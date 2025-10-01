¿Mañana hay paro de transporte? Estos son los últimos acuerdos de los gremios en octubre

Tras la creciente ola de extorsiones, homicidios y violencia en diversos sectores del Perú, los gremios de transportistas han anunciado un paro para este jueves 2 de octubre como medida de protestas, exigiendo respuestas efectivas al Gobierno de Dina Boluarte. En conversación con La República, Martín Valeriano, dirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) respaldó y confirmó que los conductores saldrán a protestar desde las 7 a. m y se movilizarán hacia el Congreso de la República.

Valeriano precisó que se encontrará desde esa hora en Puente Nuevo a fin de dar inicio a las movilizaciones convocadas por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (Cetu). Además, contó que se encuentran en coordinaciones para que más gremios del Callao se sumen al paro de transportistas tras los recientes ataques a manos de organizaciones criminales. "Son a los conductores los que están matando. Se está convocado y estaremos presentes. La movilización es de los choferes", acotó.

Transportistas exigirán al Gobierno medidas efectivas contra la extorsión. Foto: Composición LR

Transportistas confirman paro del 2 de octubre

Martín Valeriano informó que este 2 de octubre, el gremio Anitra se está sumando a las movilizaciones mientras espera que más sectores hagan lo mismo. "Esta marcha es de los conductores (...) los gremios del sector tenemos la obligación y responsabilidad de llevar la voz de nuestros agremiados a las instancias correspondientes con decisión, energía y liderazgo", precisó.

Del mismo modo, hizo un llamado a la ciudadanía y a los gremios que son afectados por la extorsión y el sicariato para que se sumen a las movilizaciones de este jueves. Según contó el representante del gremio, ante los ataques a mano armada que han sufrido los conductores, los pasajeros también se encuentran en riesgo de convertirse en víctimas. Por ello, solicitó el apoyo no solo de los conductores, sino también de los sectores que la delincuencia ha perjudicado.

En tanto, Walter Carrera, dirigente de Asotrani, saludó la iniciativa de los gremios que han salido a movilizarse a bordo de sus buses, pues son dentro de sus unidades en donde los han atacado. "Lo que más queremos nosotros es tener unidad en la acción y que todos defendamos la vida. No tenemos bandera política porque a todos nos están matando. La lucha contra la extorsión es lo que unirá a todos los peruanos", sostuvo para nuestro medio.

Con respecto a las exigencias, los transportistas buscarán establecer una Unidad de Élite que incluya a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para enfrentar el crimen organizado responsable de las extorsiones. En ese sentido, exigen el respaldo policial en los buses, pues cuestionan medidas como declaratorias de emergencia y cámaras de vigilancia, las cuales no han frenado los asesinatos.

Por último, el gremio preció que, si no tienen una respuesta por parte de las autoridades, "radicalizarán" las movilizaciones hasta obtener medidas efectivas contra el crimen. Ellos advierten que si el Gobierno no escucha sus reclamos, evaluarán llevar a cabo un paro indefinido.

Empresas que respaldan el paro de transportistas del 2 de octubre

Debido al anuncio de las movilizaciones del 2 de octubre, estas son las líneas de transporte que acatarán el paro de transportistas:

