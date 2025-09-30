HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Imágenes captan ataque contra Franco Danós, cantante de música urbana, en exteriores de barbería en Callao

El cantante urbano 'Malianteo', de 20 años, fue asesinado en un ataque armado en el Callao el 26 de septiembre mientras se encontraba en una barbería. Las cámaras de seguridad capturaron la escena.

Cantante de música urbana 'Malianteo' asesinado en ataque armado en el Callao
Cantante de música urbana 'Malianteo' asesinado en ataque armado en el Callao | Foto: Captura America

El pasado viernes 26 de septiembre, Franco Danós Espinoza (20), conocido artísticamente como 'Malianteo', cantante de música urbana en el Callao, fue víctima de un ataque armado. Cámaras de seguridad registraron el incidente, mostrando tanto el ingreso como la huida de los asesinos, quienes llegaron en una moderna camioneta y terminaron con la vida del joven músico.

El crimen ocurrió en horas de la noche, cuando el artista se encontraba en la barbería 'Olivos', ubicada en la cuadra cuatro de la avenida Sáenz Peña, buscando un cambio de look. Lo acompañaban un amigo y una menor de edad. En la escena del ataque se encontraron hasta 12 casquillos de bala, así como su muñeco de Chucky.

Cámaras de seguridad registran el ataque contra cantante urbano 'Malianteo' en el Callao

Las imágenes registraron el momento en que los asesinos bajan de la camioneta para abrir fuego. Tras los disparos, se captó a un hombre corriendo mientras cargaba a una niña menor de edad, quien había resultado herida en una mano y el hombro. Su estado de salud continúa siendo reservado.

Las personas huyeron despavoridas mientras los criminales escapaban a bordo de la misma camioneta. En medio del caos, se intentó auxiliar a 'Malianteo', quien fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento.

Horas antes de su asesinato, el artista publicó en Instagram que no participaría en un proyecto musical relacionado con el tema “Valentino” debido a la falta de profesionalismo, coordinación y respeto en el medio musical. En el mismo mensaje, rechazó la deslealtad y la hipocresía dentro de la industria, generando preocupación y debate entre sus seguidores sobre las posibles causas del crimen.

A cuatro días del atentado, las autoridades aún no han logrado capturar a los responsables, pero se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad sean clave para identificarlos. Por el momento, se continúan realizando diligencias con el material visual y recabando más pruebas.

Atentados contra cantantes de música urbana

El crimen enluta la música urbana en el Callao. Sus seguidores expresan su indignación por el asesinato y exigen que se profundice la investigación para esclarecer los hechos. Lamentablemente, este suceso se suma a una serie de atentados contra cantantes de este género, sumando cinco víctimas en los últimos meses.

Como se recuerda, en noviembre de 2024, Roberto Farge Isuiza, conocido como ‘Yerzi’, fue asesinado a balazos en el asentamiento humano José Boterín, en el Callao. Meses después, en abril de 2025, los cantantes ‘26is’ y ‘Louis Producer’ fueron ultimados a la salida de una discoteca en Villa María del Triunfo. Posteriormente, en julio, Víctor Vela Matos, alias ‘Baby Flow’, fue atacado dentro de una cebichería del jirón Villar, en el Callao. En este último atentado, su suegra resultó herida.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

