municipalidad, Calle La Merced, Av. Salaverry (Instituto del Sur), Av. Salaverry, Calle Quiroz, Calle Benito Bonifaz, Calle Micaela Bastidas, Calle Flora Tristán, Calle Barreto, Percy Gibson, Vía Rápida Venezuela (Mercado de Productores El Palomar), Av. Virgen del Pilar, Calle Zarumilla, Av. Independencia, Estado Sur, Daniel Alcides Carrión, Av. Jorge Chávez
  • Ingreso: Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Tercer recorrido: 19 de octubre (12 p. m.)

  • Salida: Parroquia Nuestra Señora del Pilar
  • Lugares: Av. Jorge Chávez, Malecón Socabaya, Av. Mariscal Cáceres, Av. Daniel Alcides Carrión, Vía Rápida Venezuela, Calle Alberto Gutiérrez, Calle Los Topacios, Calle San Fernando, Calle Los Zafríos, Av. Los Incas, Av. Daniel Alcides Carrión, ingreso puerta de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza, salida puerta superior del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Av. de la Salud, ingreso Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR), salida superior del IREN, Av. de la Salud, Calle Los Rosales, Calle Francisco Mostajo, Óvalo de la Vía Rápida Venezuela, Calle Trabada, Av. Independencia, (Frente del Colegio Independencia Americana), Calle 15 de Agosto, Av. Jorge Chávez, Av. Goyeneche, Calle Siglo XX, Calle Colón, Calle Santa Martha, Calle Peral, Calle Melgar
  • Ingreso: Monasterio de Santa Teresa

Cuarto recorrido: 20 de octubre (12 p. m.)

  • Salida: Monasterio de Santa Teresa
  • Lugares: Calle Melgar, Calle Peral, ingreso Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo (EsSalud), salida Puerta de Emergencia de (EsSalud), Calle Peral, Calle El Filtro, Calle Juan Velasco Alvarado, Calle Lucas Poblete, Calle Peral, Calle Ayacucho, Calle Puente Grau, Calle Santa Catalina, Av. Juan de la Torre, Calle Grau, Puente Grau, Av. Ejército, cambio de carril en la Intersección de la Av. Ejército con Calle Misti, Av. Ejercito, Av. Lima, Calle Cuesta del Ángel, Calle Mirador de Yanahuara, Calle Miguel Grau, Calle Jerusalén, Av. Ejército, Av. Cayma, Plaza de Cayma, Fronte de la Municipalidad Distrital de Cayma, Frontis de la casa Cacique Alpaca, Calle Arropsíde
  • Ingreso: Parroquia San Miguel Arcángel Cayma

Quinto recorrido: 21 de octubre (12 p. m.)

  • Salida: Parroquia San Miguel Arcángel Cayma
  • Lugares: Calle Arropsíde, Plaza de Cayma, Av. Cayma, Calle Melgar, Calle Los Arces, Av. Ejército, ingreso Clínica San Juan de Dios, salida Clínica San Juan de Dios, Av. Ejército, Calle los Arces, Av. Trinidad Morán, Av. José Abelardo Quiñones, Calle Chullo, Av. Zamácola, Hospital III Yanahuara, Av. Enmel, Calle Ricardo Palma, Calle María Nieves Bustamante, Calle Puente San Martin, Puente San Martin, Calle Salaverry, Óvalo de Vallecito, Av. San Martin, Calle Tristán, Calle la Puente de San Agustín, Calle San Agustín
  • Ingreso: Templo de San Agustín

Sexto recorrido: 28 de octubre (1 p. m.)

  • Salida: Templo de San Agustín
  • Lugares: Primera cuadra de la Calle San Agustín, Portal de San Agustín, Calle Puente Bolognesi, Calle Cruz Verde, Calle Consuelo, Calle San Camilo, Calle Perú, Calle Santo Domingo, Calle Piérola, Calle Rivero, Calle San José, Calle Moral, Calle Villabla, Calle San Agustín
  • Ingreso: Templo de San Agustín

Misas protocolares por el Señor de los Milagros en Arequipa

El cronograma de misas protocolares, ofrecidas por diversas entidades públicas y privadas, han sido programadas durante el mes de octubre.

Misas protocolares por el Señor de los Milagros. Foto: HSM Arequipa

Misas protocolares por el Señor de los Milagros. Foto: HSM Arequipa

Diversas hermandades en el mundo veneran al Señor de los Milagros. Foto: HSM Arequipa/Facebook

Diversas hermandades en el mundo veneran al Señor de los Milagros. Foto: HSM Arequipa/Facebook

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Salida del Señor de los Milagros: hermandades de Italia, Francia, Chile y más levantarán su anda este 4 de octubre

Salida del Señor de los Milagros: hermandades de Italia, Francia, Chile y más levantarán su anda este 4 de octubre

LEER MÁS
¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

LEER MÁS
Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

LEER MÁS
Acusado de triple feminicidio en Argentina fue capturado en Pucusana

Acusado de triple feminicidio en Argentina fue capturado en Pucusana

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Sociedad

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota