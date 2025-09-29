Protestas de la generación Z dejaron más de 40 protestantes heridos, además de detenidos. | Municipalidad de Lima/Sebastián Blanco/La República | Composición La República

Tras la reciente jornada de protestas de la generación Z, que tuvieron fecha el 27 y 28 de septiembre en el centro histórico de Lima, la Municipalidad de Lima hizo un pronunciamiento que, pese a 'respaldar' el derecho a la protesta, criminaliza a los manifestantes, pues los calificaron como 'sujetos que vandalizaron la ciudad' y hasta piden recompensa por información de algunos de ellos.

La comuna, liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, señaló que las manifestaciones han ocasionado una pérdida valorizada en más de dos millones de soles y que ello implicará un gasto de recursos públicos "para la recuperación del centro histórico". Además, el teniente alcalde Renzo Reggiardo expresó sobre los protestantes: "Si alguno de ustedes reconoce a los sujetos que vandalizaron la ciudad, los invitamos a denunciarlos llamando al 610 10 10, sus datos estarán totalmente protegidos”.

Teniente alcalde de Lima: "El que las hace, las paga"

Tras exponer los procesos que sigue la comuna limeña en la identificación de aquellos que 'vandalizaron la ciudad', la autoridad sostuvo: "Iniciaremos las denuncias correspondientes en Lima porque el que las hace, las paga". Asimismo, informaron que se imputarán los delitos de daños agravados a la propiedad pública y privada, violencia y resistencia a la autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Durante la conferencia de prensa, en la que se presentó un balance de las movilizaciones, Reggiardo precisó que tienen la cifra de 19 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) heridos y 12 detenidos; sin embargo, desconoció los 44 protestantes víctimas de la fuerte represión policial en las últimas semanas, cifra reconocida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Asimismo, el municipio limeño se ha anticipado a las futuras movilizaciones, como el paro de transportistas, convocado para el 2 de octubre, y señaló que "están abiertos al diálogo" con los gremios de transporte. Reggiardo precisó: "Se les está invitando para que sean incluidos en la próxima sesión del Coresec, donde se propondrá su incorporación en las mesas de trabajo de seguridad ciudadana”.

