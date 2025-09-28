Histórica línea 'La 50' que conecta San Juan de Lurigancho y Callao deja de operar por extorsiones: "No tenemos garantías"
A través de un comunicado, La 50 informó que prioriza la seguridad de sus conductores y pasajeros, y pidió garantías a las autoridades para reanudar sus servicios en medio de la ola de extorsiones.
La empresa de transporte San Sebastián, conocida como ''La 50'', anunció la suspensión de sus operaciones hasta nuevo aviso debido a la grave ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector transporte en distritos como San Juan de Lurigancho (SJL) y otras zonas de Lima.
A través de un comunicado de este 27 de septiembre, la compañía explicó que la decisión busca resguardar la vida de sus conductores y de los pasajeros que utilizan la ruta que conecta SJL con el Callao. ''No podemos poner en riesgo la vida de nuestros conductores y usuarios'', señaló la empresa, y expresó solidaridad con las compañías Las Flores (57), Huáscar, Roma y Santa Catalina, también víctimas de atentados.
La 50 exige garantías para continuar su ruta
Los recientes ataques han dejado no solo a choferes heridos, sino también a usuarios afectados por balaceras y amenazas en plena ruta. Familias enteras, incluidos niños, han tenido que cambiar horarios o evitar ciertos recorridos por temor a perder la vida.
En su mensaje, ''La 50'' subraya que los transportistas de SJL ya no quieren seguir expuestos al terror, y exige garantías para volver a operar con normalidad.
La empresa de transportes San Sebastián había anunciado en septiembre una promoción con pasajes a S/1 en el tramo que va desde Puente Nuevo hasta Montenegro. Además, ofrecía a los usuarios la facilidad de pagar con tarjetas de débito.
En una sola noche del 24 de septiembre, cuatro empresas de transporte fueron atacadas en Lima: buses de 41 S.A., Santa Catalina, Huáscar y Las Flores sufrieron balaceras que dejaron varios conductores heridos y hasta un adolescente lesionado. La policía halló notas extorsivas que confirman el cobro de cupos por parte de bandas criminales.
