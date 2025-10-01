HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Sociedad

Horarios del Metropolitano, Línea 1 y corredores por el paro de transportistas de este 2 de octubre

Gremios de transportistas iniciarán un paro nacional contra el aumento de la delincuencia, demandando mejoras laborales y la atención de problemas del sector. Se espera que más de 100 empresas se paralicen.

Horarios del Metropolitano, Línea 1 y corredores durante paro de transportistas. Foto: composición LR
Horarios del Metropolitano, Línea 1 y corredores durante paro de transportistas. Foto: composición LR | composición LR

Este jueves 2 de octubre, distintos gremios de transportistas han confirmado que acatarán un paro a nivel nacional con el objetivo de hacer llegar sus demandas al gobierno peruano. Los representantes del sector exigen medidas concretas para mejorar sus condiciones laborales y denuncian falta de respuesta frente a los problemas que atraviesan las empresas y conductores en el país.

Se prevé que esta medida de fuerza afecte la circulación de varias unidades de transporte público en Lima y Callao, lo que podría generar complicaciones para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

lr.pe

¿Metropolitano, Línea 1 y corredores circularán durante paro de transportistas?

Ante este escenario, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que servicios como el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios funcionarán con normalidad durante la jornada del paro. Sin embargo, se espera que se disponga de un refuerzo de seguridad en terminales y estaciones con el fin de evitar incidentes y garantizar la continuidad del servicio.

Además, señalaron que estarán atentos para emitir comunicados oficiales en caso se produzcan contratiempos o desvíos de rutas.

Horarios habituales del Metropolitano y la Línea 1

El Metropolitano de Lima opera de lunes a sábado desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Además, cuenta con el servicio nocturno conocido como Lechucero, disponible los jueves, viernes y sábados entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m.

Por lo tanto, este jueves 2 de octubre tanto el servicio regular como el Lechucero funcionarán con normalidad, facilitando la movilidad de los usuarios pese al paro convocado.

En el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, el horario se mantiene desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., lo que representa una alternativa segura y confiable para los pasajeros que buscan llegar a sus destinos sin mayores inconvenientes.

PUEDES VER: Paro de transporte: estos son los últimos acuerdos de los gremios en octubre

lr.pe

Usuarios deberán tomar precauciones

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a tomar sus precauciones y, de ser posible, salir con anticipación hacia sus centros de trabajo, estudios o actividades diarias. Asimismo, recordó que cualquier actualización sobre cambios en las rutas, horarios o medidas de seguridad será publicada en sus canales oficiales de comunicación.

De esta manera, pese al paro convocado por los gremios de transportistas, los limeños y chalacos contarán con opciones de transporte público disponibles para desplazarse durante el jueves 2 de octubre.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
¿Mañana hay paro de transporte? Estos son los últimos acuerdos de los gremios en octubre

¿Mañana hay paro de transporte? Estos son los últimos acuerdos de los gremios en octubre

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Sociedad

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas en Lima y Callao: estas rutas operarán con normalidad este 2 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025