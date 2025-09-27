HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Sociedad

Tres homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 26 de septiembre iban 5.277 asesinatos, a los cuales se suman tres víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.280.

Víctimas fueron ultimadas en Callao, San Martín y La Libertad. Foto: captura Vía Televisión.
Víctimas fueron ultimadas en Callao, San Martín y La Libertad. Foto: captura Vía Televisión.

Tres hombres se suman a las víctimas diarias que deja la ola criminal en el país: un cantante de música urbana, un transportista y un obrero minero. Estos nuevos asesinatos se reportaron en el Callao, además de las regiones de San Martín y La Libertad.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.280 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Callao: Asesinan a cantante urbano Franco Danós en barbería

Franco Danós Espinoza, artista de 20 años del género malianteo, fue asesinado la noche del viernes dentro de una barbería en el Callao, tras un ataque perpetrado por sujetos armados. El crimen ocurrió en la cuadra cuatro de la avenida Sáenz Peña, donde peritos hallaron al menos doce casquillos de bala en la escena.

Danós, cuya imagen pública incluía un muñeco de Chuck encontrado entre sus pertenencias, habría tenido una discusión previa con los agresores, según testigos.

Durante el ataque también resultó herido Miguel Ángel Portillo, un ciudadano extranjero de 23 años. Además, se presume que una menor de edad habría sido alcanzada por los disparos, aunque esta información aún no ha sido confirmada por la Policía Nacional del Perú. Las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables

Juanjuí: camionero es baleado frente a su menor hijo en medio de carretera

Un camionero murió baleado la madrugada del viernes 26 de septiembre en el distrito de Juanjuí, en la región San Martín. La víctima, identificada como Renee Vásquez Herrera (42), al momento del ataque viajaba en su camión Volvo junto a su menor hijo de 12 años. Ambos se dirigían desde Tocache a Juanjuí.

Según las pesquisas preliminares, la víctima transitaba por kilómetro 772.5 de la carretera Fernando Belaunde Terry cuando fue interceptado por cuatro personas, quienes habían bloqueado la pista. Al detenerse el camión, los atacantes obligaron al conductor a bajar y le dispararon en la cabeza y tórax, luego huyeron en dirección al río Huallaga.

La viuda de Renee Vásquez señaló que este ya había sufrido dos ataques anteriores de los que salió ileso, al parecer ligados con asaltos. Remarcó que su esposo nunca había tenido pleitos y pidió a las autoridades dar con los culpables del ataque. "Hay robos constantes en Juanjuí", señaló.

Pataz: obrero minero es hallado baleado en exteriores de campamento

Un trabajador minero identificado como Roberto Carlos Castañeda Acosta (31) fue asesinado en la provincia Pataz, La Libertad, cuando retornaba a su campamento de trabajo tras jugar fulbito con sus compañeros de trabajo la tarde del viernes.

Según testigos, el grupo de obreros estaba a metros del campamento, cuando Roberto Carlos Castañeda recibió una llamada telefónica y se separó de sus compañeros, quienes siguieron rumbo al centro de trabajo. Horas después, recibieron la noticia que su colega estaba muerto en los exteriores, con cuatro impactos de bala.

La Policía investiga si se el crimen se trató de un asalto o una venganza. Vale mencionar que a la víctima no se le encontró su celular, mientras que sus compañeros señalaron que no oyeron los disparos.

Notas relacionadas
Tragedia en India: más de 30 muertos y más de 50 heridos en una estampida durante mitin del actor y político Vijay

Tragedia en India: más de 30 muertos y más de 50 heridos en una estampida durante mitin del actor y político Vijay

LEER MÁS
¿Quién es Franco Danós, el joven artista urbano de 20 años y cantante de 'Maleanteo', asesinado en una barbería del Callao?

¿Quién es Franco Danós, el joven artista urbano de 20 años y cantante de 'Maleanteo', asesinado en una barbería del Callao?

LEER MÁS
Asesinan a balazos a cantante de música urbana Franco Danós en barbería del Callao

Asesinan a balazos a cantante de música urbana Franco Danós en barbería del Callao

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
El 'Monstruo' cayó por exnovio de actual pareja: ropa interior del criminal tendida en su casa lo delató

El 'Monstruo' cayó por exnovio de actual pareja: ropa interior del criminal tendida en su casa lo delató

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO: conductores llegan al Congreso tras bloquear vías en San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte

Paro de transportistas EN VIVO: conductores llegan al Congreso tras bloquear vías en San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte

LEER MÁS
Paro de transportistas 27 y 28 de septiembre: estas son las universidades e institutos que suspendieron sus clases presenciales

Paro de transportistas 27 y 28 de septiembre: estas son las universidades e institutos que suspendieron sus clases presenciales

LEER MÁS
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú: “Solo el resultado se enviaría a Lima”

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú: “Solo el resultado se enviaría a Lima”

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota