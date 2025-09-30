HOYSuscripcion LR Focus

Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular

La quema de llantas en el kilómetro 61 de la Panamericana Sur generó alarma este martes. Conductores reportaron una columna de humo negro que afectó la visibilidad.

Varios manifestantes, identificados como pescadores artesanales en su mayoría, bloquearon la Panamericana Sur a la altura del puente Pucusana en ambos sentidos. Tras ello, efectivos de la PNP llegaron al lugar para poder resguardar la zona y restablecer el tránsito. Pero, los manifestantes solicitaron que llegue un representante del gobierno para poder entablar una mesa de diálogo para que escuchen sus peticiones y exigencias tras el aumento de la inseguridad en el país.

La quema de llantas sobre las vías en el kilómetro 61 de la Panamericana Sur, a la altura del puente de Pucusana, generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona durante la tarde de este martes. De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales, una columna de humo negro cubrió parte de la vía, reduciendo la visibilidad y afectando la circulación de los vehículos que se dirigían tanto al sur como hacia Lima.

Pescadores protestan contra la veda de pota

Su reclamo estaría dirigido contra la veda de la pota, pues dicha medida, impuesta por el Ministerio de Producción (Produce) habría afectado sus negocios y sus ingresos diarios. En ese sentido, solicitaron el apoyo de más colectivos para que se sumaran a sus protestas. Durante el cierre también se colocaron piedras grandes para evitar el paso de vehículos, lo que ha generado un fuerte tráfico.

Una delegación se trasladó hasta Lima para expresar su rechazo directamente en las oficinas de Produce. La huelga continuará mañana, 1 de octubre, manteniéndose el bloqueo de las vías, hasta obtener una respuesta concreta del ministro. En ese sentido, los vehículos que circulen por esa zona tendrán que tomar sus precauciones o encontrar una ruta alterna.

Estas protestas no solo se han registrado en la zona sur de la capital, sino que en departamentos como Piura, pescadores han marchado y bloqueado vías para poder ser escuchado. Caso contrario, aseguran que tomaran otras medidas.

Pescadores de Lambayeque rechazan veda de pota

En los distritos de San José, Santa Rosa y Mórrope pescadores se manifestaron contra la veda de pota, frente al Ministerio Público en la capital lambayecana. Al lugar llegaron un aproximado de mil personas con el fin de que sus quejas sean escuchadas y se pueda replantear la medida impuesta por el Estado.

"Nos dicen que solo podemos salir una vez en octubre, pero sabemos que hay gran cantidad de pota en el mar. Por ello, solicitamos un estudio de parte de Imarpe (Instituto del Mar del Perú) para que se determine la cantidad real de biomasa con la que contamos (…). Recordemos que en el distrito de San José el 80 % de las familias viven de la pesca", declaró el dirigente Mario Alvarado a La República.

