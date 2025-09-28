La empresa de transporte San Sebastián, conocida como ''La 50'', suspendió sus operaciones indefinidamente ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos en Lima. | Difusión

La empresa de transporte San Sebastián, conocida como ''La 50'', anunció la suspensión de sus operaciones hasta nuevo aviso debido a la grave ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector transporte en distritos como San Juan de Lurigancho (SJL) y otras zonas de Lima.

A través de un comunicado de este 27 de septiembre, la compañía explicó que la decisión busca resguardar la vida de sus conductores y de los pasajeros que utilizan la ruta que conecta SJL con el Callao. ''No podemos poner en riesgo la vida de nuestros conductores y usuarios'', señaló la empresa, y expresó solidaridad con las compañías Las Flores (57), Huáscar, Roma y Santa Catalina, también víctimas de atentados.

La 50 exige garantías para continuar su ruta

Los recientes ataques han dejado no solo a choferes heridos, sino también a usuarios afectados por balaceras y amenazas en plena ruta. Familias enteras, incluidos niños, han tenido que cambiar horarios o evitar ciertos recorridos por temor a perder la vida.

En su mensaje, ''La 50'' subraya que los transportistas de SJL ya no quieren seguir expuestos al terror, y exige garantías para volver a operar con normalidad.

La empresa de transportes San Sebastián había anunciado en septiembre una promoción con pasajes a S/1 en el tramo que va desde Puente Nuevo hasta Montenegro. Además, ofrecía a los usuarios la facilidad de pagar con tarjetas de débito.

En una sola noche del 24 de septiembre, cuatro empresas de transporte fueron atacadas en Lima: buses de 41 S.A., Santa Catalina, Huáscar y Las Flores sufrieron balaceras que dejaron varios conductores heridos y hasta un adolescente lesionado. La policía halló notas extorsivas que confirman el cobro de cupos por parte de bandas criminales.

