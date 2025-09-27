Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres hombres se suman a las víctimas diarias que deja la ola criminal en el país: un cantante de música urbana, un transportista y un obrero minero. Estos nuevos asesinatos se reportaron en el Callao, además de las regiones de San Martín y La Libertad.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.280 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Callao: Asesinan a cantante urbano Franco Danós en barbería

Franco Danós Espinoza, artista de 20 años del género malianteo, fue asesinado la noche del viernes dentro de una barbería en el Callao, tras un ataque perpetrado por sujetos armados. El crimen ocurrió en la cuadra cuatro de la avenida Sáenz Peña, donde peritos hallaron al menos doce casquillos de bala en la escena.

Danós, cuya imagen pública incluía un muñeco de Chuck encontrado entre sus pertenencias, habría tenido una discusión previa con los agresores, según testigos.

Durante el ataque también resultó herido Miguel Ángel Portillo, un ciudadano extranjero de 23 años. Además, se presume que una menor de edad habría sido alcanzada por los disparos, aunque esta información aún no ha sido confirmada por la Policía Nacional del Perú. Las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables

Juanjuí: camionero es baleado frente a su menor hijo en medio de carretera

Un camionero murió baleado la madrugada del viernes 26 de septiembre en el distrito de Juanjuí, en la región San Martín. La víctima, identificada como Renee Vásquez Herrera (42), al momento del ataque viajaba en su camión Volvo junto a su menor hijo de 12 años. Ambos se dirigían desde Tocache a Juanjuí.

Según las pesquisas preliminares, la víctima transitaba por kilómetro 772.5 de la carretera Fernando Belaunde Terry cuando fue interceptado por cuatro personas, quienes habían bloqueado la pista. Al detenerse el camión, los atacantes obligaron al conductor a bajar y le dispararon en la cabeza y tórax, luego huyeron en dirección al río Huallaga.

La viuda de Renee Vásquez señaló que este ya había sufrido dos ataques anteriores de los que salió ileso, al parecer ligados con asaltos. Remarcó que su esposo nunca había tenido pleitos y pidió a las autoridades dar con los culpables del ataque. "Hay robos constantes en Juanjuí", señaló.

Pataz: obrero minero es hallado baleado en exteriores de campamento

Un trabajador minero identificado como Roberto Carlos Castañeda Acosta (31) fue asesinado en la provincia Pataz, La Libertad, cuando retornaba a su campamento de trabajo tras jugar fulbito con sus compañeros de trabajo la tarde del viernes.

Según testigos, el grupo de obreros estaba a metros del campamento, cuando Roberto Carlos Castañeda recibió una llamada telefónica y se separó de sus compañeros, quienes siguieron rumbo al centro de trabajo. Horas después, recibieron la noticia que su colega estaba muerto en los exteriores, con cuatro impactos de bala.

La Policía investiga si se el crimen se trató de un asalto o una venganza. Vale mencionar que a la víctima no se le encontró su celular, mientras que sus compañeros señalaron que no oyeron los disparos.