Sebastián Caballa cursaba la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se le asignó crear un proyecto de investigación que presentara un enfoque de responsabilidad social. Lo que suponía ser un trabajo universitario más resultó en la invención de un robot que actualmente colabora en los cuidados de niños hospitalizados. Así, nació Ropi, un producto 100% peruano que no solo ha ganado diferentes reconocimientos, sino también la sonrisa de los pacientes por su encantador diseño y función.

Los increíbles resultados se pueden observar en el Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en el distrito limeño de San Borja. Así, atiende a decenas de infantes en la actualidad, pero busca incorporar nuevas habilidades para comunicarse de manera más amigable con niños que hablan quechua, aymara y otras lenguas del Perú. Para ello, Sebastián busca aprovechar los premios y distinciones, los cuales le permiten acceder a colaboraciones que ayuden a Ropi, como la reciente mención del programa 'Protagonistas del Cambio UPC por los ODS'.

Ropi, ¿como nació el proyecto universitario de Sebastián?

En 2022, Sebastián tenía que realizar un proyecto de responsabilidad social universitaria junto con sus amigos de la carrera, por lo cual recibió un pequeño fondo otorgado por la PUCP. Aunque la iniciativa tenía un enfoque de investigación, nuestro protagonista quería que la futura creación tuviera un impacto en la comunidad. Para ello, el equipo debía contactar a una entidad para llevar a cabo un trabajo de campo con resultados reales.

Sebastián propuso el Hospital del Niño, por lo que iniciaron el contacto con el INS para presentar su proyecto, el cual duró meses por las trabas burocráticas. El contexto social de la época tampoco ayudó, debido a las dificultades para movilizarse por el COVID-19. "Lo más difícil fue que estuvimos durante la pandemia. No podíamos acceder a los recursos de la universidad ni a la sede misma, pero pudimos habilitar un pequeño taller en la casa de uno de los miembros del equipo", contó Sebastián en una entrevista para La República.

Diseño de Ropi. Foto: Sebastián Caballa

Lograron conseguir las máquinas, componentes y piezas para ensamblar lo que sería la primera versión de Ropi. Es más, Sebastián proviene del Callao y señaló que transportar el proyecto hasta San Borja representó un verdadero reto, aunque no fue el único. "Los especialistas que no son muy cercanos a la ingeniería suelen tener algunas ideas que pueden ser muy locas. Pero, como ingenieros, nos tocaba llegar a un acuerdo que realmente se pudiera fabricar y que cumpliera con sus expectativas", aseguró.

De todos modos, la participación de doctores, psicólogos y enfermeros nutrió el proyecto de tecnología interactiva. Además, recibieron material audiovisual del Ministerio de Cultura para que el robot sea capaz de expresar frases en lenguas como el quechua y el aymara. Sebastián subrayó que, a pesar de que es conocido como el líder de la iniciativa, busca que el público sepa que Ropi es un trabajo de co-creación con sus equipos, los especialistas de la salud y los niños del INS, quienes son los verdaderos jueces.

"Cuando ves a un niño o al papá del niño sonriendo, ese es el mejor resultado"

Ropi tiene la importante tarea de brindar apoyo emocional a los niños del área de quemaduras y oncología del Instituto Nacional de Salud del Niño. De esta manera, el robot puede comunicarse principalmente en español para el manejo del dolor que presenten los pacientes. "La inteligencia artificial que tiene funciona muy similar a la de ChatGPT, solo que está delimitada para no hablar de política y esos temas que podrían ser un poquito peligrosos o tabú. Siempre recomienda la sugerencia de preguntarlo a un especialista", agregó Sebastián.

Niña interactuando con Ropi. Foto: Sebastián Caballa

Actualmente, el robot puede cantar, bailar y jugar con los niños debido a su particular diseño, el cual parece un pequeño animal por sus orejas, brazos y piernas. Tiene una altura de 50 centímetros y una pantalla en su cabeza para mostrar el movimiento de sus ojos. Su imagen y su interacción funcionan mejor que las de los peluches que anteriormente daban los trabajadores de la institución. De hecho, Ropi destaca porque también es del agrado de los padres, quienes presencian la recuperación emocional de sus hijos.

"Lo más bonito de todo lo que hacemos como equipo es que, cuando llevamos al robot al hospital, no solo se trata de ver cómo funciona lo que hemos planteado en el laboratorio, sino también de que, cuando ves a un niño o a su papá que está sonriendo y entretenido con el robot, sabes que estás haciendo bien el trabajo. Ese es el mejor resultado", afirmó el ingeniero mecatrónico. Cabe resaltar que Ropi significa 'Robot programable e interactivo', aunque en realidad es un nombre neutro, que no es masculino ni femenino.

Un proyecto que no se detiene: ¿qué es lo que depara el futuro a Ropi?

Sebastián subrayó que un desafío que ha marcado a la iniciativa en estos años es la búsqueda de financiamiento. No solo porque la tecnología que requiere necesita constante investigación para cumplir con las necesidades de los niños, sino también para pagar al equipo y los componentes de Ropi. "Tememos que el marco legislativo no permita su integración con los hospitales. El día en que venga una siguiente funcionaria que de repente no le dé mucho interés al proyecto puede representar una especie de riesgo", expuso.

Diseño alternativo de Ropi. Foto: Sebastián Caballa

Por ello, es necesario usar toda la red que le ofrecen los reconocimientos nacionales, debido a que le acercan a contactos que aseguran futuras colaboraciones, como el programa 'Protagonistas del Cambio UPC por los ODS'. A la fecha, el objetivo es potenciar las capacidades tecnológicas de Ropi. "No debería apagarse, fallar ni sobrecalentarse por la misma protección del producto y, por supuesto, de los pacientes. Estamos consiguiendo componentes mucho más costosos y es ahí donde entra también la inversión en recursos de alta calidad", indicó.

Por ejemplo, el robot todavía no es capaz de conversar fluidamente con niños que se comunican a través del quechua, el aymara y otras lenguas. De hecho, Sebastián aspira a programar una inteligencia artificial que converse en estos dialectos. "Estamos buscando nuevos ingenieros, porque conocemos gente que ya ha trabajado con ese tipo de tecnologías para hacer una especie de IA con el quechua y estamos en ese nexo", mencionó.

