Horarios del Metropolitano, Línea 1 y corredores por el paro de transportistas de este 2 de octubre

Este jueves 2 de octubre, distintos gremios de transportistas han confirmado que acatarán un paro a nivel nacional con el objetivo de hacer llegar sus demandas al gobierno peruano. Los representantes del sector exigen medidas concretas para mejorar sus condiciones laborales y denuncian falta de respuesta frente a los problemas que atraviesan las empresas y conductores en el país.

Se prevé que esta medida de fuerza afecte la circulación de varias unidades de transporte público en Lima y Callao, lo que podría generar complicaciones para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente.

¿Metropolitano, Línea 1 y corredores circularán durante paro de transportistas?

Ante este escenario, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que servicios como el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios funcionarán con normalidad durante la jornada del paro. Sin embargo, se espera que se disponga de un refuerzo de seguridad en terminales y estaciones con el fin de evitar incidentes y garantizar la continuidad del servicio.

Además, señalaron que estarán atentos para emitir comunicados oficiales en caso se produzcan contratiempos o desvíos de rutas.

Horarios habituales del Metropolitano y la Línea 1

El Metropolitano de Lima opera de lunes a sábado desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Además, cuenta con el servicio nocturno conocido como Lechucero, disponible los jueves, viernes y sábados entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m.

Por lo tanto, este jueves 2 de octubre tanto el servicio regular como el Lechucero funcionarán con normalidad, facilitando la movilidad de los usuarios pese al paro convocado.

En el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, el horario se mantiene desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., lo que representa una alternativa segura y confiable para los pasajeros que buscan llegar a sus destinos sin mayores inconvenientes.

Usuarios deberán tomar precauciones

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a tomar sus precauciones y, de ser posible, salir con anticipación hacia sus centros de trabajo, estudios o actividades diarias. Asimismo, recordó que cualquier actualización sobre cambios en las rutas, horarios o medidas de seguridad será publicada en sus canales oficiales de comunicación.

De esta manera, pese al paro convocado por los gremios de transportistas, los limeños y chalacos contarán con opciones de transporte público disponibles para desplazarse durante el jueves 2 de octubre.

