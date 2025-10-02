¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

Tras el aumento de las extorsiones y asesinatos a choferes en el Perú, diversos transportistas han optado por realizar un paro en Lima el 2 de octubre. Sin embargo, ha quedado dudas sobra la posibilidad de que estas actividades se prolonguen hasta el viernes 3 de octubre y que puedan afectar las clases presenciales y los horarios laborales en diversos puntos de la capital.

Frente a la duda, gremios de transportistas han confirmado que no se prologará, pero que sí se reunirán para poder entablar nuevos acuerdos y verificar los resultados que dio el paro del 2. En el cual casi el 50% de las empresas han paralizado sus actividades en señal de rechazo al gobierno de Dina Boluarte.

¿Transportistas marcharán este viernes 3?

Martín Valeriano, dirigente de ANITRA y principal organizador de esta movilización, reconoció que se siguen evaluando los resultados de esta marcha, por lo que no hay nada concreto sobre una nueva para el viernes 3 de octubre. En ese sentido, no se piensa prolongar las manifestaciones, por lo que el transporte funcionaría con normalidad.

"Queremos conversar con las autoridades y la verdad es que buscamos frenar esta ola delicuencial. Por el momento, no pensamos ampliar esta protesta, pero sí se evaluará otros días", aseguró a La República.

Por su parte, Miguel Palomino, Confederación Nacional de Transportistas, mencionó que el viernes 3 de octubre no saldrán a marchar, puesto que el día centra fue el jueves. Sin embargo, resaltó que entablarán una mesa de diálogos con otros dirigentes para conversar sobres las siguientes acciones y tomar en cuenta sus opiniones.

"El día de hoy a las 10 de la mañana hemos marchado rumbo al Congreso de la República para entablar conversaciones. Por el momento, no tenemos planeado continuarlo el viernes, pero ya conversaremos con el señor Valeriano también", mencionó a La República.

Continúan amenazas a transportistas pese a paro

Además, reconoció que se sumó a este paro tras el ataque a un bus de la empresa Vipusa en el cono norte de la capital. Como se recuerda, este suceso se dio previo al paro y se especula que fue un mensaje de amenaza por parte de bandas criminales para que no acaten el paro de transportistas.

"El jueves habrá tres puntos donde estarán concentrados los compañeros. El primero en el Óvalo Chepén, en San Juan de Lurigancho, el segundo en Puente Nuevo y los últimos en Puente Piedra", dijo Palomino.

