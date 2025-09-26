HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

Una transportista de la Línea 41 reclamó a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras brindaba una entrevista a los medios de comunicación. La trabajadora increpó la falta de apoyo de los agentes en la seguridad y respaldo de sus vidas.

En el segundo día del paro de transportistas buses de la Línea 41 ocuparon vías de la Panamericana Norte y se movilizaron hacia el Congreso para exigir mayor seguridad ante la creciente ola de asesinatos y extorsiones que golpea al sector. En medio de la protesta, una de las conductoras aprovechó la presencia de uno de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reclamar su falta de apoyo y protección a los conductores frente a los brutales ataques de las bandas criminales.

Según mencionó en su declaración, los transportistas respetan el pasaje gratuito que se les asigna a los miembros de la policía nacional cuando abordan sus vehículos, pero los agentes no cumplen con brindarles protección. Esto hace que cientos de conductores, arriesguen la vida cada día al salir a trabajar, un esfuerzo que deben seguir realizando para poder sostener a sus familias.

"En octubre murió el compañero Loimer y dijeron que nos iban a cuidar, que nos iba a respaldar, ¿acaso nos han respaldado? Ayer han muerto dos compañeros. Ustedes van gratis en nuestros carros. Nosotros los llevábamos, pero (ustedes) ¿nos cuidan? ¿Por qué cuidas al Congreso? ¿Por qué no nos cuidan? Nosotros queremos vivir y trabajar tranquilos. ¿Nuestras vidas no valen?", se le oye decir eufóricamente a la transportista.

Transportista pide a compañeros de diferentes empresas de buses sumarse a la marcha

La transportista pidió a sus compañeros que aún no se sumaban a la protesta unirse a la movilización hacia el Congreso para reclamar juntos mayor seguridad frente a las extorsiones. Actualmente, además de la Línea 41, también participan buses de las empresas Huáscar, Santa Catalina, Vipusa, entre otras.

"Ven de una vez. Es ahora o nunca. Aquí los dueños no manejan. Somos los conductores los que trabajan. Ya estamos cansados de tantas muertes. Personas inocentes han muerto por trabajar, por llevar un pan a su casa, ¿es justo que pase esto? No es justo. Apóyennos", sentenció.

