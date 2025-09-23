Ricardo Echevarría es un chef peruano y fundador de La Criolla que reside en EE. UU. desde hace más de 18 años. | Foto: composición LR/PromPerú/La Criolla

Ricardo Echevarría es un chef peruano y fundador de La Criolla que reside en EE. UU. desde hace más de 18 años. | Foto: composición LR/PromPerú/La Criolla

La gastronomía es un arte que no conoce fronteras y menos si se trata de la comida peruana. Esta reflexión la conoce Ricardo Echevarría, un chef peruano que actualmente vive en Estados Unidos y acaba de abrir su segundo restaurante llamado 'La Criolla'. Ahora, busca conquistar el paladar de miles de neoyorquinos y compatriotas que residen en EE. UU. a través de icónicos platos nacionales, como el galardonado pan con chicharrón.

Tras más de 20 años de esfuerzo, Ricardo está cumpliendo su sueño de tener su propia sanguchería. Cuando llegó a Estados Unidos, entró en la industria de la construcción, pero eso no detuvo su gran objetivo. Su trabajo le permitió participar en la feria gastronómica 'Perú Mucho Gusto', organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) en Nueva York.

"Siempre estuvo en mí las ganas mostrarle nuestros sándwiches peruanos a los Estados Unidos"

Este negocio se ubica en el 451 Norfield Avenue, en Staten Island, donde todos están invitados a ingresar a la sanguchería 'La Criolla'. Ricardo levantó este proyecto con la idea de ofrecer los icónicos sándwiches peruanos al paladar de todas las banderas. Para ello, combinó la tradición de la comida peruana con la atención rápida. "La temática que tratamos de dar es comida fast food, pero con la raíz peruana", expresó en entrevista para La República.

El día de la apertura, el objetivo era crear un ambiente que lleve el sello nacional. "Fue una fiesta, pusimos música criolla, hicimos bailes de sierra, selva y costa. Creo que eso influyó bastante en que la gente se sintiera como en Perú", aseguró nuestro protagonista. Es más, contó que un youtuber visitó 'La Criolla' y grabó el momento. Eso sí, Ricardo reconoció que en los casi dos primeros meses, la mayoría de sus clientes son peruanos que provienen de Nueva York e incluso de otros estados, lo que eleva la valla para atenderlos como en casa.

Pese a la alegría de la aventura que apenas comienza, el chef peruano subrayó el reto que implica conseguir los insumos. Los ingredientes son fundamentales para asegurar el auténtico sabor de platos como el pan con chicharrón, el pollo a la brasa, el pan con pollo deshilachado, así como la preparación de las cremas tradicionales y la infaltable chicha morada. Por ello, es importante tener el contacto de importadores que les suministren los productos. De esta manera, sus precios rondan los 15 dólares por sánguche.

El sueño de un niño que no imaginó que terminaría lejos de casa

En palabras del cocinero, Ricardo proviene de una familia tradicional que valora sentarse a comer el desayuno de los domingos. Es más, recordó que solía visitar muchas sangucherías en Lima, las cuales marcaron su juventud y lo que terminaría dando paso a su sazón en 'La Criolla'. Por ejemplo, no ha olvidado emblemáticos establecimientos como 'El Peruanito' en la avenida Angamos o 'Sándwiches Monstruos' en Barranco.

Ica, donde nació su madre, influyó en su gusto por el pan con chicharrón, el cual mostró su sabor a nivel internacional en el 'Mundial de desayunos'. Así, añora los días en que estaba con sus seres queridos y coordinaban la preparación del almuerzo familiar. "Eso me trae pensamientos de querer darle eso a los clientes, por eso creé La Criolla. Eso es lo que a mí me marca para poder darle vida a este proyecto", sostuvo. En particular, nuestro protagonista resaltó que el mejor chicharrón se encuentra aquí.

Este recuerdo fue clave cuando llegó a Estados Unidos en 1999. Ricardo emigró del Perú para buscar una mejor vida con tan solo 18 años y se puso a trabajar en el sector de la construcción para generar ingresos. Pese a los duros días trabajando en obras, nunca olvidó su amor por la comida peruana, que le transportaba a los momentos en familia. Así, decidió estudiar gastronomía en EE. UU., lo que le valió para fundar 'La Chacra' años después.

Sin embargo, el restaurante no tuvo el inicio esperado, a pesar de servir los representativos platos peruanos como el lomo saltado, los anticuchos, el arroz chaufa, el ceviche, la jalea, entre otros. Pese a esto, siempre tuvo el apoyo de su familia en todo momento. Su compañera de vida, Carla, y luego vinieron sus hijos, quienes también cumplen su parte. "Tengo mucha ayuda de mi esposa, mis hijos, mi hijo mayor, uno de mis pilares que siempre está conmigo y me ayuda en todas estas locuras que tenemos juntos", exclamó.

La Chacra, La Criolla, ¿después qué?

Por el momento, Ricardo espera consolidar su nueva marca con su público, especialmente con los estadounidenses, quienes no representan la mayoría de sus clientes. Por este motivo, consideró importante aprovechar oportunidades únicas como la reciente feria gastronómica 'Perú Mucho Gusto'. El evento reunió a restaurantes peruanos ubicados en Nueva York y Nueva Jersey.

"Estamos haciendo un buen trabajo y muchos de los otros restaurantes que están acá están en lo mismo. Fueron escogidos para dar la cara y demostrarle a la gente de Nueva York que la comida peruana está en un buen nivel", agregó el chef. Cuando los estadounidenses degustan sus sánguches, ha reconocido que sus clientes viven un 'boom' de sabores. "Tratamos de que se lleven esas emociones, sabores, que hacen que nuestros sándwiches y la gastronomía peruana sean únicos", concluyó.