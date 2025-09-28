Cardenal Carlos Castillo apoya reclamos de 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derecho, con dignidad"

Arzobispo de Lima muestra su apoyo a marcha de la 'Generación Z' y pide que no sean llamados terroristas. Fotos: composición LR/Sebastián Blanco LR

Arzobispo de Lima muestra su apoyo a marcha de la 'Generación Z' y pide que no sean llamados terroristas. Fotos: composición LR/Sebastián Blanco LR

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, utilizó la misa dominical en la Catedral para enviar un mensaje al pueblo peruano, solicitando apoyo y comprensión a los reclamos de los transportistas y la 'Generación Z'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El cardenal hizo énfasis en la humanidad detrás de las protestas, citando la preocupación de los trabajadores del transporte sobre su seguridad personal. "Ayer los hermanos de los transportes hicieron esta petición: 'señores responsables del orden (PNP) hagan orden en la ciudad para que podamos regresar a nuestras casas, a nuestras familias, vivos'", parafraseó el Cardenal, destacando el miedo que sufren a causa de las extorsiones.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Asimismo, se pronunció sobre la marcha de la 'Generación Z' y destacó lo multitudinaria que fue. "Han llenado el Centro de Lima inmensamente para reclamar orden en el país, misericordia y justicia por tantas leyes injustas que se han aprobado, como la de obligar a un seguro a los 18 años y así pagar la AFP y que después, algunos se las roban", expresó

En esa línea, pidió a los presentes y al pueblo peruano a repensar sus vidas para encontrar vías que permitan unirse a combatir las injusticias. "Estos signos que estamos viendo en las calles no son motivo para decir esta gente es terrorista, ¡NO! Aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad y nuestros jóvenes, por más que son llamados 'Generación Z', tienen mucho que decir a la humanidad", recalcó.