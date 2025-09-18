HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Cuál es la región del Perú que come más chicharrón al año? No es Lima ni Arequipa y gastan alrededor de 80 soles

Las personas en esta región peruana comen 7 veces más chicharrón que el promedio nacional, de acuerdo con datos de 2024 provenientes del Ministerio de la Producción.

Las familias peruanas aumentaron el consumo a partir de la participación del pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos'.
Las familias peruanas aumentaron el consumo a partir de la participación del pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos'. | Foto: IA

El chicharrón es una de las carnes más consumidas por los peruanos, especialmente si se degusta dentro del plato que concursó en el 'Mundial de desayunos'. Su consumo, que tiene un lugar envidiable en los desayunos o lonches de millones de compatriotas por ser jugoso, crocante y sabroso, también está presente en diferentes platos nacionales.

Así, el Ministerio de la Producción (Produce) recopiló cuántos kilos de chicharrón comen los peruanos al año y determinó que la población de Ucayali lidera el consumo per cápita frente a los habitantes de otras regiones del país. El dato podría aumentar en 2025 debido a la creciente popularidad que ganó el pan con chicharrón tras ganar el concurso de Ibai Llanos.

¿Cuánto chicharrón consumen en Ucayali al año?

Ucayali lidera el consumo per cápita de chicharrón debido a que cada persona comió alrededor de 35 kilos en 2024, según el Ministerio de la Producción. Le sigue Tacna (15 kg), Ayacucho (12 kg) y Madre de Dios (9 kg). Estas cifras superan por lejos el promedio nacional, que equivale a 5,3 kg por persona.

Además, el gasto promedio mensual por hogar en chicharrón alcanzó los S/33 en todo el Perú. En este caso, Ucayali nuevamente lidera, debido a que se desembolsa S/83, lo que se aleja de los demás departamentos: Tacna (S/70), Madre de Dios (S/69) y Ayacucho (S/60), según el Observatorio PRODUCEmpresarial del Ministerio de la Producción.

¿Cuánto vale el negocio del pan con chicharrón en Perú?

Produce señaló que las ventas de pan con chicharrón suman alrededor de S/244 millones al año, lo que equivale al 0,02% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano. Además, genera más de 8.900 puestos de trabajo en toda la cadena productiva. Lima es la ciudad que acumula la mayoría de restaurantes formales dedicados a la chicharronería, con 730 que representan el 40% del total nacional.

