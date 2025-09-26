HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Transportistas de la Línea 41 se movilizan por la Panamericana Norte hacia el Congreso en protesta contra extorsiones

Protestan contra la falta de acciones del Gobierno frente a las amenazas que sufren a diario. La movilización incluye una caravana que se moviliza por la Panamericana Norte y pedidos concretos al Legislativo.

Linea 41 protesta camino al Congreso
Linea 41 protesta camino al Congreso | Composición LR | Kevin García / La República

Desde tempranas horas de este jueves 26 de septiembre, decenas de transportistas de la empresa Línea 41 iniciaron una movilización por la Panamericana Norte rumbo al Congreso de la República. La protesta, realizada a bordo de sus vehículos, tiene como objetivo denunciar las constantes extorsiones de las que son víctimas y exigir al Estado medidas urgentes de seguridad.

La caravana, compuesta por aproximadamente 80 unidades, avanza ocupando un carril de la vía, con vehículos que portan mensajes como “Queremos vivir”. A la altura de Pro, en Trapiche, otros conductores esperaban unirse a la movilización. Según los dirigentes, esta jornada de lucha durará “lo que tenga que durar” y representa una paralización total de la empresa como medida de protesta.

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios
Cravana de buses de La 41 se moviliza hacia el Congreso. Foto: Kevin García / La República

Cravana de buses de La 41 se moviliza hacia el Congreso. Foto: Kevin García / La República

PUEDES VER: Transportistas de San Juan de Lurigancho movilizan sus buses hacia el Congreso en protesta por ataques extorsivos

lr.pe

“Nos estamos desangrando”

Los conductores aseguran que la situación es insostenible. Uno de ellos relató que un bus de la empresa fue atacado recientemente, aunque, por fortuna, el conductor no se encontraba en su interior. “Queremos seguridad ante un Gobierno que crea leyes a favor de los delincuentes, mientras los transportistas nos estamos desangrando. ¿Qué seguridad nos da el Estado? ¿Y los policías?”, cuestionó indignado.

En la misma línea, añadió: “Esperamos justicia para todos los compañeros y les pedimos que se unan. Toda la empresa se ha parado. Queremos que todo el pueblo se sume”. La sensación de abandono por parte de las autoridades ha generado que los trabajadores del transporte se organicen por su cuenta y salgan a las calles con el objetivo de ser escuchados.

PUEDES VER: Transportistas de la Línea 41 bloquean Panamericana Norte como protesta contra las extorsiones

lr.pe

Exigen renuncias y acciones concretas desde el Congreso

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, sostuvo que esperan ser recibidos por el Congreso de la República. “Queremos resultados inmediatos. Estamos pidiendo una nueva mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana porque seguimos siendo víctimas de extorsiones y asesinatos”, declaró para Latina.

Además, informó que se presentará una plataforma de reclamos que incluye la renuncia del ministro del Interior, del ministro de Justicia y del ministro de Transportes, así como la reposición de la fiscal Delia Espinoza. “Ahora hay más fuerza en las extorsiones. Están chocando hasta tres bandas extorsivas por empresa. Y los empresarios no denuncian por temor”, advirtió.

Participación de otras empresas

Aunque la movilización fue iniciada por la Línea 41, Palomino afirmó que otras empresas de transporte de Lima también están apoyando la causa. Sin embargo, señaló que no puede revelar sus nombres. “Empresas del Cono Norte y del Cono Sur me han pedido que no diga quiénes son, porque las gerencias de transporte les exigen que trabajen”, explicó.

Este respaldo silencioso da cuenta del clima de miedo en el sector. Muchos empresarios prefieren mantenerse al margen públicamente, temiendo represalias tanto de los delincuentes como de las propias autoridades reguladoras. “Esta jornada durará lo que tenga que durar”, remarcó.

