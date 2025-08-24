HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fatal accidente en la Panamericana Sur: mujer muere tras choque entre bus y moto cerca del puente Benavides

Una persona también resultó herida en el accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Los agentes policiales buscan dar con el paradero del conductor del bus, quien se dio a la fuga tras el accidente de tránsito en la Panamericana Sur.
Los agentes policiales buscan dar con el paradero del conductor del bus, quien se dio a la fuga tras el accidente de tránsito en la Panamericana Sur. | Foto: composición LR | difusión

La noche del sábado 25 de agosto se registró un accidente de tránsito cerca del puente Benavides, a la altura de la Universidad Ricardo Palma, en la vía que va de norte a sur, en la Panamericana Sur. Según la información preliminar, una moto lineal y un bus de transporte público de la empresa ETULSA colisionaron. El bus habría cerrado el paso a la motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo menor. En la moto viajaban un hombre y una mujer de aproximadamente 40 y 50 años.

Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado en una ambulancia con heridas de consideración a un centro médico. Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP), los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para realizar las diligencias y proceder con el levantamiento del cadáver.

PUEDES VER: Camiones se vuelcan cerca al Puente Atocongo en la Panamericana Sur: reportan congestión vehicular

lr.pe

Mujer muere tras ser embestida por bus en Puente Benavides

El bus implicado en el accidente se dio a la fuga inmediatamente después del hecho, según testigos. Tras esta situación, las autoridades iniciaron las investigaciones del caso, solicitaron el acceso a las cámaras de seguridad y acordonaron la zona.

Los agentes policiales buscan dar con el paradero del conductor para interrogarlo y que enfrente la justicia, además de aplicar las sanciones correspondientes.

PUEDES VER: Al menos 3 muertos en trágico accidente en Panamericana Sur: choque entre dos vehículos terminó en incendio

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

