Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Sociedad

¿Hay clases en colegios este jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

Los gremios de transporte de Lima y Callao convocan paro el jueves 2 de octubre con más de 120 empresas, para exigir acciones contra la extorsión y el sicariato que afectan al sector.

Gremios de transporte urbano de Lima y Callao anuncian paro para el jueves 2 de octubre por extorsión y sicariato
Gremios de transporte urbano de Lima y Callao anuncian paro para el jueves 2 de octubre por extorsión y sicariato | composición LR. | Foto: LR/Andina

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao anunciaron un nuevo paro de transportistas para el jueves 2 de octubre, en protesta por los atentados y la falta de acciones concretas frente a la extorsión y el sicariato que afectan al sector. La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao señaló que, junto a otros gremios, más de 120 empresas suspenderán sus actividades.

Ante esta medida, algunos padres de familia se preguntan si sus hijos deberán asistir de manera presencial a las clases en las instituciones educativas. En comunicación con La República, el Ministerio de Educación (Minedu) explicó que, por el momento, todo se mantiene con normalidad, aunque no se descarta que en su momento se emita un comunicado sobre la posible implementación de modalidad virtual si la situación lo requiere.

PUEDES VER: Recorrido del Señor de los Milagros este 4 de octubre: Metropolitano, Corredor Morado y Corredor azul realizarán desvíos, según ATU

¿Habrá clases este 2 de octubre por paro de transportistas?

El Minedu no ha emitido aún algún comunicado que indique un cambio a modalidad virtual, por lo que las clases se mantendrán con normalidad. Cualquier eventual modificación será informada oportunamente, indicaron. Cabe recordar que durante la última convocatoria de paro, el 21 de agosto, el titular del sector, Morgan Quero, señaló que no se suspenderían las clases.

Sin embargo, en paralizaciones anteriores, la cartera sí dispuso la suspensión de actividades presenciales en colegios públicos para resguardar la seguridad de los estudiantes. Incluso, en una de las primeras convocatorias del sector transporte, se implementó la modalidad virtual cuando los alumnos ya se encontraban de camino a sus centros de estudio, decisión que fue duramente criticada por haberse tomado sin la debida anticipación.

Al tratarse de un paro de 24 horas que solo afecta a Lima y Callao, cualquier eventual cambio en la modalidad de clases será comunicado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) a las instituciones educativas. En el caso de los colegios privados, cada plantel tendrá autonomía para definir las medidas que considere necesarias, garantizando la seguridad de sus estudiantes y de toda la comunidad educativa.

PUEDES VER: Tras 6 años, liberan av. Nicolás Ayllón por obras de la Línea 2 del Metro: ¿qué estación se construye en Lima Este?

Transportistas anuncian marcha y paro este 2 de octubre para exigir seguridad

Los gremios de transporte anunciaron que, además del paro convocado para el jueves 2 de octubre, realizarán una marcha para expresar su rechazo a la creciente inseguridad que afecta al sector. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora, explicó que el objetivo principal es dialogar con las autoridades del Congreso, incluido su presidente y el titular de la Comisión de Transportes. “El paro es para llamar la atención, lo vamos a presentar el día jueves y seguramente vamos a realizar una marcha (…) hacemos una invocación a los congresistas de los diversos partidos políticos a que estén presentes”, declaró.

Por su parte, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, cuestionó las promesas incumplidas del Gobierno y criticó la falta de espacios de diálogo. “Nunca hemos tenido mesas de trabajo con el ministro, solo reuniones informativas (…) cuando él era ministro del Interior, era abogado de un delincuente”, expresó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

