En la quinta Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) del Callao, presidida por el gobernador regional Ciro Castillo Rojo, se expuso que de enero a agosto del 2025, la Policía Nacional (PNP) de su jurisdicción logró realizar 23 mil operaciones policiales que permitió 10271 detenciones. También anunciaron que en el mes de agosto se registró un leve descenso del 8% en caso de extorsiones. Sin embargo, los resultados brindados no van acorde con el incremento de criminalidad en la región del Primer Puerto.

De acuerdo con el registro del Ministerio del Interior (Mininter), en lo que va del año se ha cometido 205 homicidios, un incremento del 50% con respecto al 2024. En la misma línea, el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) reveló que las denuncias por extorsión en el Callao continúan en aumento, hasta el 31 de agosto se contabilizó 631, un 48.1% más que el año anterior.

Al término de la conferencia por la seguridad, La República consultó a Castillo Rojo sobre la inexactitud de los datos brindados, ya que lo mencionado no coincidiría con la data oficial del Mininter. El gobernador expresó que los "números deben ser ajustados", porque el Perú es el país del subregistro". Asimismo, detalló sobre la tarea que vienen desarrollando en el Gobierno Regional respecto al crimen organizado: "No es nuestra competencia en su totalidad".

GORE Callao no tiene limitaciones en materia de seguridad

El martes 23 de septiembre, trabajadores del GORE Callao señalaron que las responsabilidades de la entidad en cuanto a la criminalidad en el Callao se limita a destinar presupuesto para los municipios con el fin de que ellos, de manera autónoma, ejecuten medidas para combatir la criminalidad. También indicaron que "no pueden hacerse cargo de cada muerto en la calle", porque sus funciones son limitadas.

No obstante, la máxima autoridad del Primer Puerto aclaró: "no tenemos limitación, si se quiere enter esto como algo que nos restringe. Nosotros articulamos funcionalmente con todo aquello del crimen organizado".

Juntas vecinales denuncian falta de logística

Ángélica Prada, presidenta de las juntas vecinales del Callao, enfrentó sin temor en la sesión del CORESEC presidida por Castillo Rojo, que no reciben logística para adquirir herramientas y accesorias para combatir la inseguridad en sus distritos.

"Nuestras Juntas Vecinales en cada jurisdicción del Callao y Ventanilla, no tienen logística... Mis juntas vecinales que están formándose, ellas (vecinas) hacen sus rondas sin chaleco. Nosotros no tenemos linternas, han hecho una entrega a las municipalidades que no abarcan a todos", sentenció frente a todos los presentes.

