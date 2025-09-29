Pescadores de Cabo Blanco denuncian dos fugas de crudo en plataforma administrada por PetroPerú

Pescadores indicaron que las infraestructuras petroleras se encuentran en pésimo estado. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: composición LR/cortesía.

La Asociación de Pescadores de la Caleta de Cabo Blanco, en la provincia de Talara (Piura), denunció que se produjeron dos fugas de crudo en la plataforma PN - 14, administrada por Petro Perú, los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

De acuerdo a lo informado por los hombres de mar, se habría identificado la presencia de manchas oleosas desde el puerto de Cabo Blanco hasta el sector conocido como La punta de Restin. Esto implica una extensión de más de siete kilómetros.

Son 1.500 pescadores los que se ven afectados por esta fuga de hidrocarburo ya que obstaculizaría la posibilidad de que se desarrolle plactón y fitoplactón y, por ende, ahuyentaría las especies marinas.

Contaminación constante

Jesús Yenque, presidente de la asociación, describió así el derrame: "Acordonaron la zona para que no se continúe esparciendo el crudo pero fue demasiado tarde debido a que el petróleo ya había llegado a la zona de playa".

Sobre las causas tras las constantes fugas explicó que estás se producen ya que las infraestructuras petroleras se encuentran en pésimo estado.

"La empresa Savia Perú cuando se va deja estás plataformas casi en un estado de chatarra. Las tuberías tienen más de 40 años y nunca las han cambiado. PetroPerú no hace nada", apuntó.

Por último, Yenque aseveró que ya han denunciado en el Ministerio Público anteriores fugas pero, hasta el momento, no habrían recibido ninguna respuesta satisfactoria.

Cabe señalar que se ha convocado a una reunión para la próxima semana dónde participarían la OEFA, SANIPES, y los pescadores de la asociación y el gremio de Cabo Blanco. Se esperan soluciones definitivas a un problema que lleva años.