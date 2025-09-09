HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
Sociedad

El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

Fundada en 1960 por Félix Yong, la sanguchería El Chinito inició como una bodega en una esquina del centro de Lima y hoy, bajo el liderazgo de Vanessa Yong, es uno de los establecimientos más visitados con la fiebre del 'Mundial de Desayunos'.

Felix Yong, el chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai
Felix Yong, el chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai | Foto: composición LR/JhonatanSánchez/LaRepública.

Más que una sanguchería, se ha convertido en parte de la identidad gastronómica del Perú. Su historia se remonta a hace 65 años, cuando Félix Yong, hijo de inmigrantes chinos, abrió una modesta bodega en la esquina del jirón Chancay con Zepita, en el Centro de Lima, que pronto se transformó en un referente de la cocina popular. Su sánguche estrella, el pan con chicharrón, no solo conquistó el paladar limeño, sino que también representa hoy al país en la final del ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai Llanos, una vitrina internacional que reafirma su papel en la cultura culinaria peruana.

En conversación con La República, Vanessa Yong, nieta del fundador y una de las representantes actuales de El Chinito, reveló cómo mantiene viva la esencia del negocio familiar mientras impulsa su expansión hacia nuevas ciudades y fronteras.  

PUEDES VER: Dejó su carrera de ingeniería en la UNI para estudiar contabilidad en la PUCP y fundar La Lucha y Siete Sopas: Gastón fue su primer cliente

lr.pe

¿Cómo nació El Chinito?

Los inicios de El Chinito se remontan a Félix Yong, nacido en Chiclayo, y su esposa Luisa Tataje, natural de Ica, ambos tusanes; es decir, peruanos de padres chinos. Al inicio, vendían productos básicos a los vecinos como carnes o jamones dentro de un mercado en el Centro de Lima. Con el tiempo, llegaron a adquirir casi todo el local comercial y fundaron la Bodega Muelle.

“Lo que comían en la casa mis papás y mis tíos, mi abuelito lo hizo sangucheable porque hacía el chanchito asado para comer con arroz blanco. En Navidad, ellos celebraban con pavo, pero con condimentos chinos como el mensi, el ostión, el sillao, que también lo han puesto en un pavo criollo. Es un criollo chino. Y el chicharrón también lo hacía mi abuelo de una manera distinta en casa, sancochándolo aproximadamente 45 minutos y lo freía para que esté tiernito y jugoso por dentro y crocante por fuera. Eso que cocinaba en la casa lo llevó a esta Bodega Muelle, lo hizo en sánguche y luego fue migrando a sanguchería”, explicó Vanessa Yong.

Luisa Tataje, esposa de Félix Yong y fundadora de El Chinito. Foto: Jhonatan Sánchez/La República.

Luisa Tataje, esposa de Félix Yong y fundadora de El Chinito. Foto: Jhonatan Sánchez/La República.

Eventualmente, los clientes comenzaron a identificar el local con el apodo de su dueño, a quien llamaban “el chinito” por sus rasgos orientales y carácter agradable. Ese sobrenombre terminó consolidándose como la marca del recinto que, con el tiempo, se especializó en sánguches criollos con influencias de la cocina china, siendo el más destacado el pan con chicharrón. En los ochenta, el local se volvió punto de encuentro para políticos, intelectuales y artistas, ganándose el título de “La Catedral del Chicharrón”.  

Hoy, luego de 65 años, Vanessa, la nieta del fundador, nota un cambio similar en la relación de los consumidores con el establecimiento. “La gente antes decía vamos a comer el pan con chicharrón, tamalito, cafecito, pero ahora también dicen ‘vamos al Chinito a comer chinito’, como si El Chinito fuese una comida. ‘Vamos por un chinito’. En vez de decir, vamos por un desayuno, un almuerzo o una cena, dicen ‘vamos por un chinito’”, indicó.

Félix Yong y Luis Yong, hijos del fundador Félix Yong, en el primer local de El Chinito. Foto: Jhonatan Sánchez/La República.

Félix Yong y Luis Yong, hijos del fundador Félix Yong, en el primer local de El Chinito. Foto: Jhonatan Sánchez/La República.

El Chinito aumenta sus ventas con‘El Mundial de Desayunos’

Aunque Vanessa Yong reconoce que no es la sanguchería más antigua del Perú, señala que el pan con chicharrón de El Chinito ha contribuido a popularizar este plato típico nacional. Asimismo, confesó que la presencia de este desayuno peruano en el concurso gastronómico de Ibai Llanos ha generado un crecimiento inmediato en las ventas de entre el 15% y 20%.

La empresa tiene en carpeta proyectos para abrir nuevos establecimientos en otros departamentos fuera de Lima, aunque los estudios de mercado señalan que para sostener la calidad y garantizar el abastecimiento se necesitan al menos tres locales. Al mismo tiempo, Yong reveló que registraron su marca en Estados Unidos y analizan oportunidades a mediano plazo en Colombia, Chile y México. “Allá nuestros amigos de La Lucha han hecho un extraordinario trabajo, nos han abierto camino y nosotros nos inspiramos en todo”, añadió.

Félix Yong y Luis Yong, hijos del fundador Félix Yong, en el primer local de El Chinito. Foto: Jhonatan Sánchez/La República.

Félix Yong y Luis Yong, hijos del fundador Félix Yong, en el primer local de El Chinito. Foto: Jhonatan Sánchez/La República.

¿Cuántos locales tiene El Chinito?

Actualmente, El Chinito cuenta con 13 locales en Lima, ubicados en distritos como Lima, Miraflores, Surco, Barranco, La Molina y Jesús María. Para conmemorar los 65 años de fundación, en noviembre de 2025, la sanguchería tiene planes de abrir un nuevo establecimiento en la avenida El Ejército.  

Notas relacionadas
Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

LEER MÁS
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vecinos de Puente Piedra capturan a sicario extranjero tras disparar contra un grupo de personas

Vecinos de Puente Piedra capturan a sicario extranjero tras disparar contra un grupo de personas

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 9 y 10 de septiembre: consulta zonas afectadas y hasta qué hora

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 9 y 10 de septiembre: consulta zonas afectadas y hasta qué hora

LEER MÁS
Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

LEER MÁS
Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú desde HOY 9 de septiembre

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú desde HOY 9 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Sociedad

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Así será el nuevo megaproyecto vial que reducirá el tiempo de viaje de los peruanos de esta región: inversión asciende a US$866 millones

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota