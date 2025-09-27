HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Quién es Franco Danós, el joven artista urbano de 20 años y cantante de 'Maleanteo', asesinado en una barbería del Callao?

Franco Danós, joven artista urbano peruano reconocido por su incursión en el subgénero “maleanteo”, fue víctima de un ataque armado en una barbería del Callao.

Franco Danós, el joven artista urbano de 20 años asesinado en una barbería del Callao
Franco Danós, el joven artista urbano de 20 años asesinado en una barbería del Callao | Foto: Composición LR/ IG: Franco Danós

Franco Danós Espinoza, artista urbano peruano de 20 años, fue uno de los nuevos referentes del subgénero “maleanteo”, una vertiente del reguetón que retrata experiencias callejeras, dinámicas de violencia y la constante búsqueda de poder y respeto en las calles. El joven cantante gozaba de gran popularidad en plataformas como Instagram y TikTok, donde difundía clips musicales, imágenes a bordo de vehículos lujosos y fotografías en las que aparecía junto a un muñeco del personaje “Chucky”, símbolo distintivo de su identidad artística.

Franco Danós junto al muñeco que formaba parte de su identidad artística

Franco Danós junto al muñeco que formaba parte de su identidad artística

PUEDES VER: 'El Cangri del Callao': peruano que canta en velorios viajó a EEUU y conquista los escenarios con 'reggaetón old school'

lr.pe

Franco Danós fue asesinado en una barbería del Callao: conmoción en la escena urbana por su trágica muerte

El viernes 26 de septiembre de 2025, Franco Danós fue asesinado a balazos dentro de una barbería ubicada en la avenida Sáenz Peña, en el Callao. Testigos señalaron que el artista estaba realizándose un cambio de look cuando sujetos armados y encapuchados ingresaron al local y dispararon en repetidas ocasiones en contra del cantante. En el lugar se hallaron por lo menos doce casquillos de balas, además del muñeco de "Chucky" que caracterizaba al artista.

El ataque también dejó dos personas heridas: Miguel Ángel Portillo, amigo del cantante de 23 años, y una niña de 10 años, quien sería su hermana menor. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen, mientras el hecho ha provocado una profunda conmoción en la escena musical urbana y entre sus seguidores, que lamentan la pérdida de una joven promesa del género.

