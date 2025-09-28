HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Sociedad

Histórica línea 'La 50' que conecta San Juan de Lurigancho y Callao deja de operar por extorsiones: "No tenemos garantías"

A través de un comunicado, La 50 informó que prioriza la seguridad de sus conductores y pasajeros, y pidió garantías a las autoridades para reanudar sus servicios en medio de la ola de extorsiones.

La empresa de transporte San Sebastián, conocida como ''La 50'', suspendió sus operaciones indefinidamente ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos en Lima.
La empresa de transporte San Sebastián, conocida como ''La 50'', suspendió sus operaciones indefinidamente ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos en Lima. | Difusión

La empresa de transporte San Sebastián, conocida como ''La 50'', anunció la suspensión de sus operaciones hasta nuevo aviso debido a la grave ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector transporte en distritos como San Juan de Lurigancho (SJL) y otras zonas de Lima.

A través de un comunicado de este 27 de septiembre, la compañía explicó que la decisión busca resguardar la vida de sus conductores y de los pasajeros que utilizan la ruta que conecta SJL con el Callao. ''No podemos poner en riesgo la vida de nuestros conductores y usuarios'', señaló la empresa, y expresó solidaridad con las compañías Las Flores (57), Huáscar, Roma y Santa Catalina, también víctimas de atentados.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
larepublica.pe

PUEDES VER: ¿Puede ir a la cárcel un deudor de pensión alimenticia si se fue del Perú? Esto dicen los expertos tras condena del PJ

lr.pe

La 50 exige garantías para continuar su ruta

Los recientes ataques han dejado no solo a choferes heridos, sino también a usuarios afectados por balaceras y amenazas en plena ruta. Familias enteras, incluidos niños, han tenido que cambiar horarios o evitar ciertos recorridos por temor a perder la vida.

En su mensaje, ''La 50'' subraya que los transportistas de SJL ya no quieren seguir expuestos al terror, y exige garantías para volver a operar con normalidad.

La empresa de transportes San Sebastián había anunciado en septiembre una promoción con pasajes a S/1 en el tramo que va desde Puente Nuevo hasta Montenegro. Además, ofrecía a los usuarios la facilidad de pagar con tarjetas de débito.

En una sola noche del 24 de septiembre, cuatro empresas de transporte fueron atacadas en Lima: buses de 41 S.A., Santa Catalina, Huáscar y Las Flores sufrieron balaceras que dejaron varios conductores heridos y hasta un adolescente lesionado. La policía halló notas extorsivas que confirman el cobro de cupos por parte de bandas criminales.

PUEDES VER: Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Qué fecha máxima será el primer desembolso?

Amigo de Maju Mantilla apunta contra Gustavo Salcedo tras violenta agresión a productor Christian Rodríguez: "Que pague por lo que ha hecho"

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 28 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Sociedad

Corte de agua en Cusco: zonas afectadas y horarios de Sedacusco para este 28 de septiembre

¿Habrá paro de transportistas este 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

Narco peruano ‘Pequeño J’, ligado a triple feminicidio en Argentina, habría sido enviado por delincuente que busca operar en ese país

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota