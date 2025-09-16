Tras la final del 'Mundial de desayunos', Ibai Llanos subió un nuevo video a su canal de YouTube para comer los mejores platos de cada país hispanoamericano. En total, degustó 9 comidas de la región, preparadas por cocineros de su respectivo país, y las calificó según el sabor de cada una de ellas.

El creador de contenido continúa con la fiebre culinaria al probar exquisitas experiencias de Hispanoamérica. Con respecto a la mejor comida peruana, se trató de un plato icónico de la costa, por lo que se dejaron de lado grandes referentes de la gastronomía nacional, como el pollo a la brasa o el arroz chaufa.

¿Cuál es la mejor comida peruana que probó Ibai Llanos?

El streamer Ibai decidió probar los mejores platos de Hispanoamérica, por lo que convocó a diferentes chefs de cada país, ya que busca un resultado 'auténtico'. En el caso peruano, la comida elegida fue el ceviche, el cual fue preparado por Marco Charaja Porras, quien trabaja en el restaurante Yakumanka. Este pertenece a Gastón Acurio y se ubica en Barcelona, España.

El cocinero empleó corvina, una leche de tigre limeña acompañada de canchita, choclo, boniato y cebolla. En particular, el español identificó que el plato proviene de Yakumanka, porque lo visitó recientemente, así como no dudó en calificarlo como 'increíble' y 'espectacular'. Además, acompañó la experiencia con la clásica chicha morada.

¿Qué otros platos gastronómicos probó Ibai Llanos?

El streamer español no solo quedó fascinado con el ceviche peruano. De hecho, aprovechó la oportunidad para probar comidas de otros 8 países. A continuación, te mostramos la lista completa: