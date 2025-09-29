HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Pescadores de Cabo Blanco denuncian dos fugas de crudo en plataforma administrada por PetroPerú

Los hombres de mar señalaron que habrían identificado manchas oleosas a lo largo de siete kilómetros en el mar de Piura.


Pescadores indicaron que las infraestructuras petroleras se encuentran en pésimo estado.
Pescadores indicaron que las infraestructuras petroleras se encuentran en pésimo estado. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: composición LR/cortesía.

La Asociación de Pescadores de la Caleta de Cabo Blanco, en la provincia de Talara (Piura), denunció que se produjeron dos fugas de crudo en la plataforma PN - 14, administrada por Petro Perú, los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

De acuerdo a lo informado por los hombres de mar, se habría identificado la presencia de manchas oleosas desde el puerto de Cabo Blanco hasta el sector conocido como La punta de Restin. Esto implica una extensión de más de siete kilómetros.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Son 1.500 pescadores los que se ven afectados por esta fuga de hidrocarburo ya que obstaculizaría la posibilidad de que se desarrolle plactón y fitoplactón y, por ende, ahuyentaría las especies marinas.

Contaminación constante

Jesús Yenque, presidente de la asociación, describió así el derrame: "Acordonaron la zona para que no se continúe esparciendo el crudo pero fue demasiado tarde debido a que el petróleo ya había llegado a la zona de playa".

Sobre las causas tras las constantes fugas explicó que estás se producen ya que las infraestructuras petroleras se encuentran en pésimo estado.

"La empresa Savia Perú cuando se va deja estás plataformas casi en un estado de chatarra. Las tuberías tienen más de 40 años y nunca las han cambiado. PetroPerú no hace nada", apuntó.

Por último, Yenque aseveró que ya han denunciado en el Ministerio Público anteriores fugas pero, hasta el momento, no habrían recibido ninguna respuesta satisfactoria.

Cabe señalar que se ha convocado a una reunión para la próxima semana dónde participarían la OEFA, SANIPES, y los pescadores de la asociación y el gremio de Cabo Blanco. Se esperan soluciones definitivas a un problema que lleva años.

Notas relacionadas
Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

LEER MÁS
Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Cinco homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Piura: caen presuntos extorsionadores cuando cobraban S/150 de “inicial” barbería

Piura: caen presuntos extorsionadores cuando cobraban S/150 de “inicial” barbería

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes

Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
‘Pollito Amarillo’: exsuboficial FAP entrenado en ciberseguridad dirigía red de trata de menores

‘Pollito Amarillo’: exsuboficial FAP entrenado en ciberseguridad dirigía red de trata de menores

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Sociedad

Suspensión del servicio de agua en Cusco: zonas y horarios afectados este 28 y 29 de septiembre

¿Habrá paro de transportistas este 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

Línea 1 del Metro de Lima colapsa: solicitan al MTC nuevos trenes y mejorar sistema de control de pasajeros

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota