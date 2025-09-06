¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Deborah Gautier es profesora de jiu jitsu en su academia ubicada en el distrito limeño de La Molina. | Foto: composición LR

Deborah Gautier es profesora de jiu jitsu en su academia ubicada en el distrito limeño de La Molina. | Foto: composición LR

Ser la primera persona en conseguir una marca representa un logro extraordinario, debido a que siempre quedará guardado en los libros de historia. Así, Deborah Gautier puede decir con orgullo que es la primera mujer cinturón negro de jiu-jitsu en Perú. Su historia comenzó hace más de 20 años, cuando decidió entrenar en este arte marcial.

Es más, su camino la ha llevado a ser campeona mundial en esta disciplina, pero busca triunfar nuevamente y conseguir más medallas de oro. En 2025, obtuvo el tercer lugar en un torneo de jiu-jitsu organizado en Las Vegas, Estados Unidos, lo que significa una victoria tras enfrentarse a retos desde que se enfocó en este deporte. Pese a todo, Deborah sigue buscando su mejor versión.

¿Cómo Deborah Gautier se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu?

Deborah Gautier se convirtió en cinturón negro hace seis años, tras casi dos décadas desde su primera clase. A inicios de los 2000, la protagonista estudiaba Ciencias de la Comunicación y practicaba boxeo en un gimnasio. Un día, descubrió que también entrenaban jiu-jitsu y se animó a aprender antes de viajar. "Luego, me mudé a Estados Unidos y ahí empecé a hacer jiu-jitsu con kimono en 2002", contó en una entrevista para La República. Antes de dejar Norteamérica, decidió enseñar esta arte marcial a niños tras varios años de entrenamiento.

Deborah Gautier ofrece clases de jiu-jitsu en la Academia Almeida JJ - La Molina.

Como todo principiante, comenzó teniendo el cinturón blanco. El ascenso de los deportistas está certificado con el color del cinturón. Se empieza por el morado, le sigue el marrón y, finalmente, está el negro. Cuando regresó a Perú, ingresó a la academia Almeida Jiu-Jitsu para perfeccionar su estilo de lucha. "Mi primer grado me lo dio Caio Almeida. Tengo una rayita en el cinturón y esa primera rayita me la dio cuando vino, ya que él es profesor de Brasil, uno de los headquarters", aseguró Deborah.

Aunque tuvo que dejar esta disciplina por cuatro años debido al nacimiento de sus dos hijos, la luchadora continuó esforzándose para subir en la escala de cinturones. Además, los profesores marcan con una raya en el cinturón de los estudiantes para mostrar su progreso. "Lo más importante es no hacerlo por el cinturón, sino hacerlo por lo que tú vas a lograr, por ver qué tanto estás mejorando tú día a día", subrayó. Finalmente, su profesor, Tano Fernández, fue el encargado de entregarle este distintivo en julio de 2019.

La medalla de bronce de Deborah Gautier en el Mundial de jiu-jitsu

El esfuerzo de Deborah ha cosechado sus frutos en varias oportunidades y uno de ellos sucedió recientemente. En agosto de 2025, el International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) organizó el World Master Championship en Las Vegas, EE. UU. A pesar de la distancia y los costos, nuestra protagonista sabía que era una oportunidad para demostrar su aprendizaje. "Es increíble estar ahí con los mejores exponentes del deporte a nivel mundial y la importancia que le dan al jiu-jitsu, que es el deporte que tanto amo", comentó.

Tuvo que viajar alrededor de 6.700 kilómetros para cumplir con una de sus mayores aspiraciones: conseguir la medalla de oro en el mundial de jiu-jitsu. No obstante, ella misma tuvo que financiar su participación en el World Master debido a la falta de ayuda de terceros. "Hay una federación, pero no está a cargo de las personas porque nadie mueve el jiu-jitsu aquí. Esa parte es un poco lamentable porque tenemos bastantes peleadores y debemos buscar que nos apoyen", señaló.

Deborah Gautier en el podio del World Master Championship, organizado por el IBJJF y realizado en Las Vegas.

De todos modos, los US$3.000 en hospedaje y US$200 en inscripción no fueron impedimentos para competir. Así, el viernes 29 de agosto inició su camino, el cual constó de dos peleas. En su primer enfrentamiento lamentablemente perdió, ya que consideró que no estaba preparada al 100%. Deborah resaltó que muchas peleadoras dedican toda su tiempo a los torneos, pero ella tiene que acomodarse con su academia.

Igualmente, llegó el momento de luchar por el tercer lugar de su categoría. En este combate, logró dominar a su rival y hacer que se rindiera mediante llaves, palancas, ahorques y lo que le permitió ser merecedora de la medalla de bronce. Aun así, su mentalidad aspira a conseguir el primer puesto del podio. "A seguir dándole con todo para lograr mi objetivo, que es ser campeona mundial en el ciclo negro", destacó.

PUEDES VER: Peruana lidera olla común en Ate que brinda ayuda a personas de Huaycán y por las noches vende pollo frito inspirado en KFC

Medalla de bronce en 2025 y, después, ¿qué?

A sus 47 años, Deborah construye su camino alrededor del jiu-jitsu. Su principal meta por el momento es la medalla de oro en el mundial, pero también apuesta por la enseñanza de este arte marcial. "Esta herramienta tan poderosa que es el jiu-jitsu ayuda a matar el ego desde tempranas edades", declaró. Por eso, es una actividad ideal para niños, por lo que es fundamental usar una metodología lúdica para que desarrollen confianza con ella y sus compañeros.

Deborah Gautier junto a profesoras y estudiantes en el seminario femenino de la academia Almeida JJ.

Por otra parte, ofrece clases a adolescentes y mujeres de todas las edades, debido a que considera valioso que conozcan técnicas para defenderse en la sociedad. "Estoy súper enfocada en hacer un equipo bonito de chicas que está creciendo día a día. Todas están felices, yo estoy feliz con ellas, creando esta comunidad", indicó. De hecho, Deborah desea que sus estudiantes puedan competir en torneos internacionales y triunfar como ella.