El 'Monstruo' habría amenazado a familia de general y PNP lo increpa: "La Dirincri ha protegido mil veces a tu familia"

Erick Moreno, capturado en Paraguay, enfrenta prisión preventiva mientras se procesa su extradición al Perú. Durante su detención, se revelaron detalles inéditos de su intento de negociar con autoridades peruanas.

"La Dirincri ha protegido mil veces a tu familia", le dice la PNP al 'Monstruo'
"La Dirincri ha protegido mil veces a tu familia", le dice la PNP al 'Monstruo' | Composición LR | Panamericana

Luego de ser detenido en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción, Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', conversó con la Policía Nacional del Perú. En ese intercambio, la conversación reveló que el líder de los Injertos del Cono Norte habría amenazado a la familia de uno de los generales de la Policía, situación que fue duramente increpada por los agentes peruanos.

Sin embargo, las autoridades le recordaron la protección que habrían tenido los familiares del 'Monstruo' por parte de la Dirincri. "La Dirincri ha protegido a tu familia, ha protegido mil veces a tu familia; sin embargo, tú has amenazado a familia de policías", se escucha decir al general Franco Moreno Panta durante su conversación con el detenido.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: 'El Monstruo' y la PNP intercambiaban detenidos por secuestrados en 2021: niña Valeria y empresaria Jackeline Salazar entre las víctimas

"La divincri ha protegido mil veces a tu familia": PNP en conversación con el 'Monstruo'

Ante estas palabras, Erick Moreno contesta a los agentes y niega rotundamente haber enviado mensajes de amenaza a sus familiares. "Eso es lo que me sorporende, cuando salieron los audios de ustedes diciendo que estos mensajes eran de números de Brasil. Yo nunca he amenazado. yYo nunca le escribí a usted, señor policía", le responde al coronel PNP Jose Luis Cruz Chamba.

Por su parte, el efectivo de la Policía le advierte que conoce el origen de los mensajes e incluso quienes eran sus cómplices: "A la familia del general de la zona, con el 'Gary', tú, dede Bolivia, desde ahí lanzaron los mensajes, las direcciones IP salieron de ahí".

PUDES VER: Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

¿De qué se le acusa a 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández se encontraba en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior desde su inclusión el pasado 28 de diciembre del 2023, y fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sal Superior Penal de Lima por los siguientes delitos:

  • Delito contra la libertad.
  • Secuestro.
  • Hurto.
  • Homicidio y Sicariato.
  • Microcomercializacion de droga.

Hace unos meses, el Ministerio del Interior actualizó, en su portal del Programa de Recompensas, el monto por la captura del ahora detenido a S/ 1.000.000.

Capturan a El Monstruo y dictan prisión preventiva en su contra

Tras su captura en Paraguay, Erick Moreno Hernández, conocido como el 'Monstruo', fue enviado a prisión preventiva por orden del gobierno de ese país. La medida busca asegurar su permanencia bajo custodia mientras se resuelve su posible traslado al Perú, ya sea por extradición o expulsión, y evitar cualquier intento de fuga.

Tras la orden judicial, fue trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en la localidad de Emboscada, Paraguay. En el Perú, el ‘Monstruo’ acumula condenas por diversos delitos, entre ellos secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas.

