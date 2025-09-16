HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     
Streamers

Ibai degustó el mejor plato peruano tras la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Es espectacular"

A través de su canal de YouTube, el streamer Ibai Llanos probó las mejores comidas de diferentes países de Hispanoamérica, preparadas por chefs locales.

El streamer español Ibai reapareció tras organizar el 'Mundial de desayunos'.
El streamer español Ibai reapareció tras organizar el 'Mundial de desayunos'. | Foto: LAP

Tras la final del 'Mundial de desayunos', Ibai Llanos subió un nuevo video a su canal de YouTube para comer los mejores platos de cada país hispanoamericano. En total, degustó 9 comidas de la región, preparadas por cocineros de su respectivo país, y las calificó según el sabor de cada una de ellas.

El creador de contenido continúa con la fiebre culinaria al probar exquisitas experiencias de Hispanoamérica. Con respecto a la mejor comida peruana, se trató de un plato icónico de la costa, por lo que se dejaron de lado grandes referentes de la gastronomía nacional, como el pollo a la brasa o el arroz chaufa.

PUEDES VER: Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

lr.pe

¿Cuál es la mejor comida peruana que probó Ibai Llanos?

El streamer Ibai decidió probar los mejores platos de Hispanoamérica, por lo que convocó a diferentes chefs de cada país, ya que busca un resultado 'auténtico'. En el caso peruano, la comida elegida fue el ceviche, el cual fue preparado por Marco Charaja Porras, quien trabaja en el restaurante Yakumanka. Este pertenece a Gastón Acurio y se ubica en Barcelona, España.

El cocinero empleó corvina, una leche de tigre limeña acompañada de canchita, choclo, boniato y cebolla. En particular, el español identificó que el plato proviene de Yakumanka, porque lo visitó recientemente, así como no dudó en calificarlo como 'increíble' y 'espectacular'. Además, acompañó la experiencia con la clásica chicha morada.

PUEDES VER: Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

lr.pe

¿Qué otros platos gastronómicos probó Ibai Llanos?

El streamer español no solo quedó fascinado con el ceviche peruano. De hecho, aprovechó la oportunidad para probar comidas de otros 8 países. A continuación, te mostramos la lista completa:

  • Pabellón criollo de Venezuela.
  • Quesadilla de birria de México.
  • Patacón con carne mechada de Colombia.
  • Pastel de choclo de Chile.
  • Encebollado de pescado de Ecuador.
  • Sopa de maní de Bolivia.
  • Las pupusas de El Salvador.
  • Asado de Argentina.
Notas relacionadas
Este distrito de Lima repartirá 15.000 panes con chicharrón gratis este viernes 19 de septiembre: ¿dónde y a qué hora?

Este distrito de Lima repartirá 15.000 panes con chicharrón gratis este viernes 19 de septiembre: ¿dónde y a qué hora?

LEER MÁS
Piloto de avión pidió a pasajeros votar por el pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos' y redes estallan: "Perú es clave hasta en el cielo"

Piloto de avión pidió a pasajeros votar por el pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos' y redes estallan: "Perú es clave hasta en el cielo"

LEER MÁS
Ibai Llanos queda atónito con la descomunal celebración de Perú por el ‘Mundial de desayunos’: “Pasará a la historia”

Ibai Llanos queda atónito con la descomunal celebración de Perú por el ‘Mundial de desayunos’: “Pasará a la historia”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

LEER MÁS
Streamer Neutro confirma su asistencia a la próxima marcha contra la reforma de la AFP: "Con toda mi gente"

Streamer Neutro confirma su asistencia a la próxima marcha contra la reforma de la AFP: "Con toda mi gente"

LEER MÁS
Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

LEER MÁS
Despiden a mujer de seguridad por pedirle un saludo a Zully y tiktoker reacciona: “Me siento culpable”

Despiden a mujer de seguridad por pedirle un saludo a Zully y tiktoker reacciona: “Me siento culpable”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Sala Penal de Apelaciones confirma condena a 35 años de cárcel a individuo que mató a obrero y dejó con heridas graves a otras dos personas

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Streamers

Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

Streamer Neutro confirma su asistencia a la próxima marcha contra la reforma de la AFP: "Con toda mi gente"

Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota