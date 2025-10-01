Señor de los Milagros en Trujillo 2025: conoce el programa completo de salidas en procesión, peregrinación y misas

La festividad del Señor de los Milagros en Trujillo comenzará el 4 de octubre con peregrinaciones y misas, culminando en una emotiva procesión de clausura. Los fieles podrán participar en diversas actividades litúrgicas. | Omar Neyra | Composición LR

La festividad del Señor de los Milagros en Trujillo comenzará el 4 de octubre con peregrinaciones y misas, culminando en una emotiva procesión de clausura. Los fieles podrán participar en diversas actividades litúrgicas. | Omar Neyra | Composición LR

Cada año, las calles peruanas visten de morado y devoción al conmemorar la festividad del Señor de los Milagros. En 2025, la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo ha preparado un programa que incluye peregrinaciones, procesiones por los distritos, salidas solemnes eucarísticas y numerosas misas para que cada fiel pueda participar según su ritmo.

Este calendario litúrgico busca llevar al Nazareno a hospitales, parroquias e instituciones, y culminará con una emotiva procesión de clausura, cuando el ''Patrón Jurado de la Ciudad'' reingrese al templo de Santo Domingo entre cánticos y oraciones.

La ciudad se alista para recibir al Cristo Morado.

Señor de los Milagros en Trujillo: misas y salidas procesionales

De acuerdo al programa anunciado por la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo, los recorridos del Cristo Morado comienzan este 4 de octubre.

Misa: 4 de octubre (5:30 p.m.)

Santa Misa en honor al Señor de los Milagros ofrecida por el Grupo de Sahumadoras de la HSMT.

Primera Salida Procesional: 4 de octubre (6:30 p.m.)

Salida: Templo de Santo Domingo

Templo de Santo Domingo Lugares: Jr. Bolognesi, Jr. Pizarro (Centro del Adulto Mayor, Palacio Municipal de Trujillo), Jr. Orbegoso, Basílica Catedral de Trujillo, Jr. Independencia, Jr. Gamarra (Banco Interbank, SUNAT, Banco de Crédito del Perú, Banco Continental), Jr. Bolivia, (corte Superior de Justicia de la Libertad, Iglesia San Agustín), Pje. San Agustín (SATT, Mercado Central), Jr. Ayacucho (IE Santa Rosa, La Curacao Trujillo, Iglesia San Lorenzo) y Colón.

Jr. Bolognesi, Jr. Pizarro (Centro del Adulto Mayor, Palacio Municipal de Trujillo), Jr. Orbegoso, Basílica Catedral de Trujillo, Jr. Independencia, Jr. Gamarra (Banco Interbank, SUNAT, Banco de Crédito del Perú, Banco Continental), Jr. Bolivia, (corte Superior de Justicia de la Libertad, Iglesia San Agustín), Pje. San Agustín (SATT, Mercado Central), Jr. Ayacucho (IE Santa Rosa, La Curacao Trujillo, Iglesia San Lorenzo) y Colón. Ingreso: Monasterio de Nuestra Señora del Carmen (Pemcota hasta el siguiente día).

Misa: 5 de octubre (7:00 a.m.)

Santa Misa en honor al Señor de los Milagros ofrecida por la comunidad de madres carmelitas de la ciudad.

Procesión de Retorno: 5 de octubre (8:30 a. m.)

Salida: Monasterio de Nuestra Señora del Carmen

Monasterio de Nuestra Señora del Carmen Lugares: Jr. Colón, Jr. Bolívar, Jr. Esteve (Plazuela El Recreo, Coliseo Inca, Iglesia Santa Rosa), Jr. Sam Martín, Jr. Colón, Jr. Zepita (Universidad Católica, Iglesia Santa Ana), Jr. Diego de Almagro (Banco de la Nación, II Magro Peru, Palacio Municipal, Auditorio Cesar Vallejo), Jr. Independencia, Jr. Bolognesi.

Jr. Colón, Jr. Bolívar, Jr. Esteve (Plazuela El Recreo, Coliseo Inca, Iglesia Santa Rosa), Jr. Sam Martín, Jr. Colón, Jr. Zepita (Universidad Católica, Iglesia Santa Ana), Jr. Diego de Almagro (Banco de la Nación, II Magro Peru, Palacio Municipal, Auditorio Cesar Vallejo), Jr. Independencia, Jr. Bolognesi. Ingreso: Templo Santo Domingo.

Misa: 6 de octubre (7:00 p.m.)

Santa Misa de acción de gracias al Señor de los Milagros ofrecida por el 68° aniversario de la Rama de Varones del Señor de los Milagros de Trujillo.

Misa: 7 de octubre (7:00 p.m.)

Santa Misa de fiesta en honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la orden dominica.

Misa: 8 de octubre (12:00 p.m.)

Santa Misa en acción de gracias al Señor de los Milagros, ofrecida por el 93° aniversario institucional de la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo.

Inicio de Novena en Trujillo

Jueves 9 de octubre: 1º día de Novena

TEMA: CAMINAMOS CON FE, SOSTENIDOS POR TU CRUZ

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros.

6:40 p.m. Exposición y adoración del Santísimo Sacramento. Rezo de la novena a cargo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo.

7:00 p.m. Santa Misa del primer día de novena en honor al Señor de los Milagros celebrada por la comunidad de Padres Dominicos de Trujillo. Comunidad Parroquial: Parroquia San Pedro Mártir de Verona.

8:00 p.m. Campaña Solidaria "Manos que comparten en el amor del Cristo Moreno" 1º Cuadrilla y 2° Cuadrilla 8:00 p.m. Retreta de Banda de Músicos en honor al Señor de los Milagros en el atrio del Templo.

Viernes 10 de octubre: 2º día de Novena

TEMA: SEÑOR DE LOS MILAGROS, REFUGIO DEL PUEBLO QUE SUFRE

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros.

6:00 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Trujillo. 6:30 p.m. Momento de Adoración y Bendición con el Santísimo Sacramento.

7:00 p.m. Santa Misa del segundo dia de novena en honor al Señor de los Milagros celebrada por los sacerdotes del Decanato San Juan de la Arquidiócesis.

Sábado 11 de octubre: 3º día de Novena

TEMA: EN LA CRUZ NACE NUESTRA ESPERANZA

8:00 a.m. Gran Campaña Integral Solidaria Nazarena: Campaña de Salud, Comedor Nazareno, Consultorio Psicológico, Catequesis de Iniciación. Sector Alto Trujillo.

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros. 6:40 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de la Rama Femenina de la HSMT.

7:00 p.m. Santa Misa del tercer día de novena en honor al Señor de los Milagros celebrada por la Comunidad de Padres Dominicos de Trujillo y ofrecida en acción de gracias por el 93º aniversario de la Rama Femenina de la HSMT. Responsables de la Liturgia: Rama Femenina de la HSMT.

Domingo 12 de octubre: 4º día de Novena

TEMA: PEREGRINOS HACIA LA LUZ DE TU AMOR

8.00 a.m. Encuentro Nazareno "En Cristo, el Señor de los Milagros, somos peregrinos de Esperanza" Colegio Santa Rosa. 11.00 a.m. Romería de la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo.

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros. 6:00 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Trujillo.

6:30 p.m. Momento de Adoración y Bendición con el Santísimo Sacramento.

7:00 p.m. Santa Misa del cuarto dia de novena en honor al Señor de los Milagros celebrada por los sacerdotes del Decanato Santo Toribio de Mogrovejo de la Arquidiócesis.

8:00 p.m. Concierto de Alabanzas al Señor de los Milagros en el Atrio del Templo Santo Domingo.

Lunes 13 de octubre: 5° día de Novena

TEMA: TÚ ESCUCHAS EL CLAMOR DE TU PUEBLO

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros.

6:00 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de la Pastoral Educativa - ODEC de la Arquidiócesis de Trujillo. 6:30 p.m. Momento de Adoración y Bendición con el Santísimo Sacramento.

7:00 p.m. Santa Misa del quinto día de novena en honor al Señor de los Milagros, celebrada por los sacerdotes el Decanato San Judas Tadeo de la Arquidiócesis de Trujillo.

8:00 p.m. Presentación de la Exposición: 93° Años como peregrinos de esperanza. Expo Nazarena 2025. Salones Parroquiales.

Martes 14 de octubre: 6º día de Novena

TEMA: JUSTICIA Y PAZ BROTAN DE TU COSTADO ABIERTO

4:00 p.m. Santa Misa ofrecida al Señor de los Milagros por todas las intenciones de las Personas con Discapacidad y sus familiares - Provincia de Trujillo.

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros.

6:00 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de la Pastoral de Matrimonio y Familia de la Arquidiócesis de Trujillo.

6:30 p.m. Momento de Adoración y Bendición con el Santísimo Sacramento.

7:00 p.m. Santa Misa del sexto día de novena en honor al Señor de los Milagros celebrada por los sacerdotes el Decanato San José de la Arquidiócesis de Trujillo.

8:00 p.m. Retreta de Bandas en el Atrio del Templo Santo Domingo.

Miércoles 15 de octubre: 7º día de Novena

TEMA: CONTEMPLAMOS TUAMOR CRUCIFICADO.

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros.

6:40 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de la Pastoral Universitaria la Arquidiócesis de Trujillo

7:00 p.m. Santa Misa del sétimo día de novena en honor al Señor de los Milagros, celebrada por los sacerdotes del Decanato San Andrés de la Arquidiócesis de Trujillo.

8:00 p.m. Concierto de Coros Polifónicos en honor al Señor de los Milagros.

Jueves 16 de octubre: 8º día de Novena

TEMA: NOS ENVÍAS COMO TESTIGOS DE ESPERANZA

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros.

6:00 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de la Pastoral de Salud de la Arquidiócesis de Trujillo.

6:30 p.m. Momento de Adoración y Bendición con el Santísimo Sacramento.

7:00 p.m. Santa Misa del octavo día de novena en honor al Señor de los Milagros celebrada por los sacerdotes el Decanato Santo Tomás de la Arquidiócesis de Trujillo.

8:00 p.m. Sesión Solemne por el 93º Aniversario de la HSMT 9º dia de Novena

Viernes 17 de octubre: Vísperas en Honor al Señor de los Milagros

TEMA: SEÑOR DE LOS MILAGROS, PERMANECE CON TU PUEBLO

5:00 p.m. Inicio de la veneración a la Sagrada imagen del Señor de los Milagros.

6:00 p.m. Rezo del santo rosario y novena a cargo de los Movimientos de la Arquidiócesis de Trujillo. 6:30p.m. Momento de Adoración y Bendición con el Santísimo Sacramento.

7:00 p.m. Santa Misa del último día de novena en honor al Señor de los Milagros, celebrada por la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis de Trujillo. Responsables de la Liturgia: Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo y Movimientos Apostólicos de la Arquidiócesis de Trujillo.

8:00 p.m. Campaña Solidaria "Manos que comparten en el amor del Cristo Moreno" Grupo de Sahumadoras y Grupo de Menores.

8:30 p.m. Homenaje al Señor de los Milagros - Serenata al Señor.

11:00 p.m. Rifa Morada.

12:00 a.m. Abrazo Nazareno.

¿Cuándo son las procesiones en Trujillo? Recorridos

Sábado 18 de octubre: Solemne misa de fiesta y procesión central

6:30 a.m. Rezo del santo rosario.

7:00 a.m. Momento de alabanzas.

7:20 a.m. Salida del Señor de los Milagros.

7:30 a.m. Santa Misa de Fiesta presidida por el Excmo. Mons. Alfredo Vizcarra Mori SJ. Arzobispo de Trujillo.

8:30 a.m. Solemne Procesión de Fiesta.

Recorrido: Continua el recorrido procesional por el Jr. Bolognesi (Clinica Camino Real AUNA, Hospital Belén de Trujillo, Clínica Suarez), Jr Grau, Av. España, Calle Brasil (Central de Radio Patrulla de la PNP, I.E. N° 209 "Santa Ana"), Av. 28 de Julio, Av. Moche (Asociación de Ex Alumnos GUE, Iglesia San Martín de Porres), Óvalo Grau (I.E.P. Dante Alighieri), Calle Túpac Yupanqui, Calle Cápac Yupanqui, Calle Pachacutec (Parque Cuzco), Calle Toparpa, Av. Gonzales Prada, Calle Santa Cruz (Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación), Calle Miller, Calle José Gálvez, Av. América sur, Av. Eguren, Calle Balboa, Calle Zela, Av. España, Jr. Unión, Psje. Olaya. Llegada del Señor de los Milagros al Templo San Pedro Nolasco donde pernoctará.

Domingo 19 de octubre: recorrido procesional de retorno

7:00 a.m Salida del Señor de los Milagros. 7:30 a.m. Santa Misa presidida por la comunidad de Padres Mercedarios.

8:30 a.m. Solemne Procesión de Retorno.

Recorrido: Jr. Unión, Jr. Puno, Calle Cerro de Pasco, Av. América Norte (Ingreso al Hospital Víctor Lazarte Echegaray), Av. América Norte (32ª Brigada de Infantería de Trujillo) Av. Miraflores (I.E. Ricardo Palma) hasta llegar a la Av. España, Jr. Independencia (Monasterio Santa Clara, Templo San Francisco), Jr. Bolognesi, ingresando al Templo Santo Domingo.

Ruta Alterna: Av. América Norte, Calle Putumayo, Calle Suches, Av. Santa, Parroquia de Santa Cruz, Calle Cecilio Cox, Av. Miraflores.

Jueves 23 de octubre

8:00 p.m. Campaña Solidaria "Manos que comparten en el amor del Cristo Moreno" 5° Cuadrilla, Rama Femenina y Grupo de Cantoras.

Perenigración del Señor de los Milagros en Trujillo

Sábado 25 de octubre: Perenigración de Esperanza

Visita a los distritos de El Porvenir y Laredo

6:30 a.m. Rezo del santo rosario.

7:00 a.m. Santa Misa de inicio de Peregrinación.

8:00a.m. Salida del Señor de los Milagros.

8:30 a.m. Inicio de la Peregrinación de Esperanza.

Recorrido: Jr. Bolognesi, hasta llegar Av. Pedro Muñiz, llegando a la calle Nápoles, pasando la Av. Mansiche, hasta empalmar la Av. América Norte, (Roma Vital Salud) Av. Carlos Valderrama, Av. Teodoro Valcárcel, (Parroquia Alta Gracia) Av. Túpac Amaru (Inspectoría Regional PNP) (Parroquia Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro) (Emtrafesa) Av. Miraflores (32º Brigada de Infantería) Calle Francisco de Paula Quiroz, siguiendo la Av. Pumacahua (I.E Víctor Raúl Haya de La Torre) Av. Cahuide (Parroquia El Buen Pastor) Calle Micaela Bastidas (Municipalidad del Porvenir) Calle Hermanos Angulo, Av. Pumacahua, Ovalo de Laredo, Calle La Merced, Templo Jesús y María, San Ignacio, Córdoba, San José, Pasaje Mora, Los Jazmines hasta llegar al Templo Santisimo Sacramento (LAREDO) donde pernoctará.

Domingo 26 de octubre: Perenigración de Esperanza

Retorno a Trujillo

6:30 a.m. Rezo del santo rosario.

7:00a.m. Santa Misa de Acción de Gracias ofrecida por la Comunidad Parroquial Jesús y Maria de Laredo.

8:30a.m. Continua la Peregrinación del Señor de los Milagros.

Recorrido: Terminada la Misa en la Plaza de Laredo (Templo Santísimo Sacramento), Av. Julian Arce Larreta, Razuri, I.E. San Martin de Porres, Sánchez Carrión, Alfonso Ugarte, San Martin, Leoncio Prado, Grau, Chiclayo, La Merced, Av. Julian Arce Larreta, Ovalo Laredo, Av. Pumacahua, Calle Huandoy, Av. Mochica, Av. Huáscar, Av. Pesqueda, Av. Camino Real, Calle los Topacios, calle Los Cipreses (Iglesia Luz Divina), Calle los diamantes, Av. Camino Real, Av. Federico Villarreal, Av. Honorio Delgado (Hogar de Ancianos San José), Calle Guzmán Barrón (Parque Grande) Calle Basilio Pacheco, Av. Ricardo Palma, Av. Víctor Andrés Belaunde (Centro de Salud Materno Infantil) (Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón) calle Carlos Wiesse, Av. América Sur, Av. Gonzales Prada, calle Fernando Guido, calle Leopoldo Arios, (Parroquia Santa Rita de Casia) Miguel Iglesias, Av. La Marina, Ovalo Grau, Av. América Sur, calle Isabel de Bobadilla, Av. Costa Rica Santa Teresa de Jesús (Sociedad PVP) (Iglesia Nuestra Señora de Monserrate), Av. Húsares de Junín, Av. Víctor Larco, Jr. Pizarro, Ilegada Templo Santo Domingo.

