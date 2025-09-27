Asesinan a balazos a cantante de música urbana Franco Danós en barbería del Callao

La noche del último viernes 26 de septiembre se registró un nuevo ataque armado en el Callao, esta vez contra un cantante de música urbana. Franco Danós Espinoza, conocido artísticamente como 'Malianteo' y de tan solo 20 años, fue acribillado dentro de la barbería 'Olivos', ubicada cerca de la cuadra cuatro de la avenida Sáenz Peña.

Según testigos, el joven se encontraba realizándose un cambio de look cuando varios sujetos encapuchados irrumpieron en el local y abrieron fuego. En la escena se hallaron hasta 12 casquillos de bala. Además, se encontró un muñeco de Chucky, un elemento que el artista solía mostrar con frecuencia en sus redes sociales.

En el ataque también resultaron heridas dos personas: el amigo del cantante, Miguel Ángel Portillo, ciudadano extranjero de 23 años, y una niña de apenas 10 años, quien sería la hermana de Franco Danós. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar tras el ataque y establecieron un perímetro de seguridad. La barbería fue cerrada para realizar las diligencias correspondientes. Según testigos, momentos antes del crimen, 'Malianteo' habría sostenido una discusión con sujetos no identificados.

Horas antes de su asesinato, el artista publicó en Instagram que no participaría en el tema “Valentino” por falta de profesionalismo, coordinación y respeto en el medio musical. En el mismo mensaje, rechazó la deslealtad y la hipocresía en la industria, lo que ha generado preocupación y debate entre sus seguidores sobre las causas del crimen.

Cinco cantantes urbanos asesinados en los últimos meses

Como se recuerda, el asesinato de Franco Danós no es un hecho aislado. En los últimos meses, varios artistas de música urbana han sido víctimas de ataques armados que han conmocionado tanto al Callao como a Lima. En noviembre de 2024, Roberto Farge Isuiza, conocido como ‘Yerzi’, fue asesinado a balazos en el asentamiento humano José Boterín, en el Callao.

Meses después, en abril de 2025, los cantantes ‘26is’ y ‘Louis Producer’ fueron ultimados a la salida de una discoteca en Villa María del Triunfo. Posteriormente, en julio, Víctor Vela Matos, alias ‘Baby Flow’, fue atacado dentro de una cebichería del jirón Villar, en el Callao. En este último atentado, su suegra resultó herida.