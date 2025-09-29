Entierran a adulto mayor maniatado para robarle su vivienda en Puno: sobrevivió luego de 10 horas

Adulto mayor fue hallado con vida en San Antonio de Putina, Puno. | Panamericana | Composición La República

Pudo terminar en una tragedia. Un adulto mayor de 90 años, identificado como Leonardo Condori Valero, fue enterrado aún con vida en el distrito de Putina en Puno, por parte de delincuentes que robaron su vivienda. El hombre pedía ayuda estando por debajo de piedras y tierra y logró sobrevivir un periodo de 10 horas maniatado.

"Está amarrado en un saco de bolsa y aplastado por piedra", se oye decir a quien sería su sobrino, el mismo que llegó hasta el lugar para rescatarlo. Junto con él, acudieron agentes de Serenazgo y pudieron sacarlo tras estar bajo sacos de tierra y adobe en una de las habitaciones de su casa. Los vecinos fueron quienes alertaron el hecho.

Sospecha de familiares

Las investigaciones del caso se encuentran a cargo de la Comisaría de Putina, sin embargo, según las primeras declaraciones del adulto mayor, familiares cercanos podrían estar involucrados en el robo y posterior saqueo de su vivienda a fin de quedarse con su terreno. Tras el hecho, Condori Valero fue trasladado a un centro de salud donde recibió atención inmediata.

Durante la intervención de la PNP, se evidenció que la puerta de entrada a la casa del adulto mayor se encontraba encadenada, lo que dificultaba algún tipo de ingreso para el rescate. Una vez adentro, sus parientes intentaron hablarle en lengua quechua para que los reconozca como su familia y diera las declaraciones tras ser liberado.

Canal de ayuda

