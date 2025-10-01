HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Municipalidades de Carabayllo y Comas habrían concedido contratos 'por seguridad' y alquilado autos de lujo red criminal del 'Jorobado'

Un megaoperativo policial reveló presuntos vínculos de autoridades municipales con la organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción. El grupo, liderado por alias el 'Jorobado', habría alquilado vehículos de lujo a los municipios de Lima norte.

Muncipalidades de Comas y Carabayllo en presuntas vinculaciones a la red criminal del 'Jorobado'
Muncipalidades de Comas y Carabayllo en presuntas vinculaciones a la red criminal del 'Jorobado' | Composición LR

Durante la madrugada de este 1 de octubre, la Policía Nacional ejecutó 53 allanamientos simultáneos contra la red criminal conocida como Los Sanguinarios de la Construcción, vinculada a Adam Smith Lucano Cotrina, alias el 'Jorobado, rival del 'Monstruo'. Dentro de este megaoperativo, se allanaron dos oficinas de la Municipalidad de Comas y la casa del actual alcalde de Carabayllo: Pablo Mendoza Cuevas.

Según información policial, la organización habría conseguido contratos y privilegios en las municipalidades Comas y Carabayllo. Incluso, en las cocheras de este último municipio, los agentes encontraron varios vehículos que, según indicaron, estarían a nombre de algunos miembros de esta red. Asimismo, confirmaron fueron detenidas once personas, entre ellas Enzo Lucano, sobrino del 'Jorobado' y encargado del brazo armado de la organización. Se incautaron cuatro vehículos, se allanaron oficinas de la Muncipalidad de Comas, así como el inmueble del alcalde de Carabayllo, y se congelaron 33 cuentas bancarias vinculadas a integrantes de la red (entre personas naturales y jurídicas).

Allanan municipalidad de Comas y Carabayllo por presuntos vínculos con red de extorsiones

De acuerdo con el coronel Jose Manuel Cruz, jefe de la División contra el Crimen Organizado de la PNP, Los Sanguinarios de la Construcción habrían empezado sus vínculos con estos municipios bajo la fachada de una empresa de seguridad. "Ingresaron, una vez posicionados en la zona de Lima Norte, a estas dos alcaldías, obligando a los funcionarios a que concedan favoritismos para pseudoseguridad a las obras", fueron sus palabras.

Sin embargo, el crecimiento de esta red criminal no quedó ahí. Con el tiempo, la organización habría creado compañías fachada para monopolizar los contratos ediles. “Se detectó que, posteriormente, se han creado hasta 11 empresas dedicadas a diversos servicios. (Los funcionarios) presionados y coludiéndose con otros funcionarios, comenzaron a ceder servicios, de tal forma que la prioridad la tenía esta organización criminal”, agregó.

Encuentran autos a nombre de miembros de Los Sanguinarios de la Construcción en Municipalidad de Carbayllo

Uno de los hallazgos más graves se produjo en Carabayllo. “En las cocheras ubicadas en el interior de la Municipalidad de Carabayllo se encontraron estos autos, a nombre del 'Jorobado' y de otro integrante: Miguel Marín Morón, prófugo que estaría en Argentina”, informó la PNP.

Durante el operativo también se allanó la vivienda del alcalde de esta comuna. Aunque no fue detenido, se busca determinar la participación de su gestión en la cesión de contratos. “En este momento se está recabando toda la información contable y del área de logística en ambas comunas para acreditar los contratos que se le han dado y que han sido direccionados a todas las empresas creadas por esta red”, precisó el coronel.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Comas.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Comas.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Carabayllo

Pronunciamiento de la Municipalidad de Carabayllo

Municipalidades de Carabayllo y Comas se pronuncian

Al respecto, la Municipalidad Distrital de Carabayllo emitió un comunicado en el que confirmó la realización de una diligencia fiscal en sus instalaciones, la cual, según informaron, se llevó a cabo con total normalidad y en estricto cumplimiento de la ley. Indicaron además que el alcalde continuará desarrollando sus actividades con normalidad y que, tras la revisión de su domicilio, no se encontró ningún elemento que lo vincule con hechos ilícitos, aclarando que se trata únicamente de una investigación preliminar.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Comas también se pronunció tras la intervención en su Oficina de Abastecimiento. A través de un comunicado, señalaron que los funcionarios brindaron todas las facilidades para el desarrollo de la diligencia sin contratiempos.

¿Cuál es la relación entre el 'Monstruo' y el 'Jorobado'?

La Policía explicó que la red operaba en medio de una pugna criminal. “El Monstruo se quedó con el cobro de cupos a transportistas y el 'Jorobado' con el de las obras”, indicaron desde la Policía. Como se rcuerda, cuando fue detenido, el 'Monstruo' señaló al Adam Smith Lucano como uno de sus enemigos.

Esta división de poder dejó al cabecilla de Los Sanguinarios de la Construcción con el control de la extorsión en las construcciones de Lima Norte. Ahora, la organización es investigada por primera vez como una red criminal y su cabecilla enfrentará nuevos delitos. “Este delincuente estaba purgando condena solo por tenencia ilegal de armas, pero ahora lo investigamos por sicariato, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y extorsión”, remarcó la Policía.

